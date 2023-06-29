https://ria.ru/20230629/moldaviya-1881094591.html

Оппозиция Молдавии хочет провести референдум о внешнем векторе страны

Оппозиция Молдавии хочет провести референдум о внешнем векторе страны - РИА Новости, 29.06.2023

Оппозиция Молдавии хочет провести референдум о внешнем векторе страны

Представители запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" в четверг подали в ЦИК документы для проведения консультативного республиканского референдума о... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T12:25

2023-06-29T12:25

2023-06-29T12:25

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КИШИНЕВ, 29 июн - РИА Новости. Представители запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" в четверг подали в ЦИК документы для проведения консультативного республиканского референдума о статусе нейтралитета и внешнеполитическом курсе развития страны, передает корреспондент РИА Новости. В начале июня делегаты со всей Молдавии провели собрание граждан в городе Оргееве, на котором решили инициировать проведение консультативного республиканского референдума о статусе нейтралитета и внешнеполитическом курсе развития страны. Было решено, что собором подписей для этого займется инициативная группа, которую возглавит мэр города Огрев Павел Вережану. "Сегодня мы сделали важный шаг, мы создаем группу в поддержку проведения референдума, поскольку только народ может решать путь Молдавии. Мы действительно хотим изменить Молдавию, этот референдум - это важный шаг для всего молдавского общества", - заявил Вережану журналистам после того, как документы были переданы в ЦИК. По его словам, весь пакет документов был принят к рассмотрению, уже к концу дня ЦИК должен назначить ответственное лицо, которое будет рассматривать инициативу. По закону ответ на запрос оппозиции должен быть представлен в течение 30 дней. Вережану уверен, что ЦИК будет тянуть до последнего. "Мы выступаем за тотальный нейтралитет. Мы не должны участвовать в глобальных геополитических играх", - подчеркнул Вережану. Ранее партия "Шор" провела митинги в поддержку референдума в "северной столице" республики - Бельцах, в городе Оргееве, находящемся в центральной части страны, и в столице Гагаузской автономии Комрате, расположенном на юге Молдавии. По сообщению политформирования, 60 тысяч человек требовали проведения референдума о внешнем векторе Молдавии.

https://ria.ru/20230629/moldaviya-1881033160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, комрат