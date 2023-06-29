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Оппозиция Молдавии хочет провести референдум о внешнем векторе страны - РИА Новости, 29.06.2023
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12:25 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/moldaviya-1881094591.html
Оппозиция Молдавии хочет провести референдум о внешнем векторе страны
Оппозиция Молдавии хочет провести референдум о внешнем векторе страны - РИА Новости, 29.06.2023
Оппозиция Молдавии хочет провести референдум о внешнем векторе страны
Представители запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" в четверг подали в ЦИК документы для проведения консультативного республиканского референдума о... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T12:25
2023-06-29T12:25
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КИШИНЕВ, 29 июн - РИА Новости. Представители запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" в четверг подали в ЦИК документы для проведения консультативного республиканского референдума о статусе нейтралитета и внешнеполитическом курсе развития страны, передает корреспондент РИА Новости. В начале июня делегаты со всей Молдавии провели собрание граждан в городе Оргееве, на котором решили инициировать проведение консультативного республиканского референдума о статусе нейтралитета и внешнеполитическом курсе развития страны. Было решено, что собором подписей для этого займется инициативная группа, которую возглавит мэр города Огрев Павел Вережану. "Сегодня мы сделали важный шаг, мы создаем группу в поддержку проведения референдума, поскольку только народ может решать путь Молдавии. Мы действительно хотим изменить Молдавию, этот референдум - это важный шаг для всего молдавского общества", - заявил Вережану журналистам после того, как документы были переданы в ЦИК. По его словам, весь пакет документов был принят к рассмотрению, уже к концу дня ЦИК должен назначить ответственное лицо, которое будет рассматривать инициативу. По закону ответ на запрос оппозиции должен быть представлен в течение 30 дней. Вережану уверен, что ЦИК будет тянуть до последнего. "Мы выступаем за тотальный нейтралитет. Мы не должны участвовать в глобальных геополитических играх", - подчеркнул Вережану. Ранее партия "Шор" провела митинги в поддержку референдума в "северной столице" республики - Бельцах, в городе Оргееве, находящемся в центральной части страны, и в столице Гагаузской автономии Комрате, расположенном на юге Молдавии. По сообщению политформирования, 60 тысяч человек требовали проведения референдума о внешнем векторе Молдавии.
https://ria.ru/20230629/moldaviya-1881033160.html
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в мире, молдавия, комрат
В мире, Молдавия, Комрат
Оппозиция Молдавии хочет провести референдум о внешнем векторе страны

Оппозиция Молдавии подала в ЦИК документы для референдума о внешнем векторе страны

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 июн - РИА Новости. Представители запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" в четверг подали в ЦИК документы для проведения консультативного республиканского референдума о статусе нейтралитета и внешнеполитическом курсе развития страны, передает корреспондент РИА Новости.
В начале июня делегаты со всей Молдавии провели собрание граждан в городе Оргееве, на котором решили инициировать проведение консультативного республиканского референдума о статусе нейтралитета и внешнеполитическом курсе развития страны. Было решено, что собором подписей для этого займется инициативная группа, которую возглавит мэр города Огрев Павел Вережану.
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"Сегодня мы сделали важный шаг, мы создаем группу в поддержку проведения референдума, поскольку только народ может решать путь Молдавии. Мы действительно хотим изменить Молдавию, этот референдум - это важный шаг для всего молдавского общества", - заявил Вережану журналистам после того, как документы были переданы в ЦИК.
По его словам, весь пакет документов был принят к рассмотрению, уже к концу дня ЦИК должен назначить ответственное лицо, которое будет рассматривать инициативу. По закону ответ на запрос оппозиции должен быть представлен в течение 30 дней. Вережану уверен, что ЦИК будет тянуть до последнего.
"Мы выступаем за тотальный нейтралитет. Мы не должны участвовать в глобальных геополитических играх", - подчеркнул Вережану.
Ранее партия "Шор" провела митинги в поддержку референдума в "северной столице" республики - Бельцах, в городе Оргееве, находящемся в центральной части страны, и в столице Гагаузской автономии Комрате, расположенном на юге Молдавии. По сообщению политформирования, 60 тысяч человек требовали проведения референдума о внешнем векторе Молдавии.
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