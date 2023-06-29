https://ria.ru/20230629/mishustin-1881073903.html

Мишустин уверен, что судостроители обеспечат рост отрасли

Мишустин уверен, что судостроители обеспечат рост отрасли - РИА Новости, 29.06.2023

Мишустин уверен, что судостроители обеспечат рост отрасли

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что российские кораблестроители продолжат создавать уникальные востребованные суда, обеспечат... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T11:37

2023-06-29T11:37

2023-06-29T11:37

россия

большой камень

дальний восток

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что российские кораблестроители продолжат создавать уникальные востребованные суда, обеспечат динамичный рост отрасли и укрепят авторитет России как великой морской державы. "Уверен, что наши судостроители продолжат создавать уникальные и востребованные суда и корабли. Будут и дальше эффективно выполнять стоящие перед отраслью задачи и обеспечат ее динамичный рост. Приумножат славные традиции своих предшественников. И укрепят авторитет России как великой морской державы", - сказал он в видеообращении ко Дню кораблестроителя и спуска на воду "Восточного проспекта" и выхода "Академика Губкина". Премьер поздравил их с профессиональным праздником и "с очередной победой" - отправлением танкера нового поколения "Академик Губкин" и спуском на воду танкера "Восточный проспект". "Сегодня благодаря вам – российский гражданский флот и вся страна получает подарок, значение которого сложно переоценить. Из бухты Большой Камень отправляется танкер нового поколения "Академик Губкин". Еще один, под названием "Восточный проспект", спускаем на воду. Они спроектированы с соблюдением самых высоких экологических стандартов. Сделаны на верфи "Звезда" по передовым технологиям", - сказал Мишустин. Глава правительства отметил, что еще несколько лет назад суда таких размеров и сложности в России не строили – не было мощностей. "Теперь на Дальнем Востоке уверенно развивается высокотехнологичный кластер с огромным потенциалом. Сейчас там работают над сложнейшими заказами, необходимыми для освоения Северного морского пути. Трудятся профессионалы своего дела. Применяется новейшее оборудование, внедряются современные методики и решения", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230201/podderzhka-1848965227.html

https://ria.ru/20230523/mishustin-1873534209.html

россия

большой камень

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, большой камень, дальний восток, михаил мишустин, экономика