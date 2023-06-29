https://ria.ru/20230629/mishustin-1881073903.html
Мишустин уверен, что судостроители обеспечат рост отрасли
Мишустин уверен, что судостроители обеспечат рост отрасли - РИА Новости, 29.06.2023
Мишустин уверен, что судостроители обеспечат рост отрасли
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что российские кораблестроители продолжат создавать уникальные востребованные суда, обеспечат... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:37
2023-06-29T11:37
2023-06-29T11:37
россия
большой камень
дальний восток
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что российские кораблестроители продолжат создавать уникальные востребованные суда, обеспечат динамичный рост отрасли и укрепят авторитет России как великой морской державы. "Уверен, что наши судостроители продолжат создавать уникальные и востребованные суда и корабли. Будут и дальше эффективно выполнять стоящие перед отраслью задачи и обеспечат ее динамичный рост. Приумножат славные традиции своих предшественников. И укрепят авторитет России как великой морской державы", - сказал он в видеообращении ко Дню кораблестроителя и спуска на воду "Восточного проспекта" и выхода "Академика Губкина". Премьер поздравил их с профессиональным праздником и "с очередной победой" - отправлением танкера нового поколения "Академик Губкин" и спуском на воду танкера "Восточный проспект". "Сегодня благодаря вам – российский гражданский флот и вся страна получает подарок, значение которого сложно переоценить. Из бухты Большой Камень отправляется танкер нового поколения "Академик Губкин". Еще один, под названием "Восточный проспект", спускаем на воду. Они спроектированы с соблюдением самых высоких экологических стандартов. Сделаны на верфи "Звезда" по передовым технологиям", - сказал Мишустин. Глава правительства отметил, что еще несколько лет назад суда таких размеров и сложности в России не строили – не было мощностей. "Теперь на Дальнем Востоке уверенно развивается высокотехнологичный кластер с огромным потенциалом. Сейчас там работают над сложнейшими заказами, необходимыми для освоения Северного морского пути. Трудятся профессионалы своего дела. Применяется новейшее оборудование, внедряются современные методики и решения", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230201/podderzhka-1848965227.html
https://ria.ru/20230523/mishustin-1873534209.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, большой камень, дальний восток, михаил мишустин, экономика
Россия, Большой Камень, Дальний Восток, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин уверен, что судостроители обеспечат рост отрасли
Премьер Мишустин уверен, что судостроители обеспечат динамичный рост отрасли
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что российские кораблестроители продолжат создавать уникальные востребованные суда, обеспечат динамичный рост отрасли и укрепят авторитет России как великой морской державы.
"Уверен, что наши судостроители продолжат создавать уникальные и востребованные суда и корабли. Будут и дальше эффективно выполнять стоящие перед отраслью задачи и обеспечат ее динамичный рост. Приумножат славные традиции своих предшественников. И укрепят авторитет России как великой морской державы", - сказал он в видеообращении ко Дню кораблестроителя и спуска на воду "Восточного проспекта" и выхода "Академика Губкина".
Правительство поддержит инвестпроекты в судостроении
Премьер поздравил их с профессиональным праздником и "с очередной победой" - отправлением танкера нового поколения "Академик Губкин" и спуском на воду танкера "Восточный проспект".
«
"Сегодня благодаря вам – российский гражданский флот и вся страна получает подарок, значение которого сложно переоценить. Из бухты Большой Камень
отправляется танкер нового поколения "Академик Губкин". Еще один, под названием "Восточный проспект", спускаем на воду. Они спроектированы с соблюдением самых высоких экологических стандартов. Сделаны на верфи "Звезда" по передовым технологиям", - сказал Мишустин.
Глава правительства отметил, что еще несколько лет назад суда таких размеров и сложности в России не строили – не было мощностей.
"Теперь на Дальнем Востоке
уверенно развивается высокотехнологичный кластер с огромным потенциалом. Сейчас там работают над сложнейшими заказами, необходимыми для освоения Северного морского пути. Трудятся профессионалы своего дела. Применяется новейшее оборудование, внедряются современные методики и решения", - подчеркнул он.
Мишустин назвал судостроение перспективным в сотрудничестве России и Китая