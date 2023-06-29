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Премьер Чехии рассказал, как можно решить проблему с мигрантами в ЕС - РИА Новости, 29.06.2023
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14:53 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/migranty-1881175102.html
Премьер Чехии рассказал, как можно решить проблему с мигрантами в ЕС
Премьер Чехии рассказал, как можно решить проблему с мигрантами в ЕС - РИА Новости, 29.06.2023
Премьер Чехии рассказал, как можно решить проблему с мигрантами в ЕС
Решению долговременной проблемы с мигрантами в Европе может способствовать укрепление сотрудничества ЕС с третьими странами, в том числе с теми, откуда идут... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:53
2023-06-29T14:53
в мире
чехия
брюссель
китай
петр фиала
евросоюз
евросовет
европейский совет
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ПРАГА, 29 июн – РИА Новости. Решению долговременной проблемы с мигрантами в Европе может способствовать укрепление сотрудничества ЕС с третьими странами, в том числе с теми, откуда идут беженцы, заявил перед началом саммита Евросовета в Брюсселе премьер Чехии Петр Фиала, выступление которого транслировало Чешское ТВ. &quot;Достигнутое недавно соглашение стран ЕС по проблеме миграции соответствует долгосрочной позиции чешского правительства, должно способствовать укреплению внешний границ ЕС и реализации более эффективной политики возвращения беженцев туда, откуда они прибыли. Очень хорошо, что соглашение не предусматривает никаких квот. Теперь европейские лидеры должны приложить усилия для укрепления контактов с третьими странами, то есть теми, которые соседствуют с ЕС, чтобы они помогли снять давление (со стороны мигрантов) на внешние границы ЕС&quot;, - сказал Фиала.По словам Фиалы, он хотел бы в рамках саммита "обсудить с единомышленниками" внедрение процедур предоставления убежища беженцам в третьих странах и ускорение транзита беженцев в те третьи страны, которые готовы сотрудничать в этом с ЕС. Помимо миграционной проблемы саммит Европейского Совета в Брюсселе, который пройдет в четверг и пятницу, обсудит ситуацию на Украине и отношения с Китаем, в том числе необходимость сокращения импорта из КНР стратегически важных материалов.
https://ria.ru/20230606/migratsiya-1876478726.html
чехия
брюссель
китай
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в мире, чехия, брюссель, китай, петр фиала, евросоюз, евросовет, европейский совет
В мире, Чехия, Брюссель, Китай, Петр Фиала, Евросоюз, Евросовет, Европейский совет
Премьер Чехии рассказал, как можно решить проблему с мигрантами в ЕС

Премьер Чехии Фиала: решить проблему мигрантов поможет сотрудничество с третьими странами

© РИА Новости / Григорис Сиамидис | Перейти в медиабанкМигранты у костра в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции
Мигранты у костра в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Григорис Сиамидис
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Мигранты у костра в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции. Архивное фото
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ПРАГА, 29 июн – РИА Новости. Решению долговременной проблемы с мигрантами в Европе может способствовать укрепление сотрудничества ЕС с третьими странами, в том числе с теми, откуда идут беженцы, заявил перед началом саммита Евросовета в Брюсселе премьер Чехии Петр Фиала, выступление которого транслировало Чешское ТВ.
«

"Достигнутое недавно соглашение стран ЕС по проблеме миграции соответствует долгосрочной позиции чешского правительства, должно способствовать укреплению внешний границ ЕС и реализации более эффективной политики возвращения беженцев туда, откуда они прибыли. Очень хорошо, что соглашение не предусматривает никаких квот. Теперь европейские лидеры должны приложить усилия для укрепления контактов с третьими странами, то есть теми, которые соседствуют с ЕС, чтобы они помогли снять давление (со стороны мигрантов) на внешние границы ЕС", - сказал Фиала.

По словам Фиалы, он хотел бы в рамках саммита "обсудить с единомышленниками" внедрение процедур предоставления убежища беженцам в третьих странах и ускорение транзита беженцев в те третьи страны, которые готовы сотрудничать в этом с ЕС.
Помимо миграционной проблемы саммит Европейского Совета в Брюсселе, который пройдет в четверг и пятницу, обсудит ситуацию на Украине и отношения с Китаем, в том числе необходимость сокращения импорта из КНР стратегически важных материалов.
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В миреЧехияБрюссельКитайПетр ФиалаЕвросоюзЕвросоветЕвропейский совет
 
 
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