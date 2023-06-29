https://ria.ru/20230629/migranty-1881175102.html

Премьер Чехии рассказал, как можно решить проблему с мигрантами в ЕС

Премьер Чехии рассказал, как можно решить проблему с мигрантами в ЕС - РИА Новости, 29.06.2023

Премьер Чехии рассказал, как можно решить проблему с мигрантами в ЕС

Решению долговременной проблемы с мигрантами в Европе может способствовать укрепление сотрудничества ЕС с третьими странами, в том числе с теми, откуда идут... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:53

2023-06-29T14:53

2023-06-29T14:53

в мире

чехия

брюссель

китай

петр фиала

евросоюз

евросовет

европейский совет

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ПРАГА, 29 июн – РИА Новости. Решению долговременной проблемы с мигрантами в Европе может способствовать укрепление сотрудничества ЕС с третьими странами, в том числе с теми, откуда идут беженцы, заявил перед началом саммита Евросовета в Брюсселе премьер Чехии Петр Фиала, выступление которого транслировало Чешское ТВ. "Достигнутое недавно соглашение стран ЕС по проблеме миграции соответствует долгосрочной позиции чешского правительства, должно способствовать укреплению внешний границ ЕС и реализации более эффективной политики возвращения беженцев туда, откуда они прибыли. Очень хорошо, что соглашение не предусматривает никаких квот. Теперь европейские лидеры должны приложить усилия для укрепления контактов с третьими странами, то есть теми, которые соседствуют с ЕС, чтобы они помогли снять давление (со стороны мигрантов) на внешние границы ЕС", - сказал Фиала.По словам Фиалы, он хотел бы в рамках саммита "обсудить с единомышленниками" внедрение процедур предоставления убежища беженцам в третьих странах и ускорение транзита беженцев в те третьи страны, которые готовы сотрудничать в этом с ЕС. Помимо миграционной проблемы саммит Европейского Совета в Брюсселе, который пройдет в четверг и пятницу, обсудит ситуацию на Украине и отношения с Китаем, в том числе необходимость сокращения импорта из КНР стратегически важных материалов.

https://ria.ru/20230606/migratsiya-1876478726.html

чехия

брюссель

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чехия, брюссель, китай, петр фиала, евросоюз, евросовет, европейский совет