https://ria.ru/20230629/mgu-1881075539.html
Ректор МГУ заявил о готовности принять около десяти тысяч первокурсников
Ректор МГУ заявил о готовности принять около десяти тысяч первокурсников - РИА Новости, 29.06.2023
Ректор МГУ заявил о готовности принять около десяти тысяч первокурсников
Московский государственный университет в 2023 году готовится принять около 10 тысяч первокурсников, а дополнительные вступительные испытания для них пройдут... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:43
2023-06-29T11:43
2023-06-29T11:43
общество
образование - общество
виктор садовничий
навигатор абитуриента
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Московский государственный университет в 2023 году готовится принять около 10 тысяч первокурсников, а дополнительные вступительные испытания для них пройдут дистанционно с 11 по 24 июля, сообщил в интервью РИА Новости ректор вуза Виктор Садовничий. "Дополнительные вступительные испытания в МГУ в этом году проводятся в дистанционном формате с 11 по 24 июля. Как и в прошлом году задействуем 1,5 тысячи экзаменаторов, тысячу прокторов, десятки технических специалистов. Всего мы готовимся зачислить порядка 10 тысяч первокурсников", - сказал Садовничий. Он также напомнил, что в этом году действуют некоторые изменения правил приема в вузы - подать документы можно в пять вузов, как и раньше, но количество специальностей для подачи сократилось с десяти до пяти, также указывается приоритет зачисления. "Это дисциплинирует абитуриента, ориентирует его более осознанно подходить к выбору своей образовательной траектории. Поступающие подают одно заявление на бюджет, и одно на договор", - отметил Садовничий. По его словам, способы подачи документов в МГУ не изменились - лично или по доверенности, через личный кабинет на сайте вуза, через государственный суперсервис - единый портал госуслуг или же отправить по почте. Ректор также подчеркнул, что в этом году появилась и специальная квота для Героев Российской Федерации, лиц, награжденных тремя орденами Мужества, детей участников специальной военной операции, военнослужащих и лиц, принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей, это не менее 10% от объема контрольных цифр по каждой специальности. "Уверен, приемная кампания пройдет на хорошем уровне. По дням открытых дверей уже чувствуем наших абитуриентов, отмечаем хороший настрой у всех ребят, кто готовится к поступлению. Хочу пожелать им всем уверенности и удачи", - заключил Садовничий.
https://ria.ru/20230615/obrazovanie-1878309254.html
https://ria.ru/20230602/mishustin-1875733529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, образование - общество, виктор садовничий, навигатор абитуриента, мгу имени м. в. ломоносова
Общество, Образование - Общество, Виктор Садовничий, Навигатор абитуриента, МГУ имени М. В. Ломоносова
Ректор МГУ заявил о готовности принять около десяти тысяч первокурсников
Садовничий: МГУ готовится в 2023 году зачислить около десяти тысяч первокурсников
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Московский государственный университет в 2023 году готовится принять около 10 тысяч первокурсников, а дополнительные вступительные испытания для них пройдут дистанционно с 11 по 24 июля, сообщил в интервью РИА Новости ректор вуза Виктор Садовничий.
"Дополнительные вступительные испытания в МГУ в этом году проводятся в дистанционном формате с 11 по 24 июля. Как и в прошлом году задействуем 1,5 тысячи экзаменаторов, тысячу прокторов, десятки технических специалистов. Всего мы готовимся зачислить порядка 10 тысяч первокурсников", - сказал Садовничий.
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Он также напомнил, что в этом году действуют некоторые изменения правил приема в вузы - подать документы можно в пять вузов, как и раньше, но количество специальностей для подачи сократилось с десяти до пяти, также указывается приоритет зачисления. "Это дисциплинирует абитуриента, ориентирует его более осознанно подходить к выбору своей образовательной траектории. Поступающие подают одно заявление на бюджет, и одно на договор", - отметил Садовничий. По его словам, способы подачи документов в МГУ не изменились - лично или по доверенности, через личный кабинет на сайте вуза, через государственный суперсервис - единый портал госуслуг или же отправить по почте.
Ректор также подчеркнул, что в этом году появилась и специальная квота для Героев Российской Федерации, лиц, награжденных тремя орденами Мужества, детей участников специальной военной операции, военнослужащих и лиц, принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей, это не менее 10% от объема контрольных цифр по каждой специальности.
"Уверен, приемная кампания пройдет на хорошем уровне. По дням открытых дверей уже чувствуем наших абитуриентов, отмечаем хороший настрой у всех ребят, кто готовится к поступлению. Хочу пожелать им всем уверенности и удачи", - заключил Садовничий.
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