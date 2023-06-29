https://ria.ru/20230629/medpodgotovka-1881183257.html

В Минпросвещения готовят программу по обучению основам медподготовки

В Минпросвещения готовят программу по обучению основам медподготовки - РИА Новости, 29.06.2023

В Минпросвещения готовят программу по обучению основам медподготовки

Министерство просвещения разработало программу для школьниц, после которой девочки смогут выступать в качестве санитарных инструкторов, сообщила заместитель... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T15:13

2023-06-29T15:13

2023-06-29T17:44

год педагога и наставника

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сергей кравцов

сн_образование

образование - общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Министерство просвещения разработало программу для школьниц, после которой девочки смогут выступать в качестве санитарных инструкторов, сообщила заместитель директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева в Госдуме. "Была разработана программа для девочек – это основа медицинской подготовки. Причем не просто оказание первой медицинской помощи, но они могли бы выступать в качестве санинструкторов, то есть рассказывать другим, как можно оказывать первую медицинскую помощь", - рассказала Тимофеева в рамках круглого стола по теме "ОБЖ И НВП в школьной программе". По ее словам, Россия сейчас идет к образованию единого образовательного пространства, поэтому было принято решение разработать программы внеурочной деятельности, которые как раз регулировали проведение сборов школьников. Тимофеева пояснила, что для этих целей совместно с Минобороны и МЧС разработаны программы на базе центров "Авангард" и "Патриот". Тимофеева подчеркнула, что реализацию этих программ планируется начать с 1 сентября этого года. Ранее глава ведомства Сергей Кравцов сообщал, что Минпросвещения обсуждает возможность переименовать уроки основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в основы безопасности и защиты Родины, а их содержание необходимо развивать.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, образование, общество, сергей кравцов, сн_образование, образование - общество