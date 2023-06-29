https://ria.ru/20230629/medpodgotovka-1881183257.html
В Минпросвещения готовят программу по обучению основам медподготовки
В Минпросвещения готовят программу по обучению основам медподготовки - РИА Новости, 29.06.2023
В Минпросвещения готовят программу по обучению основам медподготовки
Министерство просвещения разработало программу для школьниц, после которой девочки смогут выступать в качестве санитарных инструкторов, сообщила заместитель... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:13
2023-06-29T15:13
2023-06-29T17:44
год педагога и наставника
социальный навигатор
образование
общество
сергей кравцов
сн_образование
образование - общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Министерство просвещения разработало программу для школьниц, после которой девочки смогут выступать в качестве санитарных инструкторов, сообщила заместитель директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева в Госдуме. "Была разработана программа для девочек – это основа медицинской подготовки. Причем не просто оказание первой медицинской помощи, но они могли бы выступать в качестве санинструкторов, то есть рассказывать другим, как можно оказывать первую медицинскую помощь", - рассказала Тимофеева в рамках круглого стола по теме "ОБЖ И НВП в школьной программе". По ее словам, Россия сейчас идет к образованию единого образовательного пространства, поэтому было принято решение разработать программы внеурочной деятельности, которые как раз регулировали проведение сборов школьников. Тимофеева пояснила, что для этих целей совместно с Минобороны и МЧС разработаны программы на базе центров "Авангард" и "Патриот". Тимофеева подчеркнула, что реализацию этих программ планируется начать с 1 сентября этого года. Ранее глава ведомства Сергей Кравцов сообщал, что Минпросвещения обсуждает возможность переименовать уроки основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в основы безопасности и защиты Родины, а их содержание необходимо развивать.
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РИА Новости
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РИА Новости
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социальный навигатор, образование, общество, сергей кравцов, сн_образование, образование - общество
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Образование, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование, Образование - Общество
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Министерство просвещения разработало программу для школьниц, после которой девочки смогут выступать в качестве санитарных инструкторов, сообщила заместитель директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева в Госдуме.
"Была разработана программа для девочек – это основа медицинской подготовки. Причем не просто оказание первой медицинской помощи, но они могли бы выступать в качестве санинструкторов, то есть рассказывать другим, как можно оказывать первую медицинскую помощь", - рассказала Тимофеева в рамках круглого стола по теме "ОБЖ И НВП в школьной программе".
По ее словам, Россия сейчас идет к образованию единого образовательного пространства, поэтому было принято решение разработать программы внеурочной деятельности, которые как раз регулировали проведение сборов школьников. Тимофеева пояснила, что для этих целей совместно с Минобороны и МЧС разработаны программы на базе центров "Авангард" и "Патриот".
Тимофеева подчеркнула, что реализацию этих программ планируется начать с 1 сентября этого года.
Ранее глава ведомства Сергей Кравцов сообщал, что Минпросвещения обсуждает возможность переименовать уроки основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в основы безопасности и защиты Родины, а их содержание необходимо развивать.