https://ria.ru/20230629/medoborudovanie-1881036003.html

Новое медоборудование закупили для двух клиник Ивановской области

Новое медоборудование закупили для двух клиник Ивановской области - РИА Новости, 29.06.2023

Новое медоборудование закупили для двух клиник Ивановской области

В двух крупнейших лечебных учреждениях Ивановской области закупили медицинское оборудование, которое позволило внедрить передовые технологии лечения пациентов... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T09:27

2023-06-29T09:27

2023-06-29T09:27

ивановская область

станислав воскресенский

ивановская область

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ИВАНОВО, 29 июн – РИА Новости. В двух крупнейших лечебных учреждениях Ивановской области закупили медицинское оборудование, которое позволило внедрить передовые технологии лечения пациентов различных профилей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В областном онкологическом диспансере появилось 10 единиц радиотерапевтического и рентгенхирургического оборудования. Закупили новый линейный ускоритель, который позволяет использовать все современные методики дистанционной лучевой терапии, что повышает эффективность лечения онкобольных. С начала 2023 года на нем пролечено 195 пациентов, выполнено 5 290 сеансов лучевой терапии", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что еще одно приобретение онкодиспасера – ангиографическая установка для рентгенохирургического лечения, раньше такого оборудования здесь не было. С момента ввода системы в строй под контролем ангиографической интервенционной установки выполнено 67 оперативных вмешательств.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что в регионе появляется оборудование, позволяющее делать операции, которые раньше в Ивановской области не делались."Мы закупаем оборудование, ремонты больниц делаем: и в детском здравоохранении, и во взрослом, - строим новые объекты. Но самое главное, согласитесь, это не стены, хотя это условия работы, оборудование. Самое главное - медицинские работники", - привели в пресс-службе слова Воскресенского.В областной клинической больнице оборудование обновляют регулярно. Недавно закупили аппарат для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, благодаря ему в учреждении появилась возможность выполнять внутрисосудистое ультразвуковое исследование – измерить полностью диаметр сосуда, увидеть размер "бляшки", ее состав. Это позволяет увеличить точность диагностики и улучшить качество медицинской помощи пациентам.

https://ria.ru/20230623/osveschenie-1879980521.html

ивановская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

станислав воскресенский, ивановская область