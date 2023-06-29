https://ria.ru/20230629/mebel-1881202060.html
Путин лично опробовал российскую мебель для киберспортсменов
Путин лично опробовал российскую мебель для киберспортсменов - РИА Новости, 29.06.2023
Путин лично опробовал российскую мебель для киберспортсменов
Президент России Владимир Путин лично опробовал мебель для киберспортсменов, которую создает российская компания VMMGame. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:10
2023-06-29T16:10
2023-06-29T16:46
экономика
технологии
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881216968_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d214d884d918666b8b8126313d295f5f.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично опробовал мебель для киберспортсменов, которую создает российская компания VMMGame. Этот производитель стал финалистом в конкурсе новых отечественных брендов, поэтому сегодня получил возможность представить свои разработки на специальной выставке. На стенде VMMGame Путину показали стол с игровой рабочей поверхностью и специальное кресло для киберспортсменов. "Красивая", - похвалил мебель президент, осмотрев ее. "Удобно, да?" - поинтересовался он. Представители компании попросили главу государства проверить это лично, заметив, что на выставку приехала новая модель, которая пока не продается. Путин возражать не стал и охотно опустился в кресло. На опасения насчет надежности конструкции на скользком полу и попытки ее "подстраховать" президент отреагировал с улыбкой. "Я-то не хочу как вы уж", - обратился он к сотруднику VMMGame, который пришел на встречу с главой государства, несмотря на травмированную ногу. "Поэтому буду осторожным", - пообещал Путин. Устроившись за столом, президент заинтересовался материалом, из которого он сделан. Как пояснили в VMMGame, для производства использовались "специальная резина и синтетика". "Удобно. Реально удобно", - похвалил Путин, вставая из-за стола. Конкурс новых отечественных брендов проводится по поручению президента. Его задача - поддержать молодые российские компании, которые могут способствовать "перезагрузке" экономической и социальной сферы страны. Всего на конкурс поступило около 5 тысяч заявок со всей страны. В тройку самых активных регионов вошли Башкирия (больше 1,4 тысячи заявок), Москва (свыше 330) и Самарская область (более 230). Победителями стали более 30 российских компаний. Выставка проходит на площадке форума "Сильные идеи для нового времени", который организует Агентство стратегических инициатив (АСИ).
https://ria.ru/20230531/igry-1875288667.html
https://ria.ru/20230125/putin-1847292264.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881216968_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f4a30bd14e68a789a510d1e46a99e2a0.jpg
Путин осматривает мебель российского производства для киберспортсменов
Президент России Владимир Путин лично опробовал мебель для киберспортсменов, которую создает российская компания VMMGame. Этот производитель стал финалистом в конкурсе новых отечественных брендов, поэтому сегодня получил возможность представить свои разработки на специальной выставке.
2023-06-29T16:10
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин лично опробовал российскую мебель для киберспортсменов
Путин лично опробовал мебель для киберспортсменов, произведенную компанией VMMGame
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично опробовал мебель для киберспортсменов, которую создает российская компания VMMGame.
Этот производитель стал финалистом в конкурсе новых отечественных брендов, поэтому сегодня получил возможность представить свои разработки на специальной выставке.
Песков рассказал, играет ли Путин в компьютерные игры
На стенде VMMGame Путину показали стол с игровой рабочей поверхностью и специальное кресло для киберспортсменов. "Красивая", - похвалил мебель президент, осмотрев ее. "Удобно, да?" - поинтересовался он. Представители компании попросили главу государства проверить это лично, заметив, что на выставку приехала новая модель, которая пока не продается. Путин возражать не стал и охотно опустился в кресло.
На опасения насчет надежности конструкции на скользком полу и попытки ее "подстраховать" президент отреагировал с улыбкой. "Я-то не хочу как вы уж", - обратился он к сотруднику VMMGame, который пришел на встречу с главой государства, несмотря на травмированную ногу. "Поэтому буду осторожным", - пообещал Путин.
Устроившись за столом, президент заинтересовался материалом, из которого он сделан. Как пояснили в VMMGame, для производства использовались "специальная резина и синтетика". "Удобно. Реально удобно", - похвалил Путин, вставая из-за стола.
Конкурс новых отечественных брендов проводится по поручению президента. Его задача - поддержать молодые российские компании, которые могут способствовать "перезагрузке" экономической и социальной сферы страны. Всего на конкурс поступило около 5 тысяч заявок со всей страны. В тройку самых активных регионов вошли Башкирия (больше 1,4 тысячи заявок), Москва
(свыше 330) и Самарская область
(более 230). Победителями стали более 30 российских компаний. Выставка проходит на площадке форума "Сильные идеи для нового времени", который организует Агентство стратегических инициатив (АСИ)
.
Песков рассказал о том, какое оборудование стоит у Путина