https://ria.ru/20230629/mebel-1881202060.html

Путин лично опробовал российскую мебель для киберспортсменов

Путин лично опробовал российскую мебель для киберспортсменов - РИА Новости, 29.06.2023

Путин лично опробовал российскую мебель для киберспортсменов

Президент России Владимир Путин лично опробовал мебель для киберспортсменов, которую создает российская компания VMMGame. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T16:10

2023-06-29T16:10

2023-06-29T16:46

экономика

технологии

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично опробовал мебель для киберспортсменов, которую создает российская компания VMMGame. Этот производитель стал финалистом в конкурсе новых отечественных брендов, поэтому сегодня получил возможность представить свои разработки на специальной выставке. На стенде VMMGame Путину показали стол с игровой рабочей поверхностью и специальное кресло для киберспортсменов. "Красивая", - похвалил мебель президент, осмотрев ее. "Удобно, да?" - поинтересовался он. Представители компании попросили главу государства проверить это лично, заметив, что на выставку приехала новая модель, которая пока не продается. Путин возражать не стал и охотно опустился в кресло. На опасения насчет надежности конструкции на скользком полу и попытки ее "подстраховать" президент отреагировал с улыбкой. "Я-то не хочу как вы уж", - обратился он к сотруднику VMMGame, который пришел на встречу с главой государства, несмотря на травмированную ногу. "Поэтому буду осторожным", - пообещал Путин. Устроившись за столом, президент заинтересовался материалом, из которого он сделан. Как пояснили в VMMGame, для производства использовались "специальная резина и синтетика". "Удобно. Реально удобно", - похвалил Путин, вставая из-за стола. Конкурс новых отечественных брендов проводится по поручению президента. Его задача - поддержать молодые российские компании, которые могут способствовать "перезагрузке" экономической и социальной сферы страны. Всего на конкурс поступило около 5 тысяч заявок со всей страны. В тройку самых активных регионов вошли Башкирия (больше 1,4 тысячи заявок), Москва (свыше 330) и Самарская область (более 230). Победителями стали более 30 российских компаний. Выставка проходит на площадке форума "Сильные идеи для нового времени", который организует Агентство стратегических инициатив (АСИ).

https://ria.ru/20230531/igry-1875288667.html

https://ria.ru/20230125/putin-1847292264.html

россия

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Кирилл Волков

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Путин осматривает мебель российского производства для киберспортсменов Президент России Владимир Путин лично опробовал мебель для киберспортсменов, которую создает российская компания VMMGame. Этот производитель стал финалистом в конкурсе новых отечественных брендов, поэтому сегодня получил возможность представить свои разработки на специальной выставке. 2023-06-29T16:10 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)