https://ria.ru/20230629/marokko-1881016269.html

Марокко отзывает посла из Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме

Марокко отзывает посла из Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме - РИА Новости, 29.06.2023

Марокко отзывает посла из Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме

Марокко отзывает посла из Швеции на неопределенный срок на фоне сожжения Корана в Стокгольме, сообщает МИД страны. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T03:00

2023-06-29T03:00

2023-06-29T03:21

марокко

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Марокко отзывает посла из Швеции на неопределенный срок на фоне сожжения Корана в Стокгольме, сообщает МИД страны."Посол... отозван в королевство для консультаций на неопределенный срок", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Отмечается, что поверенный в делах Швеции в Марокко был вызван в МИД, где ему выразили осуждение и неприятие этого "недопустимого действия".Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня – в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно".В тот же день акция состоялась: мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста".

https://ria.ru/20230628/koran-1881004931.html

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марокко, в мире, швеция, стокгольм (город)