https://ria.ru/20230629/malchik-1881085337.html
В Москве начали проверку после смерти мальчика, которого не забрала скорая
В Москве начали проверку после смерти мальчика, которого не забрала скорая - РИА Новости, 29.06.2023
В Москве начали проверку после смерти мальчика, которого не забрала скорая
Росздравнадзор проведет проверку по факту смерти шестилетнего ребенка в Москве, которого бригада скорой помощи якобы отказалась госпитализировать, сообщается в... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T12:00
2023-06-29T12:00
2023-06-29T12:00
происшествия
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Росздравнадзор проведет проверку по факту смерти шестилетнего ребенка в Москве, которого бригада скорой помощи якобы отказалась госпитализировать, сообщается в телеграм-канале ведомства. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку по факту смерти 6-летнего мальчика, которого, по сообщениям СМИ, бригада скорой помощи отказалась госпитализировать в больницу. По предварительным данным, ребенок умер от отека легких", - говорится в сообщении. Ранее телеграм-канал 112 сообщил о том, что москвичка пожаловалась на сотрудников скорой помощи после смерти сына. По данным канала, после вечерней прогулки мальчику стало плохо, мать обратилась к врачу, который якобы заподозрил у ребенка менингит и выдал направление на госпитализацию. Женщина дозвонилась до скорой, но приехавшая бригада не стала госпитализировать малыша, поскольку "симптомы не соответствовали диагнозу". В скором времени ребенок скончался. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, в ведомстве начали проверку после смерти ребенка.
https://ria.ru/20230523/skoraya-1873610548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, здоровье - общество
Происшествия, Москва, Здоровье - Общество
В Москве начали проверку после смерти мальчика, которого не забрала скорая
Росздравнадзор Москвы начал проверку после смерти мальчика, которого не госпитализировали