Рейтинг@Mail.ru
В Москве начали проверку после смерти мальчика, которого не забрала скорая - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/malchik-1881085337.html
В Москве начали проверку после смерти мальчика, которого не забрала скорая
В Москве начали проверку после смерти мальчика, которого не забрала скорая - РИА Новости, 29.06.2023
В Москве начали проверку после смерти мальчика, которого не забрала скорая
Росздравнадзор проведет проверку по факту смерти шестилетнего ребенка в Москве, которого бригада скорой помощи якобы отказалась госпитализировать, сообщается в... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T12:00
2023-06-29T12:00
происшествия
москва
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Росздравнадзор проведет проверку по факту смерти шестилетнего ребенка в Москве, которого бригада скорой помощи якобы отказалась госпитализировать, сообщается в телеграм-канале ведомства. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку по факту смерти 6-летнего мальчика, которого, по сообщениям СМИ, бригада скорой помощи отказалась госпитализировать в больницу. По предварительным данным, ребенок умер от отека легких", - говорится в сообщении. Ранее телеграм-канал 112 сообщил о том, что москвичка пожаловалась на сотрудников скорой помощи после смерти сына. По данным канала, после вечерней прогулки мальчику стало плохо, мать обратилась к врачу, который якобы заподозрил у ребенка менингит и выдал направление на госпитализацию. Женщина дозвонилась до скорой, но приехавшая бригада не стала госпитализировать малыша, поскольку "симптомы не соответствовали диагнозу". В скором времени ребенок скончался. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, в ведомстве начали проверку после смерти ребенка.
https://ria.ru/20230523/skoraya-1873610548.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8f8a4353ef0389989cf72a8d4f40c414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, здоровье - общество
Происшествия, Москва, Здоровье - Общество
В Москве начали проверку после смерти мальчика, которого не забрала скорая

Росздравнадзор Москвы начал проверку после смерти мальчика, которого не госпитализировали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Росздравнадзор проведет проверку по факту смерти шестилетнего ребенка в Москве, которого бригада скорой помощи якобы отказалась госпитализировать, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку по факту смерти 6-летнего мальчика, которого, по сообщениям СМИ, бригада скорой помощи отказалась госпитализировать в больницу. По предварительным данным, ребенок умер от отека легких", - говорится в сообщении.
Ранее телеграм-канал 112 сообщил о том, что москвичка пожаловалась на сотрудников скорой помощи после смерти сына. По данным канала, после вечерней прогулки мальчику стало плохо, мать обратилась к врачу, который якобы заподозрил у ребенка менингит и выдал направление на госпитализацию. Женщина дозвонилась до скорой, но приехавшая бригада не стала госпитализировать малыша, поскольку "симптомы не соответствовали диагнозу". В скором времени ребенок скончался.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, в ведомстве начали проверку после смерти ребенка.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
В Татарстане возбудили дело из-за отказа скорой ехать в соседний район
23 мая, 13:56
 
ПроисшествияМоскваЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала