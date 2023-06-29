https://ria.ru/20230629/malchik-1881085337.html

В Москве начали проверку после смерти мальчика, которого не забрала скорая

В Москве начали проверку после смерти мальчика, которого не забрала скорая - РИА Новости, 29.06.2023

В Москве начали проверку после смерти мальчика, которого не забрала скорая

Росздравнадзор проведет проверку по факту смерти шестилетнего ребенка в Москве, которого бригада скорой помощи якобы отказалась госпитализировать, сообщается в... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T12:00

2023-06-29T12:00

2023-06-29T12:00

происшествия

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Росздравнадзор проведет проверку по факту смерти шестилетнего ребенка в Москве, которого бригада скорой помощи якобы отказалась госпитализировать, сообщается в телеграм-канале ведомства. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку по факту смерти 6-летнего мальчика, которого, по сообщениям СМИ, бригада скорой помощи отказалась госпитализировать в больницу. По предварительным данным, ребенок умер от отека легких", - говорится в сообщении. Ранее телеграм-канал 112 сообщил о том, что москвичка пожаловалась на сотрудников скорой помощи после смерти сына. По данным канала, после вечерней прогулки мальчику стало плохо, мать обратилась к врачу, который якобы заподозрил у ребенка менингит и выдал направление на госпитализацию. Женщина дозвонилась до скорой, но приехавшая бригада не стала госпитализировать малыша, поскольку "симптомы не соответствовали диагнозу". В скором времени ребенок скончался. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, в ведомстве начали проверку после смерти ребенка.

https://ria.ru/20230523/skoraya-1873610548.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, здоровье - общество