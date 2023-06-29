https://ria.ru/20230629/malchik-1881068375.html

Опекун погибшего в Екатеринбурге мальчика забрала его документы из детсада

Опекун погибшего в Екатеринбурге мальчика забрала его документы из детсада - РИА Новости, 29.06.2023

Опекун погибшего в Екатеринбурге мальчика забрала его документы из детсада

Опекун пропавшего в Екатеринбурге мальчика, тело которого было найдено в сумке на территории гаражного комплекса, год назад забрала его документы из детского... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T11:16

2023-06-29T11:16

2023-06-29T11:54

происшествия

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Опекун пропавшего в Екатеринбурге мальчика, тело которого было найдено в сумке на территории гаражного комплекса, год назад забрала его документы из детского сада, сообщила РИА Новости работница учреждения."Год назад забрала документы. Ее спросили, почему, а она сказала: буду лечить его, типа от аутизма", - сказала собеседница агентства.По ее словам, опекун не менее пары лет жаловалась знакомым на плохое поведение мальчика. "В течение двух лет всякую ерунду про него сочиняла", - отметила собеседница агентства.В свою очередь руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых уточнил РИА Новости, что у мамы погибшего мальчика изъяли пятерых детей - "трех своих и двух опекаемых". Они находятся в одном из соцучреждений города, где "будут в полной безопасности, пока не вернется домой их глава семьи".Утром в понедельник начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на улице Симферопольской в Екатеринбурге. С того момента информации о его местонахождении не было, в поисках принимали участие порядка 1,5 тысячи человек.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. В региональном управлении СК РФ в среду отмечали, что 34-летняя женщина, официальный опекун пропавшего мальчика, была признана потерпевшей и допрошена, однако в этот же день ее задержали из-за "причастности к исчезновению ребенка". В четверг утром тело ребенка было найдено на территории гаражного комплекса в сумке.

https://ria.ru/20230629/ekaterinburg-1881055463.html

https://ria.ru/20230629/malchik-1881059412.html

екатеринбург

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), россия