https://ria.ru/20230629/malchik-1881068375.html
Опекун погибшего в Екатеринбурге мальчика забрала его документы из детсада
Опекун погибшего в Екатеринбурге мальчика забрала его документы из детсада - РИА Новости, 29.06.2023
Опекун погибшего в Екатеринбурге мальчика забрала его документы из детсада
Опекун пропавшего в Екатеринбурге мальчика, тело которого было найдено в сумке на территории гаражного комплекса, год назад забрала его документы из детского... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:16
2023-06-29T11:16
2023-06-29T11:54
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Опекун пропавшего в Екатеринбурге мальчика, тело которого было найдено в сумке на территории гаражного комплекса, год назад забрала его документы из детского сада, сообщила РИА Новости работница учреждения."Год назад забрала документы. Ее спросили, почему, а она сказала: буду лечить его, типа от аутизма", - сказала собеседница агентства.По ее словам, опекун не менее пары лет жаловалась знакомым на плохое поведение мальчика. "В течение двух лет всякую ерунду про него сочиняла", - отметила собеседница агентства.В свою очередь руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых уточнил РИА Новости, что у мамы погибшего мальчика изъяли пятерых детей - "трех своих и двух опекаемых". Они находятся в одном из соцучреждений города, где "будут в полной безопасности, пока не вернется домой их глава семьи".Утром в понедельник начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на улице Симферопольской в Екатеринбурге. С того момента информации о его местонахождении не было, в поисках принимали участие порядка 1,5 тысячи человек.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. В региональном управлении СК РФ в среду отмечали, что 34-летняя женщина, официальный опекун пропавшего мальчика, была признана потерпевшей и допрошена, однако в этот же день ее задержали из-за "причастности к исчезновению ребенка". В четверг утром тело ребенка было найдено на территории гаражного комплекса в сумке.
https://ria.ru/20230629/ekaterinburg-1881055463.html
https://ria.ru/20230629/malchik-1881059412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Опекун погибшего в Екатеринбурге мальчика забрала его документы из детсада
Опекун погибшего в Екатеринбурге мальчика забрала его документы из детсада год назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Опекун пропавшего в Екатеринбурге мальчика, тело которого было найдено в сумке на территории гаражного комплекса, год назад забрала его документы из детского сада, сообщила РИА Новости работница учреждения.
"Год назад забрала документы. Ее спросили, почему, а она сказала: буду лечить его, типа от аутизма", - сказала собеседница агентства.
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По ее словам, опекун не менее пары лет жаловалась знакомым на плохое поведение мальчика. "В течение двух лет всякую ерунду про него сочиняла", - отметила собеседница агентства.
В свою очередь руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых
уточнил РИА Новости, что у мамы погибшего мальчика изъяли пятерых детей - "трех своих и двух опекаемых". Они находятся в одном из соцучреждений города, где "будут в полной безопасности, пока не вернется домой их глава семьи".
Утром в понедельник начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на улице Симферопольской в Екатеринбурге. С того момента информации о его местонахождении не было, в поисках принимали участие порядка 1,5 тысячи человек.
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в среду отмечали, что 34-летняя женщина, официальный опекун пропавшего мальчика, была признана потерпевшей и допрошена, однако в этот же день ее задержали из-за "причастности к исчезновению ребенка". В четверг утром тело ребенка было найдено на территории гаражного комплекса в сумке.
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