Рейтинг@Mail.ru
Опекун погибшего в Екатеринбурге мальчика забрала его документы из детсада - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 29.06.2023 (обновлено: 11:54 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/malchik-1881068375.html
Опекун погибшего в Екатеринбурге мальчика забрала его документы из детсада
Опекун погибшего в Екатеринбурге мальчика забрала его документы из детсада - РИА Новости, 29.06.2023
Опекун погибшего в Екатеринбурге мальчика забрала его документы из детсада
Опекун пропавшего в Екатеринбурге мальчика, тело которого было найдено в сумке на территории гаражного комплекса, год назад забрала его документы из детского... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:16
2023-06-29T11:54
происшествия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881061687_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1d906a9a225c636a1115f190b9087987.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Опекун пропавшего в Екатеринбурге мальчика, тело которого было найдено в сумке на территории гаражного комплекса, год назад забрала его документы из детского сада, сообщила РИА Новости работница учреждения."Год назад забрала документы. Ее спросили, почему, а она сказала: буду лечить его, типа от аутизма", - сказала собеседница агентства.По ее словам, опекун не менее пары лет жаловалась знакомым на плохое поведение мальчика. "В течение двух лет всякую ерунду про него сочиняла", - отметила собеседница агентства.В свою очередь руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых уточнил РИА Новости, что у мамы погибшего мальчика изъяли пятерых детей - "трех своих и двух опекаемых". Они находятся в одном из соцучреждений города, где "будут в полной безопасности, пока не вернется домой их глава семьи".Утром в понедельник начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на улице Симферопольской в Екатеринбурге. С того момента информации о его местонахождении не было, в поисках принимали участие порядка 1,5 тысячи человек.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. В региональном управлении СК РФ в среду отмечали, что 34-летняя женщина, официальный опекун пропавшего мальчика, была признана потерпевшей и допрошена, однако в этот же день ее задержали из-за "причастности к исчезновению ребенка". В четверг утром тело ребенка было найдено на территории гаражного комплекса в сумке.
https://ria.ru/20230629/ekaterinburg-1881055463.html
https://ria.ru/20230629/malchik-1881059412.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881061687_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3a3f298b85f17ce7a7be6e9a5bf760b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Опекун погибшего в Екатеринбурге мальчика забрала его документы из детсада

Опекун погибшего в Екатеринбурге мальчика забрала его документы из детсада год назад

© Фото : УМВД по ЕкатеринбургуГараж в Екатеринбурге, в котором нашли тело шестилетнего мальчика
Гараж в Екатеринбурге, в котором нашли тело шестилетнего мальчика - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : УМВД по Екатеринбургу
Гараж в Екатеринбурге, в котором нашли тело шестилетнего мальчика
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Опекун пропавшего в Екатеринбурге мальчика, тело которого было найдено в сумке на территории гаражного комплекса, год назад забрала его документы из детского сада, сообщила РИА Новости работница учреждения.
"Год назад забрала документы. Ее спросили, почему, а она сказала: буду лечить его, типа от аутизма", - сказала собеседница агентства.
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Управление соцполитики Екатеринбурга проверят после гибели ребенка
Вчера, 10:29
По ее словам, опекун не менее пары лет жаловалась знакомым на плохое поведение мальчика. "В течение двух лет всякую ерунду про него сочиняла", - отметила собеседница агентства.
В свою очередь руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых уточнил РИА Новости, что у мамы погибшего мальчика изъяли пятерых детей - "трех своих и двух опекаемых". Они находятся в одном из соцучреждений города, где "будут в полной безопасности, пока не вернется домой их глава семьи".
Утром в понедельник начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на улице Симферопольской в Екатеринбурге. С того момента информации о его местонахождении не было, в поисках принимали участие порядка 1,5 тысячи человек.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. В региональном управлении СК РФ в среду отмечали, что 34-летняя женщина, официальный опекун пропавшего мальчика, была признана потерпевшей и допрошена, однако в этот же день ее задержали из-за "причастности к исчезновению ребенка". В четверг утром тело ребенка было найдено на территории гаражного комплекса в сумке.
Цветы и мягкие игрушки у дома в Екатеринбурге, где жил шестилетний мальчик, тело которого нашли в четверг - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Жители Екатеринбурга несут цветы к дому погибшего мальчика
Вчера, 10:50
 
ПроисшествияЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала