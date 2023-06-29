https://ria.ru/20230629/malchik-1881059412.html

Жители Екатеринбурга несут цветы к дому погибшего мальчика

Жители Екатеринбурга несут цветы к дому погибшего мальчика - РИА Новости, 29.06.2023

Жители Екатеринбурга несут цветы к дому погибшего мальчика

Жители Екатеринбурга несут цветы и мягкие игрушки к дому, где жил шестилетний мальчик, тело которого нашли в четверг в сумке на территории гаражного комплекса,... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T10:50

2023-06-29T10:50

2023-06-29T10:56

происшествия

екатеринбург

россия

свердловская область

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Жители Екатеринбурга несут цветы и мягкие игрушки к дому, где жил шестилетний мальчик, тело которого нашли в четверг в сумке на территории гаражного комплекса, передает корреспондент РИА Новости. Около двухэтажного дома на окраине Екатеринбурга на скамейке появляются цветы и мягкие игрушки, их несут местные жители, которые скорбят о гибели шестилетнего мальчика – его искали на протяжении трех дней более 1,5 тысяч специалистов и волонтеров. Как рассказала РИА Новости волонтер поискового отряда "ЛизаАлерт" Наталья Максимовская, все до последнего верили, что мальчика найдут живым. "В смерть мы не верили. В первый день когда узнали, что пропал мальчик в семь утра, в этот день сразу мы уточнили, где можно искать, куда обратиться, в какой штаб. Была надежда, что он вышел до соседей, ребенок же. Единственное, смущало, что в семь утра. Я мама пятерых детей, сама понимаю, что дети еще спят в это время. Второй день, 27 июня, мы четыре часа отдохнули своим экипажем и ходили целый день до пяти утра. Все "заброшки" облазили, все дома, все помойки, куда только можно залезть. Вчера обходили весь район до семи утра, потом получили печальную весть", – говорит собеседница агентства. По ее словам, она узнала о смерти мальчика после семи утра от своих коллег, позже уже в социальных сетях отряда была опубликована запись: "Найден, погиб". Утром в понедельник в Екатеринбурге начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на Симферопольской улице. Было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). В региональном управлении СК РФ в среду отмечали, что 34-летняя женщина, официальный опекун пропавшего мальчика, была признана потерпевшей и допрошена, однако в этот же день ее задержали из-за "причастности к исчезновению ребенка". Утром в четверг исполняющий обязанности руководителя СУСК по Свердловской области Анатолий Надбитов сообщил журналистам, что мальчик найден мертвым, смерть ребенка наступила несколько месяцев назад, а его приемная мать это скрывала. Как добавляли в СУСК, факт гибели ребенка был скрыт приемной матерью от социальных работников, которые также самостоятельно "не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна, что и позволило продолжительное время скрывать произошедшее". В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту возможного должностного преступления органов опеки. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых уточнял, что тело мальчика было найдено в большой сумке на территории гаражного комплекса. Глава семьи в настоящее время находится далеко от дома, остальные дети помещены в социальное учреждение. В отношении управления социальной политики №25 и ряда других подведомственных структур, сотрудники которого патронировали семью на протяжении периода опекунства, начата служебная проверка.

https://ria.ru/20230629/ekaterinburg-1881055463.html

https://ria.ru/20221011/proisshestviya-1822987121.html

екатеринбург

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)