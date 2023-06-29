https://ria.ru/20230629/malchik-1881022351.html
Пропавшего в ЕАО мальчика нашли живым
Пропавшего в ЕАО мальчика нашли живым - РИА Новости, 29.06.2023
Пропавшего в ЕАО мальчика нашли живым
Пропавший в Еврейской автономной области четырехлетний мальчик найден живым, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T05:10
2023-06-29T05:10
2023-06-29T06:59
хорошие новости
происшествия
еврейская автономная область
смидовичский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровский край
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Пропавший в Еврейской автономной области четырехлетний мальчик найден живым, сообщили в региональном главке МЧС.Ребенок, находившийся у родственников в селе Песчаное, пропал в среду после того, как ушел из дома в неизвестном направлении. Всю ночь шли его поиски, в них, по данным МЧС, участвовал 71 человек. Ребенка искали и полицейские, обследовались леса и близлежащие водоемы. Было заведено уголовное дело об убийстве малолетнего. "Ребенок найден. Живой", - говорится в Telegram-канале ГУМЧС. В пресс-службе ведомства рассказали РИА Новости, что две местные жительницы нашли Артема у окрестного кладбища. Мальчик обгорел на солнце и был покусан комарами. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, отметил СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО в своем Telegram-канале. Сведений о совершении против него какого-либо преступления у следователей нет.По словам следователей, сам ребенок объяснил, что потерялся, когда гулял, и не смог найти дорогу домой. За время его поисков спасатели осмотрели около десяти квадратных километров в поселке и окрестностях, в том числе три болота, рассказали РИА Новости в МЧС. Всего в поисках участвовали около 200 человек, включая спасателей, полицейских и волонтеров, сообщили агентству в добровольческом поисково-спасательном отряде "Лига Спас".
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происшествия, еврейская автономная область, смидовичский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край
Хорошие новости, Происшествия, Еврейская автономная область, Смидовичский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хабаровский край
Пропавшего в ЕАО мальчика нашли живым
Пропавшего в селе Песчаное в ЕАО четырехлетнего мальчика нашли живым
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Пропавший в Еврейской автономной области четырехлетний мальчик найден живым, сообщили в региональном главке МЧС.
Ребенок, находившийся у родственников в селе Песчаное, пропал в среду после того, как ушел из дома в неизвестном направлении. Всю ночь шли его поиски, в них, по данным МЧС, участвовал 71 человек. Ребенка искали и полицейские, обследовались леса и близлежащие водоемы. Было заведено уголовное дело об убийстве малолетнего.
«
"Ребенок найден. Живой", - говорится в Telegram-канале
ГУМЧС.
В пресс-службе ведомства рассказали РИА Новости, что две местные жительницы нашли Артема у окрестного кладбища. Мальчик обгорел на солнце и был покусан комарами. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, отметил СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО в своем Telegram-канале. Сведений о совершении против него какого-либо преступления у следователей нет.
По словам следователей, сам ребенок объяснил, что потерялся, когда гулял, и не смог найти дорогу домой. За время его поисков спасатели осмотрели около десяти квадратных километров в поселке и окрестностях, в том числе три болота, рассказали РИА Новости в МЧС. Всего в поисках участвовали около 200 человек, включая спасателей, полицейских и волонтеров, сообщили агентству в добровольческом поисково-спасательном отряде "Лига Спас".
Стали известны подробности спасения мальчика, заблудившегося в тайге