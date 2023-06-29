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В ЕАО пропал четырехлетний мальчик - РИА Новости, 29.06.2023
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00:16 29.06.2023 (обновлено: 02:49 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/malchik-1881008480.html
В ЕАО пропал четырехлетний мальчик
В ЕАО пропал четырехлетний мальчик - РИА Новости, 29.06.2023
В ЕАО пропал четырехлетний мальчик
Четырехлетний мальчик пропал в среду в селе Песчаное Еврейской автономной области, к его поискам привлечен 71 человек. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T00:16
2023-06-29T02:49
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Четырехлетний мальчик пропал в среду в селе Песчаное Еврейской автономной области, к его поискам привлечен 71 человек. &quot;Группировка в 71 человек всю ночь разыскивает пропавшего мальчика в село Песчаное Еврейской АО. Известно, что четырехлетний Артем находился у родственников. Привлечены кинологические расчеты полиции&quot;, - говорится в публикации в Telegram-канале ГУМЧС по ЕАО.В Telegram-канале Национального центра помощи детям сообщается, что на Артеме были только футболка, шорты и тапочки с носками.Ребенок, предположительно, сам ушел из дома родственников, рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. В полицию обратилась мать Артема. Участие в поисках принимают не только сотрудники МЧС и полицейские, но и волонтеры."Отрабатываются возможные места пребывания ребенка. Ориентировки с фотографией пропавшего мальчика переданы всем наружным полицейским нарядам... Обследуется лесной массив, близлежащие к селу водоемы", - рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД по ЕАО.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В ЕАО пропал четырехлетний мальчик

В селе Песчаное в ЕАО ищут пропавшего в среду четырехлетнего мальчика Артема

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Четырехлетний мальчик пропал в среду в селе Песчаное Еврейской автономной области, к его поискам привлечен 71 человек.
«

"Группировка в 71 человек всю ночь разыскивает пропавшего мальчика в село Песчаное Еврейской АО. Известно, что четырехлетний Артем находился у родственников. Привлечены кинологические расчеты полиции", - говорится в публикации в Telegram-канале ГУМЧС по ЕАО.

В Telegram-канале Национального центра помощи детям сообщается, что на Артеме были только футболка, шорты и тапочки с носками.
Ребенок, предположительно, сам ушел из дома родственников, рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. В полицию обратилась мать Артема. Участие в поисках принимают не только сотрудники МЧС и полицейские, но и волонтеры.
"Отрабатываются возможные места пребывания ребенка. Ориентировки с фотографией пропавшего мальчика переданы всем наружным полицейским нарядам... Обследуется лесной массив, близлежащие к селу водоемы", - рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД по ЕАО.
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