https://ria.ru/20230629/malchik-1881008480.html

В ЕАО пропал четырехлетний мальчик

В ЕАО пропал четырехлетний мальчик - РИА Новости, 29.06.2023

В ЕАО пропал четырехлетний мальчик

Четырехлетний мальчик пропал в среду в селе Песчаное Еврейской автономной области, к его поискам привлечен 71 человек. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T00:16

2023-06-29T00:16

2023-06-29T02:49

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Четырехлетний мальчик пропал в среду в селе Песчаное Еврейской автономной области, к его поискам привлечен 71 человек. "Группировка в 71 человек всю ночь разыскивает пропавшего мальчика в село Песчаное Еврейской АО. Известно, что четырехлетний Артем находился у родственников. Привлечены кинологические расчеты полиции", - говорится в публикации в Telegram-канале ГУМЧС по ЕАО.В Telegram-канале Национального центра помощи детям сообщается, что на Артеме были только футболка, шорты и тапочки с носками.Ребенок, предположительно, сам ушел из дома родственников, рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. В полицию обратилась мать Артема. Участие в поисках принимают не только сотрудники МЧС и полицейские, но и волонтеры."Отрабатываются возможные места пребывания ребенка. Ориентировки с фотографией пропавшего мальчика переданы всем наружным полицейским нарядам... Обследуется лесной массив, близлежащие к селу водоемы", - рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД по ЕАО.

https://ria.ru/20230628/zaderzhanie-1881003262.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия