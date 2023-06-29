https://ria.ru/20230629/makron-1881329434.html

Макрон с супругой посетил концерт Элтона Джона в Париже в разгар протестов

Макрон с супругой посетил концерт Элтона Джона в Париже в разгар протестов - РИА Новости, 29.06.2023

Макрон с супругой посетил концерт Элтона Джона в Париже в разгар протестов

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит был замечен на концерте Элтона Джона в среду в то время, когда в стране разгорались протесты против... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T23:14

2023-06-29T23:14

2023-06-29T23:14

в мире

франция

париж

эммануэль макрон

нантер

элтон джон

тьери мариани

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит был замечен на концерте Элтона Джона в среду в то время, когда в стране разгорались протесты против полицейского произвола. Фото Макрона с супругой на концерте популярного музыканта опубликовала в соцсетях итальянская модель Бьянка Брандолини. Концерт состоялся в среду в зале Accor Arena в Париже. В это же время в Нантере (пригороде к западу от Парижа) и ряде других французских городов второй вечер подряд происходили беспорядки после того, как полицейский застрелил 17-летнего подростка в ходе дорожной проверки. Поход Макрона на концерт на фоне социальной напряженности в стране вызвал критику оппозиционных политиков. Евродепутат от Франции Тьери Мариани сообщил РИА Новости, что, по его мнению, "Макрон ведет себя незрело". "В то время, когда Франция в огне, Макрон - не рядом с министром внутренних дел или полицией, он предпочитает аплодировать Элтону Джону. Каждому свои приоритеты. Как безответственно", - также написал политик в Twitter. Депутат от крайне правой партии "Национальное объединение" Жан-Филипп Танги также обратил внимание на неподобающий поступок президента. "Пока Францию сжигают, несмотря на усилия стражей правопорядка по подавлению беспорядков, Эммануэль Макрон идет на концерт Элтона Джона", - написал он в Twitter. В четверг днем в Нантере прошел марш памяти о 17-летнем юноше, который погиб во вторник от пули полицейского. Протест организован по инициативе матери погибшего, которая призвала граждан "устроить восстание". Как передавал корреспондент РИА Новости, акция в Нантере переросла в ожесточенные столкновения протестующих с полицией. Они забрасывали ее камнями и фейерверками, полиция активно использовала слезоточивый газ. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов вспыхнули беспорядки. Молодежь поджигает автомобили и административные здания. МВД сообщало утром в четверг о задержании 150 человек. Полицейскому, застрелившему подростка, предъявлены обвинения в умышленном убийстве. Власти Франции призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".

https://ria.ru/20230629/nanter-1881221720.html

https://ria.ru/20230629/protesty-1881010909.html

https://ria.ru/20230628/besporyadki-1880808330.html

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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, нантер, элтон джон, тьери мариани, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере