https://ria.ru/20230629/makron-1881037008.html

Макрон созвал кризисную группу из-за насилия после убийства подростка

Макрон созвал кризисную группу из-за насилия после убийства подростка - РИА Новости, 29.06.2023

Макрон созвал кризисную группу из-за насилия после убийства подростка

Президент Франции Эммануэль Макрон созывает межведомственную кризисную группу на фоне насилия после убийства подростка полицейским в пригороде Парижа Нантере,... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T09:42

2023-06-29T09:42

2023-06-29T19:34

в мире

франция

нантер

париж

эммануэль макрон

жеральд дарманен

элизабет борн

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865229870_0:53:3212:1860_1920x0_80_0_0_e690ae410d85d49669dab52d307e9e3a.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает межведомственную кризисную группу на фоне насилия после убийства подростка полицейским в пригороде Парижа Нантере, передает агентство Франс Пресс в своем телеграм-канале со ссылкой на Елисейский дворец. "Как сообщил Елисейский дворец, Эммануэль Макрон созвал в четверг межведомственную кризисную группу, которая должна встретиться в 8 часов (9 мск - ред.) в министерстве внутренних дел, в ответ на вспышки насилия, которые произошли после смерти подростка Наэля, убитого полицейским", - передает агентство. Ранее в четверг глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что 150 человек были задержаны во Франции в ходе ночных беспорядков, вспыхнувших после того, как во вторник полицейские в парижском пригороде Нантере застрелили 17-летнего подростка. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате вечером в ряде городов начались беспорядки. Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного". Глава кабмина Франции Оливье Веран выразил соболезнования семье погибшего, отметив что вся Франция разделяет потрясение от случившегося. Заседание депутатов в Нацсобрания Франции началось с минуты молчания. По поручению Макрона министр-делегат по вопросам городов и жилищной политики Оливье Кляйн нанес визит матери погибшего, чтобы выразить ей соболезнования.

https://ria.ru/20230628/makron-1880868634.html

https://ria.ru/20230629/tyurma-1881018743.html

франция

нантер

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, нантер, париж, эммануэль макрон, жеральд дарманен, элизабет борн, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере