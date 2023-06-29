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Макрон созвал кризисную группу из-за насилия после убийства подростка - РИА Новости, 29.06.2023
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09:42 29.06.2023 (обновлено: 19:34 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/makron-1881037008.html
Макрон созвал кризисную группу из-за насилия после убийства подростка
Макрон созвал кризисную группу из-за насилия после убийства подростка - РИА Новости, 29.06.2023
Макрон созвал кризисную группу из-за насилия после убийства подростка
Президент Франции Эммануэль Макрон созывает межведомственную кризисную группу на фоне насилия после убийства подростка полицейским в пригороде Парижа Нантере,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T09:42
2023-06-29T19:34
в мире
франция
нантер
париж
эммануэль макрон
жеральд дарманен
элизабет борн
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает межведомственную кризисную группу на фоне насилия после убийства подростка полицейским в пригороде Парижа Нантере, передает агентство Франс Пресс в своем телеграм-канале со ссылкой на Елисейский дворец. "Как сообщил Елисейский дворец, Эммануэль Макрон созвал в четверг межведомственную кризисную группу, которая должна встретиться в 8 часов (9 мск - ред.) в министерстве внутренних дел, в ответ на вспышки насилия, которые произошли после смерти подростка Наэля, убитого полицейским", - передает агентство. Ранее в четверг глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что 150 человек были задержаны во Франции в ходе ночных беспорядков, вспыхнувших после того, как во вторник полицейские в парижском пригороде Нантере застрелили 17-летнего подростка. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате вечером в ряде городов начались беспорядки. Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного". Глава кабмина Франции Оливье Веран выразил соболезнования семье погибшего, отметив что вся Франция разделяет потрясение от случившегося. Заседание депутатов в Нацсобрания Франции началось с минуты молчания. По поручению Макрона министр-делегат по вопросам городов и жилищной политики Оливье Кляйн нанес визит матери погибшего, чтобы выразить ей соболезнования.
https://ria.ru/20230628/makron-1880868634.html
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в мире, франция, нантер, париж, эммануэль макрон, жеральд дарманен, элизабет борн, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Нантер, Париж, Эммануэль Макрон, Жеральд Дарманен, Элизабет Борн, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Макрон созвал кризисную группу из-за насилия после убийства подростка

Президент Франции Макрон созвал кризисную группу из-за насилия после убийства подростка

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает межведомственную кризисную группу на фоне насилия после убийства подростка полицейским в пригороде Парижа Нантере, передает агентство Франс Пресс в своем телеграм-канале со ссылкой на Елисейский дворец.
"Как сообщил Елисейский дворец, Эммануэль Макрон созвал в четверг межведомственную кризисную группу, которая должна встретиться в 8 часов (9 мск - ред.) в министерстве внутренних дел, в ответ на вспышки насилия, которые произошли после смерти подростка Наэля, убитого полицейским", - передает агентство.
Кадр видео конфликта полицейских и 17-летнего водителя автомобиля в Нантере
Макрон заявил, что потрясен известием об убийстве подростка полицией
28 июня, 12:21
Ранее в четверг глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что 150 человек были задержаны во Франции в ходе ночных беспорядков, вспыхнувших после того, как во вторник полицейские в парижском пригороде Нантере застрелили 17-летнего подростка.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате вечером в ряде городов начались беспорядки. Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела.
Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного". Глава кабмина Франции Оливье Веран выразил соболезнования семье погибшего, отметив что вся Франция разделяет потрясение от случившегося. Заседание депутатов в Нацсобрания Франции началось с минуты молчания. По поручению Макрона министр-делегат по вопросам городов и жилищной политики Оливье Кляйн нанес визит матери погибшего, чтобы выразить ей соболезнования.
Французские полицейские - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
СМИ: во Франции неизвестные попытались устроить побег заключенных из тюрьмы
Вчера, 03:40
 
В миреФранцияНантерПарижЭммануэль МакронЖеральд ДарманенЭлизабет БорнБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
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