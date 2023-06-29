Макрон созвал кризисную группу из-за насилия после убийства подростка
Президент Франции Макрон созвал кризисную группу из-за насилия после убийства подростка
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает межведомственную кризисную группу на фоне насилия после убийства подростка полицейским в пригороде Парижа Нантере, передает агентство Франс Пресс в своем телеграм-канале со ссылкой на Елисейский дворец.
"Как сообщил Елисейский дворец, Эммануэль Макрон созвал в четверг межведомственную кризисную группу, которая должна встретиться в 8 часов (9 мск - ред.) в министерстве внутренних дел, в ответ на вспышки насилия, которые произошли после смерти подростка Наэля, убитого полицейским", - передает агентство.
Ранее в четверг глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что 150 человек были задержаны во Франции в ходе ночных беспорядков, вспыхнувших после того, как во вторник полицейские в парижском пригороде Нантере застрелили 17-летнего подростка.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате вечером в ряде городов начались беспорядки. Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела.
Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного". Глава кабмина Франции Оливье Веран выразил соболезнования семье погибшего, отметив что вся Франция разделяет потрясение от случившегося. Заседание депутатов в Нацсобрания Франции началось с минуты молчания. По поручению Макрона министр-делегат по вопросам городов и жилищной политики Оливье Кляйн нанес визит матери погибшего, чтобы выразить ей соболезнования.