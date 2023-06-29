https://ria.ru/20230629/lukashenko-1881124629.html
Песков прокомментировал вопрос о присвоении Лукашенко звания полковника
Песков прокомментировал вопрос о присвоении Лукашенко звания полковника - РИА Новости, 29.06.2023
Песков прокомментировал вопрос о присвоении Лукашенко звания полковника
Обещание президента России Владимира Путина о присвоении звания полковника главе Белоруссии Александру Лукашенко остается ироничным, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:30
2023-06-29T13:30
2023-06-29T13:30
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Обещание президента России Владимира Путина о присвоении звания полковника главе Белоруссии Александру Лукашенко остается ироничным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В апреле Путин пообещал присвоить главе Белоруссии Александру Лукашенко звание полковника, а затем заявил журналистам, что президент Белоруссии вряд ли нуждается в званиях других государств и сам Лукашенко без званий "большой начальник". Путин добавил, что сам он генеральских званий не имеет, но верно служит народу, а воинские звания прежде всего нужны военным. "Пока ироничным, да. Совершенно верно", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, остается ли вопрос присвоения звания полковника Лукашенко ироничным.
https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880667555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков, политика
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Песков прокомментировал вопрос о присвоении Лукашенко звания полковника
Песков заявил, что вопрос о присвоении Лукашенко звания полковника остается ироничным
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Обещание президента России Владимира Путина о присвоении звания полковника главе Белоруссии Александру Лукашенко остается ироничным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В апреле Путин пообещал присвоить главе Белоруссии Александру Лукашенко звание полковника, а затем заявил журналистам, что президент Белоруссии вряд ли нуждается в званиях других государств и сам Лукашенко без званий "большой начальник". Путин добавил, что сам он генеральских званий не имеет, но верно служит народу, а воинские звания прежде всего нужны военным.
"Пока ироничным, да. Совершенно верно", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, остается ли вопрос присвоения звания полковника Лукашенко ироничным.
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