Ряд выставок подготовят к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады
Ряд выставок подготовят к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Музей-панорама "Прорыв" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Ряд выставок и виртуальную экспозицию планируется подготовить к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург 27 января 2024 года отметит 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
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"Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов обсудили сегодня в Смольном проекты, которые реализуются в Петербурге. По поручению президента России Росархивом утвержден план мероприятий по празднованию 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Архивный комитет Санкт-Петербурга планирует подготовить историко-документальную выставку "Ленинградская Победа" и выставку, посвященную 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В рамках межрегионального проекта "Сплочённые войной" будут представлены сведения об эвакуации жителей Ленинграда. Совместно с Росархивом планируется организовать виртуальную экспозицию "Блокада Ленинграда: главные документы. К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".
На сайте Президентской библиотеки комплекс материалов "Вторая мировая война в архивных документах" будет пополнен документами о полном освобождении Ленинграда от блокады.
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"В архивах не только Петербурга, но и других городов хранятся документы о героической обороне Ленинграда, и очень важно, чтобы они были доступны общественности", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.