https://ria.ru/20230629/leningrad-1881322387.html

Ряд выставок подготовят к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады

Ряд выставок подготовят к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады - РИА Новости, 29.06.2023

Ряд выставок подготовят к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады

Ряд выставок и виртуальную экспозицию планируется подготовить к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T21:59

2023-06-29T21:59

2023-06-29T21:59

общество

справки

ленинград

санкт-петербург

россия

андрей артизов

александр беглов

федеральное архивное агентство (росархив)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Ряд выставок и виртуальную экспозицию планируется подготовить к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург 27 января 2024 года отметит 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. "Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов обсудили сегодня в Смольном проекты, которые реализуются в Петербурге. По поручению президента России Росархивом утвержден план мероприятий по празднованию 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - говорится в сообщении. Отмечается, что Архивный комитет Санкт-Петербурга планирует подготовить историко-документальную выставку "Ленинградская Победа" и выставку, посвященную 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В рамках межрегионального проекта "Сплочённые войной" будут представлены сведения об эвакуации жителей Ленинграда. Совместно с Росархивом планируется организовать виртуальную экспозицию "Блокада Ленинграда: главные документы. К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". На сайте Президентской библиотеки комплекс материалов "Вторая мировая война в архивных документах" будет пополнен документами о полном освобождении Ленинграда от блокады. "В архивах не только Петербурга, но и других городов хранятся документы о героической обороне Ленинграда, и очень важно, чтобы они были доступны общественности", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://ria.ru/20230622/blokada-1879810787.html

https://ria.ru/20230622/nauka-1879620244.html

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общество, справки, ленинград, санкт-петербург, россия, андрей артизов, александр беглов, федеральное архивное агентство (росархив), санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944)