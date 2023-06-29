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Ряд выставок подготовят к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады - РИА Новости, 29.06.2023
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21:59 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/leningrad-1881322387.html
Ряд выставок подготовят к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады
Ряд выставок подготовят к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады - РИА Новости, 29.06.2023
Ряд выставок подготовят к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады
Ряд выставок и виртуальную экспозицию планируется подготовить к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T21:59
2023-06-29T21:59
общество
справки
ленинград
санкт-петербург
россия
андрей артизов
александр беглов
федеральное архивное агентство (росархив)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Ряд выставок и виртуальную экспозицию планируется подготовить к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург 27 января 2024 года отметит 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. "Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов обсудили сегодня в Смольном проекты, которые реализуются в Петербурге. По поручению президента России Росархивом утвержден план мероприятий по празднованию 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - говорится в сообщении. Отмечается, что Архивный комитет Санкт-Петербурга планирует подготовить историко-документальную выставку "Ленинградская Победа" и выставку, посвященную 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В рамках межрегионального проекта "Сплочённые войной" будут представлены сведения об эвакуации жителей Ленинграда. Совместно с Росархивом планируется организовать виртуальную экспозицию "Блокада Ленинграда: главные документы. К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". На сайте Президентской библиотеки комплекс материалов "Вторая мировая война в архивных документах" будет пополнен документами о полном освобождении Ленинграда от блокады. "В архивах не только Петербурга, но и других городов хранятся документы о героической обороне Ленинграда, и очень важно, чтобы они были доступны общественности", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
https://ria.ru/20230622/blokada-1879810787.html
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общество, справки, ленинград, санкт-петербург, россия, андрей артизов, александр беглов, федеральное архивное агентство (росархив), санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944)
Общество, Справки, Ленинград, Санкт-Петербург, Россия, Андрей Артизов, Александр Беглов, Федеральное архивное агентство (Росархив), Санкт-Петербургский городской суд, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Ряд выставок подготовят к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады

Ряд выставок подготовят к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМузей-панорама "Прорыв" в Санкт-Петербурге
Музей-панорама Прорыв в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Музей-панорама "Прорыв" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Ряд выставок и виртуальную экспозицию планируется подготовить к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург 27 января 2024 года отметит 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
Блокада Ленинграда. Родственники везут на кладбище умершего от голода ленинградца - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Бастрыкин заявил, что блокада Ленинграда замышлялась еще до начала войны
22 июня, 15:03
«
"Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов обсудили сегодня в Смольном проекты, которые реализуются в Петербурге. По поручению президента России Росархивом утвержден план мероприятий по празднованию 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Архивный комитет Санкт-Петербурга планирует подготовить историко-документальную выставку "Ленинградская Победа" и выставку, посвященную 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В рамках межрегионального проекта "Сплочённые войной" будут представлены сведения об эвакуации жителей Ленинграда. Совместно с Росархивом планируется организовать виртуальную экспозицию "Блокада Ленинграда: главные документы. К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".
На сайте Президентской библиотеки комплекс материалов "Вторая мировая война в архивных документах" будет пополнен документами о полном освобождении Ленинграда от блокады.
«
"В архивах не только Петербурга, но и других городов хранятся документы о героической обороне Ленинграда, и очень важно, чтобы они были доступны общественности", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Второй затонувший автомобиль ГАЗ-АА находится на дне в перевёрнутом виде
Полуторки жизни. На дне Ладоги нашли машины времен блокады Ленинграда
22 июня, 04:00
 
ОбществоСправкиЛенинградСанкт-ПетербургРоссияАндрей АртизовАлександр БегловФедеральное архивное агентство (Росархив)Санкт-Петербургский городской судБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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