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Новгородские предприниматели подарили бойцам СВО шесть квадрокоптеров - РИА Новости, 29.06.2023
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17:01 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/kvadrokoptery-1881226913.html
Новгородские предприниматели подарили бойцам СВО шесть квадрокоптеров
Новгородские предприниматели подарили бойцам СВО шесть квадрокоптеров - РИА Новости, 29.06.2023
Новгородские предприниматели подарили бойцам СВО шесть квадрокоптеров
Новгородские предприниматели купили для военнослужащих 234-го полка в зоне спецоперации шесть квадрокоптеров, они уже доставлены бойцам, сообщил предприниматель РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T17:01
2023-06-29T17:01
надежные люди
технологии
санкт-петербург
пестово
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 июн – РИА Новости. Новгородские предприниматели купили для военнослужащих 234-го полка в зоне спецоперации шесть квадрокоптеров, они уже доставлены бойцам, сообщил предприниматель Павел Гальченко в телеграм-канале "СВОих не бросаем". Четыре из них - в комплектации "Стандарт" - стоимостью 169 тысяч рублей каждый, в комплектации PRO стоил 220 тысяч рублей. Были также закуплены две зарядные станции с тремя запасными аккумуляторами, а для снайперов по их просьбе – две тепловизионные предобъективные насадки стоимостью 340 тысяч рублей каждая. Помогли с приобретением новгородские предприниматели и компании – "Деловой партнер", "Новтрак", "Проектстрой", "Петрович" и "Галичи". "Для военнослужащих 234-го полка было закуплено 6 квадрокоптеров. Очень нужный и важный инструмент для наших десантников – квадрокоптер Mavic в комплектации 3Т с тепловизионным модулем. Стоил он в районе полумиллиона рублей", - рассказал Гальченко.Кроме того, к винтовкам новгородцы изготовили глушители и отремонтировали два прицела. А компания из Санкт-Петербурга "Автономные Системы" по просьбе новгородцев на 3D-принтерах выпустила несколько коробок хвостовиков, накалывателей для патронов ВОГ-17, а также ампульницы и аппликаторы. Всё это, а также две бани от предпринимателей города Пестово Новгородской области, доставлено участникам СВО в Луганскую область.
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технологии, санкт-петербург, пестово, новгородская область
Надежные люди, Технологии, Санкт-Петербург, Пестово, Новгородская область
Новгородские предприниматели подарили бойцам СВО шесть квадрокоптеров

Новгородские предприниматели подарили бойцам 234-го полка в зоне СВО шесть квадрокоптеров

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКвадрокоптер
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Квадрокоптер. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 июн – РИА Новости. Новгородские предприниматели купили для военнослужащих 234-го полка в зоне спецоперации шесть квадрокоптеров, они уже доставлены бойцам, сообщил предприниматель Павел Гальченко в телеграм-канале "СВОих не бросаем".
Четыре из них - в комплектации "Стандарт" - стоимостью 169 тысяч рублей каждый, в комплектации PRO стоил 220 тысяч рублей. Были также закуплены две зарядные станции с тремя запасными аккумуляторами, а для снайперов по их просьбе – две тепловизионные предобъективные насадки стоимостью 340 тысяч рублей каждая. Помогли с приобретением новгородские предприниматели и компании – "Деловой партнер", "Новтрак", "Проектстрой", "Петрович" и "Галичи".
«
"Для военнослужащих 234-го полка было закуплено 6 квадрокоптеров. Очень нужный и важный инструмент для наших десантников – квадрокоптер Mavic в комплектации 3Т с тепловизионным модулем. Стоил он в районе полумиллиона рублей", - рассказал Гальченко.
Кроме того, к винтовкам новгородцы изготовили глушители и отремонтировали два прицела. А компания из Санкт-Петербурга "Автономные Системы" по просьбе новгородцев на 3D-принтерах выпустила несколько коробок хвостовиков, накалывателей для патронов ВОГ-17, а также ампульницы и аппликаторы. Всё это, а также две бани от предпринимателей города Пестово Новгородской области, доставлено участникам СВО в Луганскую область.
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Надежные людиТехнологииСанкт-ПетербургПестовоНовгородская область
 
 
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