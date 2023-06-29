Новгородские предприниматели подарили бойцам СВО шесть квадрокоптеров
Новгородские предприниматели подарили бойцам 234-го полка в зоне СВО шесть квадрокоптеров
Квадрокоптер. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 июн – РИА Новости. Новгородские предприниматели купили для военнослужащих 234-го полка в зоне спецоперации шесть квадрокоптеров, они уже доставлены бойцам, сообщил предприниматель Павел Гальченко в телеграм-канале "СВОих не бросаем".
Четыре из них - в комплектации "Стандарт" - стоимостью 169 тысяч рублей каждый, в комплектации PRO стоил 220 тысяч рублей. Были также закуплены две зарядные станции с тремя запасными аккумуляторами, а для снайперов по их просьбе – две тепловизионные предобъективные насадки стоимостью 340 тысяч рублей каждая. Помогли с приобретением новгородские предприниматели и компании – "Деловой партнер", "Новтрак", "Проектстрой", "Петрович" и "Галичи".
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"Для военнослужащих 234-го полка было закуплено 6 квадрокоптеров. Очень нужный и важный инструмент для наших десантников – квадрокоптер Mavic в комплектации 3Т с тепловизионным модулем. Стоил он в районе полумиллиона рублей", - рассказал Гальченко.
Кроме того, к винтовкам новгородцы изготовили глушители и отремонтировали два прицела. А компания из Санкт-Петербурга "Автономные Системы" по просьбе новгородцев на 3D-принтерах выпустила несколько коробок хвостовиков, накалывателей для патронов ВОГ-17, а также ампульницы и аппликаторы. Всё это, а также две бани от предпринимателей города Пестово Новгородской области, доставлено участникам СВО в Луганскую область.