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Благоустройство территорий в Кузбассе завершится до 1 октября - РИА Новости, 29.06.2023
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08:02 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/kuzbass-1881029955.html
Благоустройство территорий в Кузбассе завершится до 1 октября
Благоустройство территорий в Кузбассе завершится до 1 октября - РИА Новости, 29.06.2023
Благоустройство территорий в Кузбассе завершится до 1 октября
Благоустройство территорий в Кузбассе завершится до 1 октября, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T08:02
2023-06-29T08:02
ленинск-кузнецкий
кемерово
новокузнецк
владимир путин
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 29 июн – РИА Новости. Благоустройство территорий в Кузбассе завершится до 1 октября, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, этим летом в Кузбассе благоустроят 317 дворов и 71 общественное пространство. Финансирование работ превысит 1,144 миллиарда рублей, из которых более 930 миллионов рублей - средства федерального бюджета. "Приоритет в нашей работе - создание комфортных условий для людей: благоустройство территории, наличие мест отдыха, качество дорог, транспорта, жилья и среды вокруг него. Благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в Кузбассе за пять лет благоустроены более двух тысяч объектов. Это все делается совместно с жителями региона и исходя из их потребностей", - приводятся в сообщении слова Цивилева. В рамках федерального проекта в Кузбассе за пять лет благоустроены 1681 двор и 326 общественных территорий. В этом сезоне благоустройство уже ведется на 291 объекте из 388, что составляет 75% от запланированного. Качество работ контролируют специалисты и сами жители региона. "По поручению губернатора Сергея Цивилева все работы будут завершены до 1 октября. На сегодняшний день к благоустройству приступили во всех муниципальных образованиях Кузбасса", - говорится в релизе. Уточняется, что в Кемерове запланировано благоустроить 79 дворов. Началась приемка 30 дворовых территорий, которые уже приведены в порядок. В Новокузнецке благоустроят 77 придомовых территорий, на 48 из них работы уже ведутся. В Юрге запланировано благоустроить восемь дворовых территорий. В Осинниках ведется благоустройство пяти дворовых территорий. В Белове благоустроят 13 придомовых территорий. В Междуреченске благоустроят 12 придомовых территорий, в Таштагольском районе — 5, в Анжеро-Судженске — 7, в Тайге — 2, в Калтане — 3, в Прокопьевске — 34, в Мысках — 5, в Березовском — 5, в Полысаеве — 4, в Киселевске — 11, в Ленинске-Кузнецком — 9, в пгт Яшкино — 1, в Гурьевском округе — 4, в Мариинске — 5, в Топках — 4, в Беловском округе — 3, в Кемеровском округе — 6, в Крапивинском — 2, в Ижморском —1, в Промышленновском — 5, в Тяжине — 2, в Ленинск-Кузнецком округе — 2, в Яйском округе - 3 территории.
https://ria.ru/20230627/blagoustroystvo-1880766786.html
https://ria.ru/20230620/kuzbass-1879304947.html
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кемерово
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ленинск-кузнецкий, кемерово, новокузнецк, владимир путин, сергей цивилев
Ленинск-Кузнецкий, Кемерово, Новокузнецк, Владимир Путин, Сергей Цивилев
Благоустройство территорий в Кузбассе завершится до 1 октября

В Кузбассе до 1 октября благоустроят 317 дворов и 71 общественное пространство

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Благоустройство
Благоустройство - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
Благоустройство. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 29 июн – РИА Новости. Благоустройство территорий в Кузбассе завершится до 1 октября, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, этим летом в Кузбассе благоустроят 317 дворов и 71 общественное пространство. Финансирование работ превысит 1,144 миллиарда рублей, из которых более 930 миллионов рублей - средства федерального бюджета.
Губернатор Андрей Воробьев проверил ход завершение работ по благоустройству в городе Верее Наро-Фоминского округа Московской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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27 июня, 18:10
"Приоритет в нашей работе - создание комфортных условий для людей: благоустройство территории, наличие мест отдыха, качество дорог, транспорта, жилья и среды вокруг него. Благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в Кузбассе за пять лет благоустроены более двух тысяч объектов. Это все делается совместно с жителями региона и исходя из их потребностей", - приводятся в сообщении слова Цивилева.
В рамках федерального проекта в Кузбассе за пять лет благоустроены 1681 двор и 326 общественных территорий. В этом сезоне благоустройство уже ведется на 291 объекте из 388, что составляет 75% от запланированного. Качество работ контролируют специалисты и сами жители региона.
"По поручению губернатора Сергея Цивилева все работы будут завершены до 1 октября. На сегодняшний день к благоустройству приступили во всех муниципальных образованиях Кузбасса", - говорится в релизе.
Уточняется, что в Кемерове запланировано благоустроить 79 дворов. Началась приемка 30 дворовых территорий, которые уже приведены в порядок. В Новокузнецке благоустроят 77 придомовых территорий, на 48 из них работы уже ведутся. В Юрге запланировано благоустроить восемь дворовых территорий. В Осинниках ведется благоустройство пяти дворовых территорий. В Белове благоустроят 13 придомовых территорий. В Междуреченске благоустроят 12 придомовых территорий, в Таштагольском районе — 5, в Анжеро-Судженске — 7, в Тайге — 2, в Калтане — 3, в Прокопьевске — 34, в Мысках — 5, в Березовском — 5, в Полысаеве — 4, в Киселевске — 11, в Ленинске-Кузнецком — 9, в пгт Яшкино — 1, в Гурьевском округе — 4, в Мариинске — 5, в Топках — 4, в Беловском округе — 3, в Кемеровском округе — 6, в Крапивинском — 2, в Ижморском —1, в Промышленновском — 5, в Тяжине — 2, в Ленинск-Кузнецком округе — 2, в Яйском округе - 3 территории.
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Ленинск-КузнецкийКемеровоНовокузнецкВладимир ПутинСергей Цивилев
 
 
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