https://ria.ru/20230629/kuzbass-1881029955.html

Благоустройство территорий в Кузбассе завершится до 1 октября

Благоустройство территорий в Кузбассе завершится до 1 октября - РИА Новости, 29.06.2023

Благоустройство территорий в Кузбассе завершится до 1 октября

Благоустройство территорий в Кузбассе завершится до 1 октября, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T08:02

2023-06-29T08:02

2023-06-29T08:02

ленинск-кузнецкий

кемерово

новокузнецк

владимир путин

сергей цивилев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870790861_0:164:1600:1064_1920x0_80_0_0_0991bcf7c7106a73dafd1c00ab48a926.jpg

КЕМЕРОВО, 29 июн – РИА Новости. Благоустройство территорий в Кузбассе завершится до 1 октября, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, этим летом в Кузбассе благоустроят 317 дворов и 71 общественное пространство. Финансирование работ превысит 1,144 миллиарда рублей, из которых более 930 миллионов рублей - средства федерального бюджета. "Приоритет в нашей работе - создание комфортных условий для людей: благоустройство территории, наличие мест отдыха, качество дорог, транспорта, жилья и среды вокруг него. Благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в Кузбассе за пять лет благоустроены более двух тысяч объектов. Это все делается совместно с жителями региона и исходя из их потребностей", - приводятся в сообщении слова Цивилева. В рамках федерального проекта в Кузбассе за пять лет благоустроены 1681 двор и 326 общественных территорий. В этом сезоне благоустройство уже ведется на 291 объекте из 388, что составляет 75% от запланированного. Качество работ контролируют специалисты и сами жители региона. "По поручению губернатора Сергея Цивилева все работы будут завершены до 1 октября. На сегодняшний день к благоустройству приступили во всех муниципальных образованиях Кузбасса", - говорится в релизе. Уточняется, что в Кемерове запланировано благоустроить 79 дворов. Началась приемка 30 дворовых территорий, которые уже приведены в порядок. В Новокузнецке благоустроят 77 придомовых территорий, на 48 из них работы уже ведутся. В Юрге запланировано благоустроить восемь дворовых территорий. В Осинниках ведется благоустройство пяти дворовых территорий. В Белове благоустроят 13 придомовых территорий. В Междуреченске благоустроят 12 придомовых территорий, в Таштагольском районе — 5, в Анжеро-Судженске — 7, в Тайге — 2, в Калтане — 3, в Прокопьевске — 34, в Мысках — 5, в Березовском — 5, в Полысаеве — 4, в Киселевске — 11, в Ленинске-Кузнецком — 9, в пгт Яшкино — 1, в Гурьевском округе — 4, в Мариинске — 5, в Топках — 4, в Беловском округе — 3, в Кемеровском округе — 6, в Крапивинском — 2, в Ижморском —1, в Промышленновском — 5, в Тяжине — 2, в Ленинск-Кузнецком округе — 2, в Яйском округе - 3 территории.

https://ria.ru/20230627/blagoustroystvo-1880766786.html

https://ria.ru/20230620/kuzbass-1879304947.html

ленинск-кузнецкий

кемерово

новокузнецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ленинск-кузнецкий, кемерово, новокузнецк, владимир путин, сергей цивилев