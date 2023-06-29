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Нетаньяху объяснил, почему Израиль против передачи Киеву "Железного купола" - РИА Новости, 29.06.2023
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09:10 29.06.2023 (обновлено: 10:38 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/kupol-1881034424.html
Нетаньяху объяснил, почему Израиль против передачи Киеву "Железного купола"
Нетаньяху объяснил, почему Израиль против передачи Киеву "Железного купола" - РИА Новости, 29.06.2023
Нетаньяху объяснил, почему Израиль против передачи Киеву "Железного купола"
Израиль не может позволить США передать Киеву систему ПРО "Железный купол", так как опасается, что она попадет в руки Ирана, заявил премьер-министр... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T09:10
2023-06-29T10:38
в мире
биньямин нетаньяху
израиль
украина
иран
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Израиль не может позволить США передать Киеву систему ПРО "Железный купол", так как опасается, что она попадет в руки Ирана, заявил премьер-министр ближневосточного государства Биньямин Нетаньяху в интервью американскому изданию The Wall Street Journal. "Если эта система попадет в руки Ирана, миллионы израильтян останутся беззащитными и будут в опасности", — сказал он.Как пишет издание, Нетаньяху отверг призывы некоторых вашингтонских законодателей и украинских чиновников присоединиться к усилиям Запада по вооружению Украины. "У нас есть опасения, которых, я думаю, нет ни у кого из западных союзников Украины", — отметил израильский премьер. Нетаньяху подтвердил, что ему необходимо обеспечить Израилю "свободу действий" в Сирии. Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук назвал политику правительства Нетаньяху "аморальной", а приводимые в ее пользу аргументы — "вымышленными и спекулятивными предположениями"."Железный купол" — система ПРО, созданная израильской компанией Rafael. На вооружении армии она находится с 2011 года.
https://ria.ru/20230629/chudo-oruzhie-1880984339.html
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в мире, биньямин нетаньяху, израиль, украина, иран
В мире, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Украина, Иран
Нетаньяху объяснил, почему Израиль против передачи Киеву "Железного купола"

Нетаньяху: Израиль опасается, что Иран получит систему ПРО "Железный купол" через Киев

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Израиль не может позволить США передать Киеву систему ПРО "Железный купол", так как опасается, что она попадет в руки Ирана, заявил премьер-министр ближневосточного государства Биньямин Нетаньяху в интервью американскому изданию The Wall Street Journal.
"Если эта система попадет в руки Ирана, миллионы израильтян останутся беззащитными и будут в опасности", — сказал он.
Как пишет издание, Нетаньяху отверг призывы некоторых вашингтонских законодателей и украинских чиновников присоединиться к усилиям Запада по вооружению Украины.
"У нас есть опасения, которых, я думаю, нет ни у кого из западных союзников Украины", — отметил израильский премьер.
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Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук назвал политику правительства Нетаньяху "аморальной", а приводимые в ее пользу аргументы — "вымышленными и спекулятивными предположениями".
"Железный купол" — система ПРО, созданная израильской компанией Rafael. На вооружении армии она находится с 2011 года.
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В миреБиньямин НетаньяхуИзраильУкраинаИран
 
 
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