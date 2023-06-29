https://ria.ru/20230629/kuleba-1881330510.html

Украина готова к многолетнему конфликту, заявил Кулеба

Украина готова к многолетнему конфликту, заявил Кулеба - РИА Новости, 29.06.2023

Украина готова к многолетнему конфликту, заявил Кулеба

Украинцы готовы продолжать вооруженный конфликт на протяжении многих лет, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире итальянского телеканала La7. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T23:37

2023-06-29T23:37

2023-06-29T23:37

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дмитрий кулеба

россия

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РИМ, 29 июн – РИА Новости. Украинцы готовы продолжать вооруженный конфликт на протяжении многих лет, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире итальянского телеканала La7. "Мы провели опрос среди наших граждан, и 58% украинцев говорят, что готовы сопротивляться годами, чтобы у нашей страны было место для победы. Украинцы поняли, что война - это экзистенциальный вопрос", - заявил он.По его словам, он не может делать прогнозов относительно окончания боевых действий. "Я работаю каждый день, чтобы конфликт закончился как можно скорее", - сказал глава МИД Украины.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230529/vsu-1874918629.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, москва, киев, дмитрий кулеба, россия, мид украины