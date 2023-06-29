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Украина готова к многолетнему конфликту, заявил Кулеба - РИА Новости, 29.06.2023
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23:37 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/kuleba-1881330510.html
Украина готова к многолетнему конфликту, заявил Кулеба
Украина готова к многолетнему конфликту, заявил Кулеба - РИА Новости, 29.06.2023
Украина готова к многолетнему конфликту, заявил Кулеба
Украинцы готовы продолжать вооруженный конфликт на протяжении многих лет, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире итальянского телеканала La7. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T23:37
2023-06-29T23:37
в мире
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москва
киев
дмитрий кулеба
россия
мид украины
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РИМ, 29 июн – РИА Новости. Украинцы готовы продолжать вооруженный конфликт на протяжении многих лет, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире итальянского телеканала La7. "Мы провели опрос среди наших граждан, и 58% украинцев говорят, что готовы сопротивляться годами, чтобы у нашей страны было место для победы. Украинцы поняли, что война - это экзистенциальный вопрос", - заявил он.По его словам, он не может делать прогнозов относительно окончания боевых действий. &quot;Я работаю каждый день, чтобы конфликт закончился как можно скорее&quot;, - сказал глава МИД Украины.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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в мире, украина, москва, киев, дмитрий кулеба, россия, мид украины
В мире, Украина, Москва, Киев, Дмитрий Кулеба, Россия, МИД Украины
Украина готова к многолетнему конфликту, заявил Кулеба

La7: Кулеба заявил, что Украина готова продолжать конфликт на протяжении многих лет

© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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РИМ, 29 июн – РИА Новости. Украинцы готовы продолжать вооруженный конфликт на протяжении многих лет, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире итальянского телеканала La7.
«
"Мы провели опрос среди наших граждан, и 58% украинцев говорят, что готовы сопротивляться годами, чтобы у нашей страны было место для победы. Украинцы поняли, что война - это экзистенциальный вопрос", - заявил он.
По его словам, он не может делать прогнозов относительно окончания боевых действий.
«

"Я работаю каждый день, чтобы конфликт закончился как можно скорее", - сказал глава МИД Украины.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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