Украина готова к многолетнему конфликту, заявил Кулеба
La7: Кулеба заявил, что Украина готова продолжать конфликт на протяжении многих лет
© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
РИМ, 29 июн – РИА Новости. Украинцы готовы продолжать вооруженный конфликт на протяжении многих лет, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире итальянского телеканала La7.
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"Мы провели опрос среди наших граждан, и 58% украинцев говорят, что готовы сопротивляться годами, чтобы у нашей страны было место для победы. Украинцы поняли, что война - это экзистенциальный вопрос", - заявил он.
По его словам, он не может делать прогнозов относительно окончания боевых действий.
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"Я работаю каждый день, чтобы конфликт закончился как можно скорее", - сказал глава МИД Украины.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.