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На Кубани до выходных действует штормовое предупреждение - РИА Новости, 29.06.2023
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11:38 29.06.2023 (обновлено: 12:38 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/kuban-1881088672.html
На Кубани до выходных действует штормовое предупреждение
На Кубани до выходных действует штормовое предупреждение - РИА Новости, 29.06.2023
На Кубани до выходных действует штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град на территории Краснодарского края, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 1 июля,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:38
2023-06-29T12:38
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КРАСНОДАР, 29 июн - РИА Новости. Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град на территории Краснодарского края, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 1 июля, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону. "Штормовое предупреждение. Днем и до конца суток 29 и 30 июня, также 1 июля местами в крае ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду", – говорится в сообщении. По данным министерства, на территории некоторых районов Кубани – Лабинского, Мостовского, Отрадненского и Туапсинского, а также в Геленджике – ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Экстренное предупреждение из-за непогоды на Кубани было введено в конце мая. В результате проливных дождей в регионе были подтоплены тысячи домов и приусадебных участков.
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Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Геленджик
На Кубани до выходных действует штормовое предупреждение

ГУМЧС: ливень, сильный ветер и град ожидаются на Кубани до субботы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Геленджикскую бухту
Вид на Геленджикскую бухту - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 29 июн - РИА Новости. Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град на территории Краснодарского края, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 1 июля, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону.
"Штормовое предупреждение. Днем и до конца суток 29 и 30 июня, также 1 июля местами в крае ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду", – говорится в сообщении.
По данным министерства, на территории некоторых районов Кубани – Лабинского, Мостовского, Отрадненского и Туапсинского, а также в Геленджике – ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.
Экстренное предупреждение из-за непогоды на Кубани было введено в конце мая. В результате проливных дождей в регионе были подтоплены тысячи домов и приусадебных участков.
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