https://ria.ru/20230629/kuban-1881088672.html
На Кубани до выходных действует штормовое предупреждение
На Кубани до выходных действует штормовое предупреждение - РИА Новости, 29.06.2023
На Кубани до выходных действует штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град на территории Краснодарского края, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 1 июля,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:38
2023-06-29T11:38
2023-06-29T12:38
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КРАСНОДАР, 29 июн - РИА Новости. Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град на территории Краснодарского края, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 1 июля, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону. "Штормовое предупреждение. Днем и до конца суток 29 и 30 июня, также 1 июля местами в крае ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду", – говорится в сообщении. По данным министерства, на территории некоторых районов Кубани – Лабинского, Мостовского, Отрадненского и Туапсинского, а также в Геленджике – ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Экстренное предупреждение из-за непогоды на Кубани было введено в конце мая. В результате проливных дождей в регионе были подтоплены тысячи домов и приусадебных участков.
https://ria.ru/20230627/sochi-1880627086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, краснодарский край, геленджик
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Геленджик
На Кубани до выходных действует штормовое предупреждение
ГУМЧС: ливень, сильный ветер и град ожидаются на Кубани до субботы
КРАСНОДАР, 29 июн - РИА Новости. Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град на территории Краснодарского края, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 1 июля, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону.
"Штормовое предупреждение. Днем и до конца суток 29 и 30 июня, также 1 июля местами в крае ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду", – говорится в сообщении.
По данным министерства, на территории некоторых районов Кубани – Лабинского, Мостовского, Отрадненского и Туапсинского, а также в Геленджике – ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.
Экстренное предупреждение из-за непогоды на Кубани было введено в конце мая. В результате проливных дождей в регионе были подтоплены тысячи домов и приусадебных участков.
Власти Сочи предупредили о риске выхода рек из берегов во время ливней