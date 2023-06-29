https://ria.ru/20230629/kuban-1881088672.html

На Кубани до выходных действует штормовое предупреждение

На Кубани до выходных действует штормовое предупреждение - РИА Новости, 29.06.2023

На Кубани до выходных действует штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град на территории Краснодарского края, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 1 июля,... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T11:38

2023-06-29T11:38

2023-06-29T12:38

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КРАСНОДАР, 29 июн - РИА Новости. Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град на территории Краснодарского края, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 1 июля, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону. "Штормовое предупреждение. Днем и до конца суток 29 и 30 июня, также 1 июля местами в крае ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду", – говорится в сообщении. По данным министерства, на территории некоторых районов Кубани – Лабинского, Мостовского, Отрадненского и Туапсинского, а также в Геленджике – ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Экстренное предупреждение из-за непогоды на Кубани было введено в конце мая. В результате проливных дождей в регионе были подтоплены тысячи домов и приусадебных участков.

https://ria.ru/20230627/sochi-1880627086.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, краснодарский край, геленджик