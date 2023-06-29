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Доля проблемных кредитов наличными в России за год выросла на треть - РИА Новости, 29.06.2023
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06:44 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/kredity-1881025431.html
Доля проблемных кредитов наличными в России за год выросла на треть
Доля проблемных кредитов наличными в России за год выросла на треть - РИА Новости, 29.06.2023
Доля проблемных кредитов наличными в России за год выросла на треть
Доля проблемных кредитов наличными в России на начало июня по сравнению с прошлым годом выросла более чем на треть, в то время как доля просрочек по кредитным... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T06:44
2023-06-29T06:44
россия
экономика
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Доля проблемных кредитов наличными в России на начало июня по сравнению с прошлым годом выросла более чем на треть, в то время как доля просрочек по кредитным картам и POS-кредитам (которые выдаются в торговых точках) уменьшилась, говорится в исследовании сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. В сервисе проанализировали 170 тысяч просроченных банковских кредитов, переданных на взыскание по договору цессии. "Доля кредитов наличными по состоянию на 1 июня выросла на 33% по сравнению с аналогичными показателями годом ранее, при этом доля POS-кредитов и кредитных карт сократилась на 19% и 5,5% соответственно", - сообщили в ID Collect. Также аналитики обратили внимание, что средняя сумма просроченного долга сократилась практически по всем продуктам. Сильнее всего сокращение заметно в сегменте POS-кредитов – здесь снижение составило 14% по сравнению с показателями прошлого года. По данным авторов исследования, для кредитов наличными цифра среднего просроченного долга уменьшилась на 8%, для автокредитов – на 2%. Небольшое повышение суммы среднего долга наблюдается только в сегменте кредитных карт (на 3,5%). Как отмечается в исследовании, такая динамика логична: лимиты на выдачи кредитов на крупные суммы сокращались, а небольшой рост среднего лимита по кредитной карте вызван тем, что банки хотели отчасти компенсировать потери.
https://ria.ru/20230515/kredit-1871924144.html
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россия, экономика
Россия, Экономика
Доля проблемных кредитов наличными в России за год выросла на треть

ID Collect: доля проблемных кредитов наличными в России за год выросла более чем на треть

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОбъявления о кредитах наличными на улице Москвы
Объявления о кредитах наличными на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Объявления о кредитах наличными на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Доля проблемных кредитов наличными в России на начало июня по сравнению с прошлым годом выросла более чем на треть, в то время как доля просрочек по кредитным картам и POS-кредитам (которые выдаются в торговых точках) уменьшилась, говорится в исследовании сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
В сервисе проанализировали 170 тысяч просроченных банковских кредитов, переданных на взыскание по договору цессии. "Доля кредитов наличными по состоянию на 1 июня выросла на 33% по сравнению с аналогичными показателями годом ранее, при этом доля POS-кредитов и кредитных карт сократилась на 19% и 5,5% соответственно", - сообщили в ID Collect.
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Также аналитики обратили внимание, что средняя сумма просроченного долга сократилась практически по всем продуктам. Сильнее всего сокращение заметно в сегменте POS-кредитов – здесь снижение составило 14% по сравнению с показателями прошлого года.
По данным авторов исследования, для кредитов наличными цифра среднего просроченного долга уменьшилась на 8%, для автокредитов – на 2%. Небольшое повышение суммы среднего долга наблюдается только в сегменте кредитных карт (на 3,5%).
Как отмечается в исследовании, такая динамика логична: лимиты на выдачи кредитов на крупные суммы сокращались, а небольшой рост среднего лимита по кредитной карте вызван тем, что банки хотели отчасти компенсировать потери.
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