https://ria.ru/20230629/krasilschik-1881200864.html

Суд заочно приговорил Красильщика к восьми годам колонии за фейки об армии

Суд заочно приговорил Красильщика к восьми годам колонии за фейки об армии - РИА Новости, 29.06.2023

Суд заочно приговорил Красильщика к восьми годам колонии за фейки об армии

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии экс-главу "Яндекс.Лавки", медиаменеджера Илью Красильщика по делу о фейках о Вооруженных силах РФ,... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T16:05

2023-06-29T16:05

2023-06-29T17:16

общество

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии экс-главу "Яндекс.Лавки", медиаменеджера Илью Красильщика по делу о фейках о Вооруженных силах РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить Красильщику наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласила приговор судья Елена Ленская.Также на него наложен запрет администрировать сайты на весь срок отбытия наказания плюс еще 4 года после этого.Накануне прокурор в ходе прений попросил назначить Красильщику 9 лет колонии общего режима.Красильщик обвиняется в публичном распространении по мотивам политической ненависти под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Он скрылся от следствия и суда за границей, в июле прошлого года был объявлен в международный розыск. Басманный районный суд Москвы впоследствии заочно арестовал его. Защита заявляла, что вину Красильщик не признает и настаивает на своём оправдании.По версии следствия, 3 апреля 2022 года Красильщик на своей странице в соцсети разместил публикацию с ложной информацией об использовании ВС РФ для уничтожения гражданского населения в городе Буча в ходе СВО. Кроме того, он дал интервью, где повторил ложные сведения. Видеозапись 14 апреля 2022 года была размещена на YouTube-канале "Шепелин".В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что российскими военнослужащими не допускается применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий, в отношении мирных жителей преступные действия не совершаются. ВС РФ наносятся исключительно высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры и по местам дислокации соединений и воинских частей противника. Случаев неправомерного уничтожения гражданских объектов не допускалось.Красильщик - российский медиаменеджер. Он, в частности, возглавлял "Яндекс.Лавку" - сервис по доставке продуктов и готовой еды на дом. В апреле прошлого года в "Яндексе" сообщили, что Красильщик покинул компанию.

https://ria.ru/20230522/propaganda-1873420474.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, происшествия, вооруженные силы рф