https://ria.ru/20230629/kramatorsk-1881152653.html
ВС России уничтожили двух генералов ВСУ при ударе по Краматорску 27 июня
ВС России уничтожили двух генералов ВСУ при ударе по Краматорску 27 июня - РИА Новости, 29.06.2023
ВС России уничтожили двух генералов ВСУ при ударе по Краматорску 27 июня
Российская армия высокоточным ударом позавчера уничтожила двух украинских генералов и до 50 офицеров ВСУ в Краматорске, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:06
2023-06-29T14:06
2023-06-29T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
краматорск
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881171467_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2ea545cbb2ce9611f0085a8e20add595.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российская армия высокоточным ударом позавчера уничтожила двух украинских генералов и до 50 офицеров ВСУ в Краматорске, сообщило Министерство обороны."По уточненной информации, в результате высокоточного удара 27 июня т. г. в городе Краматорске Донецкой Народной Республики по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров Вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наемников и военных советников", — уточнили в ведомстве.Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 85 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах. Кроме того, около сел Васильцовка Харьковской области и Песчаное Донецкой Народной Республики российские бойцы поразили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Также около населенного пункта Выемка в ДНР уничтожили склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.В свою очередь, силы ПВО перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационную ракету HARM. Помимо этого, уничтожены 11 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.Накануне Минобороны сообщало, что российская армия поразила пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске.Вооруженные силы регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230614/udary-1878047778.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краматорск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881171467_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1bf5e561fe13a90c1a4586fcd2039be8.jpg
Конашенков об уничтожении двух генералов и до 50 офицеров ВСУ при ударе по Краматорску
Российская армия высокоточным ударом позавчера уничтожила двух украинских генералов и до 50 офицеров ВСУ в Краматорске, сообщило Министерство обороны.
2023-06-29T14:06
true
PT4M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, краматорск, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Краматорск, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
ВС России уничтожили двух генералов ВСУ при ударе по Краматорску 27 июня
МО: при ударе по Краматорску ликвидированы два генерала, до 50 офицеров ВСУ и 20 наемников
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российская армия высокоточным ударом позавчера уничтожила двух украинских генералов и до 50 офицеров ВСУ в Краматорске, сообщило Министерство обороны.
«
"По уточненной информации, в результате высокоточного удара 27 июня т. г. в городе Краматорске Донецкой Народной Республики по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров Вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наемников и военных советников", — уточнили в ведомстве.
Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 85 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.
Кроме того, около сел Васильцовка Харьковской области и Песчаное Донецкой Народной Республики российские бойцы поразили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Российские войска нанесли ракетные удары по резервам ВСУ и наемникам
Также около населенного пункта Выемка в ДНР уничтожили склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
В свою очередь, силы ПВО перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационную ракету HARM. Помимо этого, уничтожены 11 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.
Накануне Минобороны сообщало, что российская армия поразила пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске.
Вооруженные силы регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины
с 10 октября. Как указывал Владимир Путин
, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России
. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине