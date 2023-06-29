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ВС России уничтожили двух генералов ВСУ при ударе по Краматорску 27 июня - РИА Новости, 29.06.2023
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14:06 29.06.2023 (обновлено: 14:48 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/kramatorsk-1881152653.html
ВС России уничтожили двух генералов ВСУ при ударе по Краматорску 27 июня
ВС России уничтожили двух генералов ВСУ при ударе по Краматорску 27 июня - РИА Новости, 29.06.2023
ВС России уничтожили двух генералов ВСУ при ударе по Краматорску 27 июня
Российская армия высокоточным ударом позавчера уничтожила двух украинских генералов и до 50 офицеров ВСУ в Краматорске, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:06
2023-06-29T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
краматорск
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российская армия высокоточным ударом позавчера уничтожила двух украинских генералов и до 50 офицеров ВСУ в Краматорске, сообщило Министерство обороны.&quot;По уточненной информации, в результате высокоточного удара 27 июня т. г. в городе Краматорске Донецкой Народной Республики по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров Вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наемников и военных советников&quot;, — уточнили в ведомстве.Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 85 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах. Кроме того, около сел Васильцовка Харьковской области и Песчаное Донецкой Народной Республики российские бойцы поразили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Также около населенного пункта Выемка в ДНР уничтожили склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.В свою очередь, силы ПВО перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационную ракету HARM. Помимо этого, уничтожены 11 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.Накануне Минобороны сообщало, что российская армия поразила пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске.Вооруженные силы регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230614/udary-1878047778.html
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Конашенков об уничтожении двух генералов и до 50 офицеров ВСУ при ударе по Краматорску
Российская армия высокоточным ударом позавчера уничтожила двух украинских генералов и до 50 офицеров ВСУ в Краматорске, сообщило Министерство обороны.
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в мире, вооруженные силы украины, краматорск, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Краматорск, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
ВС России уничтожили двух генералов ВСУ при ударе по Краматорску 27 июня

МО: при ударе по Краматорску ликвидированы два генерала, до 50 офицеров ВСУ и 20 наемников

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российская армия высокоточным ударом позавчера уничтожила двух украинских генералов и до 50 офицеров ВСУ в Краматорске, сообщило Министерство обороны.
«

"По уточненной информации, в результате высокоточного удара 27 июня т. г. в городе Краматорске Донецкой Народной Республики по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров Вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наемников и военных советников", — уточнили в ведомстве.

Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 85 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах.
Кроме того, около сел Васильцовка Харьковской области и Песчаное Донецкой Народной Республики российские бойцы поразили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
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Также около населенного пункта Выемка в ДНР уничтожили склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
В свою очередь, силы ПВО перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационную ракету HARM. Помимо этого, уничтожены 11 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.
Накануне Минобороны сообщало, что российская армия поразила пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске.
Вооруженные силы регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныКраматорскВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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