https://ria.ru/20230629/kramatorsk-1881152653.html

ВС России уничтожили двух генералов ВСУ при ударе по Краматорску 27 июня

ВС России уничтожили двух генералов ВСУ при ударе по Краматорску 27 июня - РИА Новости, 29.06.2023

ВС России уничтожили двух генералов ВСУ при ударе по Краматорску 27 июня

Российская армия высокоточным ударом позавчера уничтожила двух украинских генералов и до 50 офицеров ВСУ в Краматорске, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:06

2023-06-29T14:06

2023-06-29T14:48

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российская армия высокоточным ударом позавчера уничтожила двух украинских генералов и до 50 офицеров ВСУ в Краматорске, сообщило Министерство обороны."По уточненной информации, в результате высокоточного удара 27 июня т. г. в городе Краматорске Донецкой Народной Республики по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров Вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наемников и военных советников", — уточнили в ведомстве.Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 85 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах. Кроме того, около сел Васильцовка Харьковской области и Песчаное Донецкой Народной Республики российские бойцы поразили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Также около населенного пункта Выемка в ДНР уничтожили склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.В свою очередь, силы ПВО перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационную ракету HARM. Помимо этого, уничтожены 11 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.Накануне Минобороны сообщало, что российская армия поразила пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске.Вооруженные силы регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230614/udary-1878047778.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Конашенков об уничтожении двух генералов и до 50 офицеров ВСУ при ударе по Краматорску Российская армия высокоточным ударом позавчера уничтожила двух украинских генералов и до 50 офицеров ВСУ в Краматорске, сообщило Министерство обороны. 2023-06-29T14:06 true PT4M45S

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в мире, вооруженные силы украины, краматорск, вооруженные силы рф, донецкая народная республика