https://ria.ru/20230629/kramatorsk-1881023201.html

В посольстве России назвали безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск

В посольстве России назвали безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск - РИА Новости, 29.06.2023

В посольстве России назвали безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск

Российская дипмиссия в Боготе назвала прифронтовой Краматорск (находящаяся под контролем Киева территория ДНР) неподходящим местом для безрассудной поездки... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T05:30

2023-06-29T05:30

2023-06-29T05:30

краматорск

россия

колумбия

густаво петро

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МЕХИКО, 29 июн - РИА Новости. Российская дипмиссия в Боготе назвала прифронтовой Краматорск (находящаяся под контролем Киева территория ДНР) неподходящим местом для безрассудной поездки граждан Колумбии, рекомендовав воздержаться от посещения зоны боевых действий. "С тяжелым сердцем мы узнали о событиях в Краматорске. На наш взгляд, прифронтовой город, превращенный в оперативный военно-логистический центр, – не самое подходящее место для дегустации украинской кухни. Конечно же, мы рады, что для легкораненых граждан Колумбии эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией. Настаиваем на том, чтобы представители дружественного колумбийского народа воздерживались от посещения территорий и мест боевых действий", - говорится в сообщении посольства в Twitter. Президент Колумбии Густаво Петро ранее заявил, что МИД страны должен направить России ноту протеста после удара ВС РФ по Краматорску, где среди раненых оказались три гражданина Колумбии. Минобороны России сообщило 28 июня, что был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению Киева, что якобы в результате российского удара по Краматорску погибли мирные люди, сказал, что Россия не атакует гражданскую инфраструктуру, а наносит удары по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой. Американский телеканал CNN сообщил, что иностранные наемники ВСУ получили ранения в результате удара ВС РФ по Краматорску. Телеканал, ссылаясь на американского наемника, сообщил, что удар пришелся по пункту временной дислокации, где проходила "детская вечеринка", на которой также присутствовали гуманитарные работники и журналисты. Он признал, что на месте были военные, но якобы "очень мало". Согласно заявлению пострадавших колумбийцев, которые сообщили, что собирали в Краматорске информацию для своего проекта в поддержку Украины, они находились рядом с местом взрыва в Краматорске и получили легкие травмы. Среди пострадавших были Серхио Карамильо - в прошлом колумбийский комиссар по вопросам мира и советник министерства национальной обороны по политическим и стратегическим вопросам, писатель Эктор Абад Фасиолинсе и журналистка Каталина Гомес.

https://ria.ru/20230629/kramatorsk-1881009130.html

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краматорск, россия, колумбия, густаво петро, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире