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Колумбия направит России ноту протеста после взрыва в Краматорске - РИА Новости, 29.06.2023
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00:27 29.06.2023 (обновлено: 06:59 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/kramatorsk-1881009130.html
Колумбия направит России ноту протеста после взрыва в Краматорске
Колумбия направит России ноту протеста после взрыва в Краматорске - РИА Новости, 29.06.2023
Колумбия направит России ноту протеста после взрыва в Краматорске
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что МИД страны должен направить России ноту протеста после взрыва в Краматорске, где среди раненых оказались три... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T00:27
2023-06-29T06:59
краматорск
россия
колумбия
дмитрий песков
густаво петро
в мире
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МЕХИКО, 29 июн - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что МИД страны должен направить России ноту протеста после взрыва в Краматорске, где среди раненых оказались три гражданина Колумбии. "Россия напала на трех беззащитных колумбийских мирных жителей. Тем самым нарушает протоколы войны. МИД должен вручить дипломатическую ноту протеста", - написал политик в своем блоге в Twitter. Согласно заявлению пострадавших колумбийцев, которые собирали в Краматорске информацию для своего проекта в поддержку Украины, они находились рядом с местом взрыва в Краматорске и получили легкие травмы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся в заявлению Киева о том, что якобы в результате российского удара по Краматорску погибли мирные люди, ранее ответил, что Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре - удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой.
https://ria.ru/20230628/infrastruktura-1880888411.html
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краматорск, россия, колумбия, дмитрий песков, густаво петро, в мире
Краматорск, Россия, Колумбия, Дмитрий Песков, Густаво Петро, В мире
Колумбия направит России ноту протеста после взрыва в Краматорске

Президент Колумбии Петро: нужно направить России ноту протеста после взрыва в Краматорске

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике КолумбииФлаги России и Колумбии
Флаги России и Колумбии - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Колумбии
Флаги России и Колумбии. Архивное фото
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МЕХИКО, 29 июн - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что МИД страны должен направить России ноту протеста после взрыва в Краматорске, где среди раненых оказались три гражданина Колумбии.
«
"Россия напала на трех беззащитных колумбийских мирных жителей. Тем самым нарушает протоколы войны. МИД должен вручить дипломатическую ноту протеста", - написал политик в своем блоге в Twitter.
Согласно заявлению пострадавших колумбийцев, которые собирали в Краматорске информацию для своего проекта в поддержку Украины, они находились рядом с местом взрыва в Краматорске и получили легкие травмы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся в заявлению Киева о том, что якобы в результате российского удара по Краматорску погибли мирные люди, ранее ответил, что Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре - удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой.
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КраматорскРоссияКолумбияДмитрий ПесковГуставо ПетроВ мире
 
 
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