https://ria.ru/20230629/kramatorsk-1881009130.html
Колумбия направит России ноту протеста после взрыва в Краматорске
Колумбия направит России ноту протеста после взрыва в Краматорске - РИА Новости, 29.06.2023
Колумбия направит России ноту протеста после взрыва в Краматорске
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что МИД страны должен направить России ноту протеста после взрыва в Краматорске, где среди раненых оказались три... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T00:27
2023-06-29T00:27
2023-06-29T06:59
краматорск
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МЕХИКО, 29 июн - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что МИД страны должен направить России ноту протеста после взрыва в Краматорске, где среди раненых оказались три гражданина Колумбии. "Россия напала на трех беззащитных колумбийских мирных жителей. Тем самым нарушает протоколы войны. МИД должен вручить дипломатическую ноту протеста", - написал политик в своем блоге в Twitter. Согласно заявлению пострадавших колумбийцев, которые собирали в Краматорске информацию для своего проекта в поддержку Украины, они находились рядом с местом взрыва в Краматорске и получили легкие травмы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся в заявлению Киева о том, что якобы в результате российского удара по Краматорску погибли мирные люди, ранее ответил, что Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре - удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой.
https://ria.ru/20230628/infrastruktura-1880888411.html
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краматорск, россия, колумбия, дмитрий песков, густаво петро, в мире
Краматорск, Россия, Колумбия, Дмитрий Песков, Густаво Петро, В мире
Колумбия направит России ноту протеста после взрыва в Краматорске
Президент Колумбии Петро: нужно направить России ноту протеста после взрыва в Краматорске