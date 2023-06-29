https://ria.ru/20230629/kosmos-1881217523.html
Путин пообещал поговорить с Борисовым по поводу освоения "низкого космоса"
Путин пообещал поговорить с Борисовым по поводу освоения "низкого космоса" - РИА Новости, 29.06.2023
Путин пообещал поговорить с Борисовым по поводу освоения "низкого космоса"
Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с главой Роскосмоса Юрием Борисовым по поводу развития спутников для "низкого космоса" до 200 километров и его... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:45
2023-06-29T16:45
2023-06-29T16:45
наука
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с главой Роскосмоса Юрием Борисовым по поводу развития спутников для "низкого космоса" до 200 километров и его освоению, назвав данное направление перспективным. Один из участников пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", представитель российской компании "Экипо" Вячеслав Тёмкин отметил, что ниша так называемого низкого космоса до 200 километров не занята и Россия может стать первой в мире страной, которая займёт данное направление. По его словам, спутники на такой высоте помогут решить эффективность задач обороны, экономики и повысить качество связи в малодоступных регионах. "Очень важная и очень интересная разработка. Насколько я понимаю, главная проблема как раз в этих двигателях, которые должны поддерживать аппарат на известной высоте и выстраивать эту высоту с тем, чтобы далеко не улететь, и с тем, чтобы не упасть. Мы с Юрием Ивановичем говорили, с руководителем Роскосмоса, правда не конкретно по этому проекту. По взаимодействию с частными кампаниями. И я это очень поддерживаю... Я обязательно с ним поговорю. Это очень интересное и перспективное направление", - сказал Путин. Глава государства также согласился с Тёмкиным, что такая ниша свободна и нужно в этом направлении работать. "Поэтому обязательно переговорю с Юрием Ивановичем. Обещаю", - добавил российский лидер.
https://ria.ru/20230628/sputnik-1880858243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Путин, Роскосмос
Путин пообещал поговорить с Борисовым по поводу освоения "низкого космоса"
Путин пообещал поговорить с Борисовым по поводу развития спутников для "низкого космоса"
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с главой Роскосмоса Юрием Борисовым по поводу развития спутников для "низкого космоса" до 200 километров и его освоению, назвав данное направление перспективным.
Один из участников пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", представитель российской компании "Экипо" Вячеслав Тёмкин отметил, что ниша так называемого низкого космоса до 200 километров не занята и Россия может стать первой в мире страной, которая займёт данное направление. По его словам, спутники на такой высоте помогут решить эффективность задач обороны, экономики и повысить качество связи в малодоступных регионах.
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"Очень важная и очень интересная разработка. Насколько я понимаю, главная проблема как раз в этих двигателях, которые должны поддерживать аппарат на известной высоте и выстраивать эту высоту с тем, чтобы далеко не улететь, и с тем, чтобы не упасть. Мы с Юрием Ивановичем говорили, с руководителем Роскосмоса, правда не конкретно по этому проекту. По взаимодействию с частными кампаниями. И я это очень поддерживаю... Я обязательно с ним поговорю. Это очень интересное и перспективное направление", - сказал Путин.
Глава государства также согласился с Тёмкиным, что такая ниша свободна и нужно в этом направлении работать.
"Поэтому обязательно переговорю с Юрием Ивановичем. Обещаю", - добавил российский лидер.
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