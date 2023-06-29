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Итальянские производители кормов для животных хотят вернуться в Россию - РИА Новости, 29.06.2023
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17:41 29.06.2023 (обновлено: 18:17 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/korm-1881258542.html
Итальянские производители кормов для животных хотят вернуться в Россию
Итальянские производители кормов для животных хотят вернуться в Россию - РИА Новости, 29.06.2023
Итальянские производители кормов для животных хотят вернуться в Россию
Посол Италии обсудил с Россельхознадзором возвращение продукции производителей кормов для домашних животных из южноевропейской страны на российский рынок,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T17:41
2023-06-29T18:17
экономика
италия
россия
джорджо стараче
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Посол Италии обсудил с Россельхознадзором возвращение продукции производителей кормов для домашних животных из южноевропейской страны на российский рынок, сообщил РИА Новости осведомленный источник. &quot;В Италии обеспокоены невозможностью поставок на российский рынок кормов для домашних животных. Посол Италии Джорджио Стараче попросил Сергея Данкверта, руководителя Россельхознадзора, обсудить этот вопрос на личной встрече. Переговоры состоялись сегодня&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, посол сообщил, что "итальянские компании из кормового сектора хотят вернуться на российский рынок и готовы подтвердить свою готовность соответствовать требованиям российского законодательства на инспекции". Кроме того, дипломат добавил, что Рим хочет восстановить возможные форматы научно-технического сотрудничества с Москвой. Ограничения на ввоз в Россию кормов итальянских компаний ввели в марте. Основанием для запрета стало выявление в продукции многочисленных несоответствий — например, по заявленному на упаковке составу, а также по незаявленным ГМ-компонентам. Ведомство тогда отмечало, что системные пробелы в государственном контроле в Италии обнаружились также при видеоинспекции, проведенной в начале года.
https://ria.ru/20230602/korma-1875736403.html
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экономика, италия, россия, джорджо стараче, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Италия, Россия, Джорджо Стараче, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Итальянские производители кормов для животных хотят вернуться в Россию

Посол Италии обсудил с Россельхознадзором возвращение производителей кормов для питомцев

© Depositphotos.com / belchonockКошка ест сухой корм
Кошка ест сухой корм - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Depositphotos.com / belchonock
Кошка ест сухой корм. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Посол Италии обсудил с Россельхознадзором возвращение продукции производителей кормов для домашних животных из южноевропейской страны на российский рынок, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
«

"В Италии обеспокоены невозможностью поставок на российский рынок кормов для домашних животных. Посол Италии Джорджио Стараче попросил Сергея Данкверта, руководителя Россельхознадзора, обсудить этот вопрос на личной встрече. Переговоры состоялись сегодня", — сказал собеседник агентства.

По его словам, посол сообщил, что "итальянские компании из кормового сектора хотят вернуться на российский рынок и готовы подтвердить свою готовность соответствовать требованиям российского законодательства на инспекции".
Кроме того, дипломат добавил, что Рим хочет восстановить возможные форматы научно-технического сотрудничества с Москвой.
Ограничения на ввоз в Россию кормов итальянских компаний ввели в марте. Основанием для запрета стало выявление в продукции многочисленных несоответствий — например, по заявленному на упаковке составу, а также по незаявленным ГМ-компонентам. Ведомство тогда отмечало, что системные пробелы в государственном контроле в Италии обнаружились также при видеоинспекции, проведенной в начале года.
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ЭкономикаИталияРоссияДжорджо СтарачеСергей ДанквертФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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