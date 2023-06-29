https://ria.ru/20230629/korm-1881258542.html

Итальянские производители кормов для животных хотят вернуться в Россию

Итальянские производители кормов для животных хотят вернуться в Россию - РИА Новости, 29.06.2023

Итальянские производители кормов для животных хотят вернуться в Россию

Посол Италии обсудил с Россельхознадзором возвращение продукции производителей кормов для домашних животных из южноевропейской страны на российский рынок,... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T17:41

2023-06-29T17:41

2023-06-29T18:17

экономика

италия

россия

джорджо стараче

сергей данкверт

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Посол Италии обсудил с Россельхознадзором возвращение продукции производителей кормов для домашних животных из южноевропейской страны на российский рынок, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "В Италии обеспокоены невозможностью поставок на российский рынок кормов для домашних животных. Посол Италии Джорджио Стараче попросил Сергея Данкверта, руководителя Россельхознадзора, обсудить этот вопрос на личной встрече. Переговоры состоялись сегодня", — сказал собеседник агентства.По его словам, посол сообщил, что "итальянские компании из кормового сектора хотят вернуться на российский рынок и готовы подтвердить свою готовность соответствовать требованиям российского законодательства на инспекции". Кроме того, дипломат добавил, что Рим хочет восстановить возможные форматы научно-технического сотрудничества с Москвой. Ограничения на ввоз в Россию кормов итальянских компаний ввели в марте. Основанием для запрета стало выявление в продукции многочисленных несоответствий — например, по заявленному на упаковке составу, а также по незаявленным ГМ-компонентам. Ведомство тогда отмечало, что системные пробелы в государственном контроле в Италии обнаружились также при видеоинспекции, проведенной в начале года.

https://ria.ru/20230602/korma-1875736403.html

италия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, италия, россия, джорджо стараче, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)