https://ria.ru/20230629/koran-1881323613.html
Ирак потребовал у Швеции выдачи иммигранта, который сжег Коран
Ирак потребовал у Швеции выдачи иммигранта, который сжег Коран - РИА Новости, 29.06.2023
Ирак потребовал у Швеции выдачи иммигранта, который сжег Коран
Власти Ирака требуют от правительства Швеции выдать причастного к сожжению экземпляра Корана иммигранта из республики, заявил официальный представитель... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T22:12
2023-06-29T22:12
2023-06-29T22:52
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БАГДАД, 29 июн — РИА Новости. Власти Ирака требуют от правительства Швеции выдать причастного к сожжению экземпляра Корана иммигранта из республики, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ахмед ас-Саххаф."Человек, оскорбивший священный Коран, является иракцем, поэтому мы требуем, чтобы шведские власти передали его правительству Ирака для суда в соответствии с иракскими законами", — отметил представитель МИД.Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня — в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день акция состоялась: мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Аллаху акбар", одного из них задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста".В четверг МИД Ирака вызвал посла Швеции, чтобы передать ноту протеста из-за сожжения Корана, потребовав от властей королевства "принять меры для прекращения постоянных оскорблений священной книги и чувств мусульманских верующих в этой стране, которые совершаются под предлогом защиты свободы выражения".Десятки людей пришли в четверг к посольству Швеции в Багдаде на акцию протеста против сожжения Корана, некоторым из них удалось забраться на высокий забор, окружающий дипмиссию, и проникнуть на ее территорию.
https://ria.ru/20230629/erdogan-1881200201.html
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в мире, ирак, швеция, стокгольм (город)
В мире, Ирак, Швеция, Стокгольм (город)
Ирак потребовал у Швеции выдачи иммигранта, который сжег Коран
Ирак потребовал у Швеции выдачи иммигранта, который сжег Коран, чтобы судить его
БАГДАД, 29 июн — РИА Новости. Власти Ирака требуют от правительства Швеции выдать причастного к сожжению экземпляра Корана иммигранта из республики, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ахмед ас-Саххаф.
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"Человек, оскорбивший священный Коран, является иракцем, поэтому мы требуем, чтобы шведские власти передали его правительству Ирака для суда в соответствии с иракскими законами", — отметил представитель МИД.
Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме
28 июня — в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно".
В тот же день акция состоялась: мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Аллаху акбар", одного из них задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста".
Эрдоган отреагировал на сожжение Корана в Швеции
В четверг МИД Ирака вызвал посла Швеции, чтобы передать ноту протеста из-за сожжения Корана, потребовав от властей королевства "принять меры для прекращения постоянных оскорблений священной книги и чувств мусульманских верующих в этой стране, которые совершаются под предлогом защиты свободы выражения".
Десятки людей пришли в четверг к посольству Швеции в Багдаде
на акцию протеста против сожжения Корана, некоторым из них удалось забраться на высокий забор, окружающий дипмиссию, и проникнуть на ее территорию.
Талибы призвали исламские страны принять меры после акта сожжения Корана