https://ria.ru/20230629/koran-1881290587.html
Российские муфтии назвали безумием сожжение Корана в Швеции
Российские муфтии назвали безумием сожжение Корана в Швеции - РИА Новости, 29.06.2023
Российские муфтии назвали безумием сожжение Корана в Швеции
Муфтии в день праздника Курбан-байрам заявили РИА Новости, что акция с сожжением Корана в Швеции говорит о духовном разложении и духовной опустошенности... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T18:56
2023-06-29T18:56
2023-06-29T18:56
религия
швеция
россия
стокгольм (город)
рушан аббясов
ильдар аляутдинов
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Муфтии в день праздника Курбан-байрам заявили РИА Новости, что акция с сожжением Корана в Швеции говорит о духовном разложении и духовной опустошенности европейского общества, которые ошибочно принимаются за демократию. Ранее в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщило, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции разрешить акцию с сожжением Корана "законно, но неуместно". "Судя по новостям, духовное разложение шведского общества, которое они ошибочно принимают за демократию, продолжается. Иначе никак не объяснить разрешение шведских полицейских на очередное святотатство по отношению к Священному Корану, да еще и в день великого праздника ислама – Курбан-байрам. Видимо возмущение исламского мира относительно подобной богомерзкой акции в прошлом ничего не значит для шведов, ровно как ничего не значат для них религиозные чувства людей", – сказал РИА Новости зампред Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов. Безусловно, мусульмане России возмущены очередным посягательством на Священную Книгу, и всячески осуждают эту "отвратительную тенденцию, сложившуюся в Швеции", добавил он. "Священный Коран – это не просто книга: для многих это Священное Писание, это закон жизни, причем Божий закон, которому так или иначе следуют миллиарды людей. И такого рода выходки показывают, насколько европейское общество деградировало, даже не просто деградировало, а духовно вымерло. Когда люди, с одной стороны, не чувствуют святость Священных Писаний, а, с другой стороны, готовы пойти на причинение боли многим и многим, для которых эта книга свята. Не это ли безумие, и не это ли полная духовная опустошенность?" – сказал РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Курбан-байрам, подчеркнул он, это праздник, который несет святость и подчеркивает общие истоки, объединяющие верующих. "Если в человеке присутствует вера, то он понимает, что есть вещи, которые не просто неприкосновенны, а священны, святы. Возможно, это святость для отдельного человека, возможно, это святость для миллионов, миллиардов людей", – заключил Аляутдинов.
https://ria.ru/20230629/koran-1881264815.html
https://ria.ru/20230629/erdogan-1881200201.html
https://ria.ru/20230629/deboshir-1881288938.html
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швеция, россия, стокгольм (город), рушан аббясов, ильдар аляутдинов
Религия, Швеция, Россия, Стокгольм (город), Рушан Аббясов, Ильдар Аляутдинов
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Муфтии в день праздника Курбан-байрам заявили РИА Новости, что акция с сожжением Корана в Швеции говорит о духовном разложении и духовной опустошенности европейского общества, которые ошибочно принимаются за демократию.
Ранее в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщило, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме
в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции разрешить акцию с сожжением Корана "законно, но неуместно".
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"Судя по новостям, духовное разложение шведского общества, которое они ошибочно принимают за демократию, продолжается. Иначе никак не объяснить разрешение шведских полицейских на очередное святотатство по отношению к Священному Корану, да еще и в день великого праздника ислама – Курбан-байрам. Видимо возмущение исламского мира относительно подобной богомерзкой акции в прошлом ничего не значит для шведов, ровно как ничего не значат для них религиозные чувства людей", – сказал РИА Новости зампред Совета муфтиев России
, муфтий Московской области Рушан Аббясов
.
Безусловно, мусульмане России возмущены очередным посягательством на Священную Книгу, и всячески осуждают эту "отвратительную тенденцию, сложившуюся в Швеции", добавил он.
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"Священный Коран – это не просто книга: для многих это Священное Писание, это закон жизни, причем Божий закон, которому так или иначе следуют миллиарды людей. И такого рода выходки показывают, насколько европейское общество деградировало, даже не просто деградировало, а духовно вымерло. Когда люди, с одной стороны, не чувствуют святость Священных Писаний, а, с другой стороны, готовы пойти на причинение боли многим и многим, для которых эта книга свята. Не это ли безумие, и не это ли полная духовная опустошенность?" – сказал РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов
.
Курбан-байрам, подчеркнул он, это праздник, который несет святость и подчеркивает общие истоки, объединяющие верующих.
"Если в человеке присутствует вера, то он понимает, что есть вещи, которые не просто неприкосновенны, а священны, святы. Возможно, это святость для отдельного человека, возможно, это святость для миллионов, миллиардов людей", – заключил Аляутдинов.
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