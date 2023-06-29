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Глава Дагестана прокомментировал сожжение Корана в Швеции - РИА Новости, 29.06.2023
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Религия
 
18:12 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/koran-1881271744.html
Глава Дагестана прокомментировал сожжение Корана в Швеции
Глава Дагестана прокомментировал сожжение Корана в Швеции - РИА Новости, 29.06.2023
Глава Дагестана прокомментировал сожжение Корана в Швеции
Сожжение Корана в Швеции – мерзкий поступок, а разрешение властей на проведение этой акции свидетельствует о том, что Запад катится в пропасть, заявил в своем... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T18:12
2023-06-29T18:12
религия
сергей меликов
россия
швеция
стокгольм (город)
владимир путин
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МАХАЧКАЛА, 29 июн - РИА Новости. Сожжение Корана в Швеции – мерзкий поступок, а разрешение властей на проведение этой акции свидетельствует о том, что Запад катится в пропасть, заявил в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов. Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня – в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день акция состоялась: мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста". "В нашей стране никогда не дадут разрешение на такие акции. Это, как вчера напомнил наш президент, находясь в самой древней мечети России, преступление! За такое у нас могут и в морду дать, и срок дать!.. Нам всем мерзок поступок этого несчастного, а "толерантная" позиция властей Швеции наглядно показала, что Запад катится в пропасть, а Россия на правильном пути!" – написал Меликов. Он отметил, что в многоконфессиональном Дагестане нет человека, который без эмоций отреагировал бы на кадры, "от которых сжимается сердце". "Я рад, что такое богохульство наши дети увидят разве что по телевизору, но никак не на улицах своего города! Конечно, люди, покусившиеся на святое, обязательно за это ответят! Это вопрос времени", – уверен Меликов. Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
https://ria.ru/20230629/protest-1881237852.html
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сергей меликов, россия, швеция, стокгольм (город), владимир путин
Религия, Сергей Меликов, Россия, Швеция, Стокгольм (город), Владимир Путин
Глава Дагестана прокомментировал сожжение Корана в Швеции

Глава Дагестана Меликов о сожжении Корана в Швеции: Запад катится в пропасть

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКоран
Коран - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Коран. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 29 июн - РИА Новости. Сожжение Корана в Швеции – мерзкий поступок, а разрешение властей на проведение этой акции свидетельствует о том, что Запад катится в пропасть, заявил в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов.
Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня – в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день акция состоялась: мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста".
Протестующие у здания посольства Швеции в Багдаде. 29 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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Вчера, 17:14
"В нашей стране никогда не дадут разрешение на такие акции. Это, как вчера напомнил наш президент, находясь в самой древней мечети России, преступление! За такое у нас могут и в морду дать, и срок дать!.. Нам всем мерзок поступок этого несчастного, а "толерантная" позиция властей Швеции наглядно показала, что Запад катится в пропасть, а Россия на правильном пути!" – написал Меликов.
Он отметил, что в многоконфессиональном Дагестане нет человека, который без эмоций отреагировал бы на кадры, "от которых сжимается сердце".
"Я рад, что такое богохульство наши дети увидят разве что по телевизору, но никак не на улицах своего города! Конечно, люди, покусившиеся на святое, обязательно за это ответят! Это вопрос времени", – уверен Меликов.
Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.
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РелигияСергей МеликовРоссияШвецияСтокгольм (город)Владимир Путин
 
 
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