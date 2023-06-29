https://ria.ru/20230629/koran-1881264815.html

МИД ОАЭ выразил протест послу Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме

МИД ОАЭ выразил протест послу Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме - РИА Новости, 29.06.2023

МИД ОАЭ выразил протест послу Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вызвало в четверг посла Швеции в ОАЭ Лизелотту Андерсон для вручения ноты протеста в связи с... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T17:49

2023-06-29T17:49

2023-06-29T17:52

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ДОХА, 29 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вызвало в четверг посла Швеции в ОАЭ Лизелотту Андерсон для вручения ноты протеста в связи с публичным сожжением экземпляра Корана возле центральной мечети Стокгольма во время празднования мусульманского праздника Ид аль-Адха, говорится в сообщении МИД ОАЭ в Twitter. "МИД ОАЭ проинформировал ее о решительном протесте государства и осуждении выдачи правительством Швеции разрешения экстремистам в столице Стокгольме на сожжение книги священного Корана, а также его уклонения от своей ответственности и проявления неуважения к гуманитарным ценностям в этой связи", - отмечается в сообщении МИД. Эмиратское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло "важность контроля за разжиганием ненависти и расизма, которые негативно сказываются на достижении мира и безопасности". Министерство также заявило о неприятии ОАЭ "использования свободы слова в качестве маркетингового инструмента для таких гнусных действий". Директор департамента по европейским делам министерства иностранных дел ОАЭ Аиша ас-Сувейди передала ноту протеста послу, в которой подчеркивается "постоянный отказ ОАЭ от всех практик, направленных на подрыв безопасности и мирного сосуществования представителей всех конфессий". Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня – в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день акция состоялась: мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста".

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