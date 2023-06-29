https://ria.ru/20230629/koran-1881167366.html

В Дагестане назвали сожжение Корана в Швеции умышленной провокацией

В Дагестане назвали сожжение Корана в Швеции умышленной провокацией - РИА Новости, 29.06.2023

В Дагестане назвали сожжение Корана в Швеции умышленной провокацией

Решение властей Швеции разрешить акцию с сожжением Корана во время священного для мусульман праздника Курбан-байрам – очевидное безумие или умышленная... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:28

2023-06-29T14:28

2023-06-29T14:28

швеция

россия

владимир путин

стокгольм (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880851537_0:291:2901:1923_1920x0_80_0_0_d0405ffb96f6101d63fca7d96c12c53e.jpg

МАХАЧКАЛА, 29 июн - РИА Новости. Решение властей Швеции разрешить акцию с сожжением Корана во время священного для мусульман праздника Курбан-байрам – очевидное безумие или умышленная провокация, заявил РИА Новости министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов. Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня – в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день акция состоялась: мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста". "Действия властей Стокгольма, Швеции, которые разрешили сожжение Корана рядом с мечетью в священный день для всех мусульман, вызывает только недоумение. Что происходит с просвещенной Европой? Разве можно назвать их людьми разумными, которые акцию с сожжением Корана называют законным действием. Очевидное безумие или умышленная провокация", – отметил Муслимов. Комментируя решение властей Швеции, он вспомнил арабскую мудрость: "Как можно считать здравым разум того, кто утверждает, что день нуждается в доводе". Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.

https://ria.ru/20230628/koran-1880990447.html

https://ria.ru/20230628/koran-1880995934.html

швеция

россия

стокгольм (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

швеция, россия, владимир путин, стокгольм (город)