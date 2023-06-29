В Дагестане назвали сожжение Корана в Швеции умышленной провокацией
В Дагестане назвали акцию с сожжением Корана в Швеции в Курбан-байрам очевидным безумием
Чтение Корана в мечети. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 29 июн - РИА Новости. Решение властей Швеции разрешить акцию с сожжением Корана во время священного для мусульман праздника Курбан-байрам – очевидное безумие или умышленная провокация, заявил РИА Новости министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.
Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня – в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день акция состоялась: мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста".
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"Действия властей Стокгольма, Швеции, которые разрешили сожжение Корана рядом с мечетью в священный день для всех мусульман, вызывает только недоумение. Что происходит с просвещенной Европой? Разве можно назвать их людьми разумными, которые акцию с сожжением Корана называют законным действием. Очевидное безумие или умышленная провокация", – отметил Муслимов.
Комментируя решение властей Швеции, он вспомнил арабскую мудрость: "Как можно считать здравым разум того, кто утверждает, что день нуждается в доводе".
Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе посещения старинной Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану является преступлением, в отличие от некоторых других стран. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться этих законодательных правил.