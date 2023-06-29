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Песков напомнил об ответственности за посягательство на Коран в России
Песков напомнил об ответственности за посягательство на Коран в России - РИА Новости, 29.06.2023
Песков напомнил об ответственности за посягательство на Коран в России
Посягательство на Коран в России является преступлением, есть и соответствующая статья в Уголовном кодексе, это важное заявление президента России Владимира... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:25
2023-06-29T13:25
2023-06-29T13:26
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Посягательство на Коран в России является преступлением, есть и соответствующая статья в Уголовном кодексе, это важное заявление президента России Владимира Путина на фоне происходящего в Швеции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент отметил, что каким-то образом посягать на Коран в нашей стране является преступлением. Конечно, это очень важный комментарий на фоне того, что происходит в Швеции, у нас есть соответствующая статья в уголовном кодексе", - сказал Песков журналистам. Он также напомнил, что Путин в ходе своего визита в Дагестан посетил Джума-мечеть в Дербенте, считающуюся одной из древнейших в мире, там ему подарили Коран. Полиция Швеции ранее разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня – в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день акция состоялась: мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста".
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швеция, россия, владимир путин, дмитрий песков, общество
Религия, Швеция, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
Песков напомнил об ответственности за посягательство на Коран в России
Песков напомнил об уголовной ответственности за посягательство на Коран в России