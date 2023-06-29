https://ria.ru/20230629/koran-1881090885.html
Кылычдароглу осудил молчание властей Швеции по поводу сожжения Корана
Кылычдароглу осудил молчание властей Швеции по поводу сожжения Корана - РИА Новости, 29.06.2023
Кылычдароглу осудил молчание властей Швеции по поводу сожжения Корана
Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии, экс-кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу на своей странице в Twitter назвал... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T12:13
2023-06-29T12:13
2023-06-29T12:13
швеция
кемаль кылычдароглу
стокгольм (город)
турция
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АНКАРА, 29 июн – РИА Новости. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии, экс-кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу на своей странице в Twitter назвал позорным молчание шведских властей по поводу сожжения Корана. Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня – в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день акция состоялась: мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста". "Позорно, что Священный Коран был сожжен в Швеции в первый день благословенного праздника Курбан-байрам, а власти промолчали об этом преступлении ненависти под предлогом "свободы слова". Я осуждаю это нападение, которое разжигает ненависть вместо того, чтобы способствовать любви и миру между расами и религиями", - написал Кылычдароглу.
https://ria.ru/20230629/marokko-1881016269.html
https://ria.ru/20230628/koran-1881004931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, кемаль кылычдароглу, стокгольм (город), турция, в мире
Швеция, Кемаль Кылычдароглу, Стокгольм (город), Турция, В мире
Кылычдароглу осудил молчание властей Швеции по поводу сожжения Корана
Турецкий политик Кылычдароглу назвал молчание Швеции по теме сожжения Корана позорным
АНКАРА, 29 июн – РИА Новости.
Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии, экс-кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу на своей странице в Twitter
назвал позорным молчание шведских властей по поводу сожжения Корана.
Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме
28 июня – в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно".
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В тот же день акция состоялась: мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" на арабском языке в знак протеста, одного задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста".
"Позорно, что Священный Коран был сожжен в Швеции в первый день благословенного праздника Курбан-байрам, а власти промолчали об этом преступлении ненависти под предлогом "свободы слова". Я осуждаю это нападение, которое разжигает ненависть вместо того, чтобы способствовать любви и миру между расами и религиями", - написал Кылычдароглу.
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