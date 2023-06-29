https://ria.ru/20230629/koloniya-1881311063.html

В липецкой колонии заключенный убил майора ФСИН

В липецкой колонии заключенный убил майора ФСИН - РИА Новости, 29.06.2023

В липецкой колонии заключенный убил майора ФСИН

Осужденный в липецкой исправительной колонии избил майора внутренней службы, когда тот вел его в штрафной изолятор, впоследствии сотрудник учреждения скончался, РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T20:08

2023-06-29T20:08

2023-06-29T20:08

происшествия

россия

липецкая область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Осужденный в липецкой исправительной колонии избил майора внутренней службы, когда тот вел его в штрафной изолятор, впоследствии сотрудник учреждения скончался, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСИН России. По информации ведомства, 28 июня в ИК-6 Липецкой области 26-летний осужденный за убийство и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних применил насилие в отношении начальника отряда отдела по воспитательной работе. "При водворении в штрафной изолятор за нарушения правил внутреннего распорядка осужденный нанес два удара металлическим предметом майору внутренней службы, а также не менее 10 ударов кулаками по голове. Офицер сумел задержать и удерживать преступника до прибытия помощи. В дальнейшем сотрудник был госпитализирован, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался", - говорится в сообщении. Уточняется, что региональное управление СК возбудило уголовное дело в отношении осужденного по статьям: убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. ФСИН по данному факту проводит проверку, устанавливаются причины произошедшего. Руководством ФСИН России принято решение о представлении погибшего сотрудника к государственной награде за проявленное мужество.

https://ria.ru/20221221/sizo-1840161036.html

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липецкая область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, липецкая область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)