https://ria.ru/20230629/koloniya-1881311063.html
В липецкой колонии заключенный убил майора ФСИН
В липецкой колонии заключенный убил майора ФСИН - РИА Новости, 29.06.2023
В липецкой колонии заключенный убил майора ФСИН
Осужденный в липецкой исправительной колонии избил майора внутренней службы, когда тот вел его в штрафной изолятор, впоследствии сотрудник учреждения скончался, РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T20:08
2023-06-29T20:08
2023-06-29T20:08
происшествия
россия
липецкая область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Осужденный в липецкой исправительной колонии избил майора внутренней службы, когда тот вел его в штрафной изолятор, впоследствии сотрудник учреждения скончался, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСИН России. По информации ведомства, 28 июня в ИК-6 Липецкой области 26-летний осужденный за убийство и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних применил насилие в отношении начальника отряда отдела по воспитательной работе. "При водворении в штрафной изолятор за нарушения правил внутреннего распорядка осужденный нанес два удара металлическим предметом майору внутренней службы, а также не менее 10 ударов кулаками по голове. Офицер сумел задержать и удерживать преступника до прибытия помощи. В дальнейшем сотрудник был госпитализирован, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался", - говорится в сообщении. Уточняется, что региональное управление СК возбудило уголовное дело в отношении осужденного по статьям: убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. ФСИН по данному факту проводит проверку, устанавливаются причины произошедшего. Руководством ФСИН России принято решение о представлении погибшего сотрудника к государственной награде за проявленное мужество.
https://ria.ru/20221221/sizo-1840161036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, липецкая область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Липецкая область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ)
В липецкой колонии заключенный убил майора ФСИН
В исправительной колонии в Липецкой области заключенный до смерти избил майора ФСИН