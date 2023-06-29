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В липецкой колонии заключенный убил майора ФСИН - РИА Новости, 29.06.2023
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20:08 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/koloniya-1881311063.html
В липецкой колонии заключенный убил майора ФСИН
В липецкой колонии заключенный убил майора ФСИН - РИА Новости, 29.06.2023
В липецкой колонии заключенный убил майора ФСИН
Осужденный в липецкой исправительной колонии избил майора внутренней службы, когда тот вел его в штрафной изолятор, впоследствии сотрудник учреждения скончался, РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T20:08
2023-06-29T20:08
происшествия
россия
липецкая область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Осужденный в липецкой исправительной колонии избил майора внутренней службы, когда тот вел его в штрафной изолятор, впоследствии сотрудник учреждения скончался, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСИН России. По информации ведомства, 28 июня в ИК-6 Липецкой области 26-летний осужденный за убийство и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних применил насилие в отношении начальника отряда отдела по воспитательной работе. "При водворении в штрафной изолятор за нарушения правил внутреннего распорядка осужденный нанес два удара металлическим предметом майору внутренней службы, а также не менее 10 ударов кулаками по голове. Офицер сумел задержать и удерживать преступника до прибытия помощи. В дальнейшем сотрудник был госпитализирован, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался", - говорится в сообщении. Уточняется, что региональное управление СК возбудило уголовное дело в отношении осужденного по статьям: убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. ФСИН по данному факту проводит проверку, устанавливаются причины произошедшего. Руководством ФСИН России принято решение о представлении погибшего сотрудника к государственной награде за проявленное мужество.
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россия
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происшествия, россия, липецкая область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Липецкая область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ)
В липецкой колонии заключенный убил майора ФСИН

В исправительной колонии в Липецкой области заключенный до смерти избил майора ФСИН

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Осужденный в липецкой исправительной колонии избил майора внутренней службы, когда тот вел его в штрафной изолятор, впоследствии сотрудник учреждения скончался, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСИН России.
По информации ведомства, 28 июня в ИК-6 Липецкой области 26-летний осужденный за убийство и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних применил насилие в отношении начальника отряда отдела по воспитательной работе.
«
"При водворении в штрафной изолятор за нарушения правил внутреннего распорядка осужденный нанес два удара металлическим предметом майору внутренней службы, а также не менее 10 ударов кулаками по голове. Офицер сумел задержать и удерживать преступника до прибытия помощи. В дальнейшем сотрудник был госпитализирован, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался", - говорится в сообщении.
Уточняется, что региональное управление СК возбудило уголовное дело в отношении осужденного по статьям: убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества.
ФСИН по данному факту проводит проверку, устанавливаются причины произошедшего.
Руководством ФСИН России принято решение о представлении погибшего сотрудника к государственной награде за проявленное мужество.
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ПроисшествияРоссияЛипецкая областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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