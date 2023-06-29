https://ria.ru/20230629/knigi-1881088258.html

ЯсноПонятно. Как устроен книжный клуб

ЯсноПонятно. Как устроен книжный клуб - РИА Новости, 29.06.2023

ЯсноПонятно. Как устроен книжный клуб

Что делать, если страсть к чтению не с кем разделить? У друзей нет времени, семья не хочет слушать, а на работе всем не до книг. Остаются книжные клубы — но есть опасение, что ходят туда только филологи, зануды и школьники. Так ли это? Рассказываем, где искать такие клубы, почему там не только читают, и как организовать свое книжное сообщество.

2023-06-29T12:00

2023-06-29T12:00

2023-06-29T12:08

яснопонятно

технологии

книги

книги

сообщество

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ЯсноПонятно. Как устроен книжный клуб Что делать, если страсть к чтению не с кем разделить? У друзей нет времени, семья не хочет слушать, а на работе всем не до книг. Остаются книжные клубы — но есть опасение, что ходят туда только филологи, зануды и школьники. Так ли это? Рассказываем, где искать такие клубы, почему там не только читают, и как организовать свое книжное сообщество. audio/mpeg

ЯсноПонятно. Как устроен книжный клуб Что делать, если страсть к чтению не с кем разделить? У друзей нет времени, семья не хочет слушать, а на работе всем не до книг. Остаются книжные клубы — но есть опасение, что ходят туда только филологи, зануды и школьники. Так ли это? Рассказываем, где искать такие клубы, почему там не только читают, и как организовать свое книжное сообщество. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, книги, книги, сообщество, аудио