https://ria.ru/20230629/knigi-1881088258.html
ЯсноПонятно. Как устроен книжный клуб
ЯсноПонятно. Как устроен книжный клуб - РИА Новости, 29.06.2023
ЯсноПонятно. Как устроен книжный клуб
Что делать, если страсть к чтению не с кем разделить? У друзей нет времени, семья не хочет слушать, а на работе всем не до книг. Остаются книжные клубы — но есть опасение, что ходят туда только филологи, зануды и школьники. Так ли это? Рассказываем, где искать такие клубы, почему там не только читают, и как организовать свое книжное сообщество.
2023-06-29T12:00
2023-06-29T12:00
2023-06-29T12:08
яснопонятно
технологии
книги
книги
сообщество
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ЯсноПонятно. Как устроен книжный клуб
Что делать, если страсть к чтению не с кем разделить? У друзей нет времени, семья не хочет слушать, а на работе всем не до книг. Остаются книжные клубы — но есть опасение, что ходят туда только филологи, зануды и школьники. Так ли это? Рассказываем, где искать такие клубы, почему там не только читают, и как организовать свое книжное сообщество.
audio/mpeg
ЯсноПонятно. Как устроен книжный клуб
Что делать, если страсть к чтению не с кем разделить? У друзей нет времени, семья не хочет слушать, а на работе всем не до книг. Остаются книжные клубы — но есть опасение, что ходят туда только филологи, зануды и школьники. Так ли это? Рассказываем, где искать такие клубы, почему там не только читают, и как организовать свое книжное сообщество.
audio/mpeg
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технологии, книги, книги, сообщество, аудио
ЯсноПонятно, Технологии, Книги, книги, Сообщество
ЯсноПонятно. Как устроен книжный клуб
Что делать, если страсть к чтению не с кем разделить? У друзей нет времени, семья не хочет слушать, а на работе всем не до книг. Остаются книжные клубы — но есть опасение, что ходят туда только филологи, зануды и школьники. Так ли это? Рассказываем, где искать такие клубы, почему там не только читают, и как организовать свое книжное сообщество.