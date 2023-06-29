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Херш: разведка США считает, что Путин в более сильной позиции после мятежа - РИА Новости, 29.06.2023
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17:32 29.06.2023 (обновлено: 18:21 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/khersh-1881250266.html
Херш: разведка США считает, что Путин в более сильной позиции после мятежа
Херш: разведка США считает, что Путин в более сильной позиции после мятежа - РИА Новости, 29.06.2023
Херш: разведка США считает, что Путин в более сильной позиции после мятежа
Американское разведывательное сообщество полагает, что президент РФ Владимир Путин оказался в гораздо более сильной позиции после неудавшейся попытки мятежа в... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T17:32
2023-06-29T18:21
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евгений пригожин
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сеймур херш
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американское разведывательное сообщество полагает, что президент РФ Владимир Путин оказался в гораздо более сильной позиции после неудавшейся попытки мятежа в стране, говорится в статье американского журналиста Сеймура Херша со ссылкой на осведомленный источник."Во-первых, и это самое главное, Путин сейчас в гораздо более сильной позиции… Путин полностью поддержал армию, которая позволила Пригожину выставить себя дураком, а теперь с позором исчезнуть", - заявил источник Херша.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
https://ria.ru/20230627/stoltenberg-1880800418.html
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космос - риа наука, россия, евгений пригожин, фсб, владимир путин, украина, артемовск, сеймур херш
Космос - РИА Наука, Россия, Евгений Пригожин, ФСБ, Владимир Путин, Украина, Артемовск, Сеймур Херш
Херш: разведка США считает, что Путин в более сильной позиции после мятежа

Сеймур Херш: разведка США считает, что Путин в гораздо более сильной позиции после мятежа

© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американское разведывательное сообщество полагает, что президент РФ Владимир Путин оказался в гораздо более сильной позиции после неудавшейся попытки мятежа в стране, говорится в статье американского журналиста Сеймура Херша со ссылкой на осведомленный источник.

"Во-первых, и это самое главное, Путин сейчас в гораздо более сильной позиции… Путин полностью поддержал армию, которая позволила Пригожину выставить себя дураком, а теперь с позором исчезнуть", - заявил источник Херша.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Столтенберг заявил о "готовности" НАТО после попытки мятежа в России
27 июня, 22:50
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
 
Космос - РИА НаукаРоссияЕвгений ПригожинФСБВладимир ПутинУкраинаАртемовскСеймур Херш
 
 
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