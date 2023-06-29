https://ria.ru/20230629/khersh-1881250266.html

Херш: разведка США считает, что Путин в более сильной позиции после мятежа

Херш: разведка США считает, что Путин в более сильной позиции после мятежа - РИА Новости, 29.06.2023

Херш: разведка США считает, что Путин в более сильной позиции после мятежа

Американское разведывательное сообщество полагает, что президент РФ Владимир Путин оказался в гораздо более сильной позиции после неудавшейся попытки мятежа в... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T17:32

2023-06-29T17:32

2023-06-29T18:21

космос - риа наука

россия

евгений пригожин

фсб

владимир путин

украина

артемовск

сеймур херш

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американское разведывательное сообщество полагает, что президент РФ Владимир Путин оказался в гораздо более сильной позиции после неудавшейся попытки мятежа в стране, говорится в статье американского журналиста Сеймура Херша со ссылкой на осведомленный источник."Во-первых, и это самое главное, Путин сейчас в гораздо более сильной позиции… Путин полностью поддержал армию, которая позволила Пригожину выставить себя дураком, а теперь с позором исчезнуть", - заявил источник Херша.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.

https://ria.ru/20230627/stoltenberg-1880800418.html

россия

украина

артемовск

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космос - риа наука, россия, евгений пригожин, фсб, владимир путин, украина, артемовск, сеймур херш