https://ria.ru/20230629/khakery-1881014823.html
СМИ: минздрав США подвергся крупномасштабной хакерской атаке
СМИ: минздрав США подвергся крупномасштабной хакерской атаке - РИА Новости, 29.06.2023
СМИ: минздрав США подвергся крупномасштабной хакерской атаке
Минздрав США подвергся крупномасштабной хакерской атаке, передает агентство Блумберг со ссылкой на информацию чиновника ведомства. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T02:33
2023-06-29T02:33
2023-06-29T02:33
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минздрав США подвергся крупномасштабной хакерской атаке, передает агентство Блумберг со ссылкой на информацию чиновника ведомства. В середине июня телеканал CNN сообщал, что ряд американских федеральных ведомств подверглись хакерским атакам, Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) предпринимает шаги для минимизации последствий. "Злоумышленники получили доступ к данным, использовав (изъян) приложения MOVEit", - говорится в сообщении агентства. Согласно одному из источников, речь идет о крупномасштабном инциденте. Отмечается, что в результате атаки были рассекречены по меньшей мере десятки тысяч документов с личными данными граждан. При этом системы департамента не пострадали. По информации агентства, руководство министерства подозревает в совершении атаки группировку CLOP, которую связывают с русскоговорящими хакерами. Впрочем, никаких доказательств не приводится. Согласно чиновнику, конгресс уведомили об инциденте 27 июня.
https://ria.ru/20230628/shoytov-1880745576.html
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в мире, министерство здравоохранения сша, технологии
В мире, Министерство здравоохранения США, Технологии
СМИ: минздрав США подвергся крупномасштабной хакерской атаке
"Блумберг": минздрав США в июне подвергся крупномасштабной хакерской атаке
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Минздрав США подвергся крупномасштабной хакерской атаке, передает агентство
Блумберг со ссылкой на информацию чиновника ведомства.
В середине июня телеканал CNN сообщал, что ряд американских федеральных ведомств подверглись хакерским атакам, Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) предпринимает шаги для минимизации последствий.
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"Злоумышленники получили доступ к данным, использовав (изъян) приложения MOVEit", - говорится в сообщении агентства. Согласно одному из источников, речь идет о крупномасштабном инциденте. Отмечается, что в результате атаки были рассекречены по меньшей мере десятки тысяч документов с личными данными граждан. При этом системы департамента не пострадали.
По информации агентства, руководство министерства подозревает в совершении атаки группировку CLOP, которую связывают с русскоговорящими хакерами. Впрочем, никаких доказательств не приводится.
Согласно чиновнику, конгресс уведомили об инциденте 27 июня.
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