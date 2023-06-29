Рейтинг@Mail.ru
СМИ: минздрав США подвергся крупномасштабной хакерской атаке - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:33 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/khakery-1881014823.html
СМИ: минздрав США подвергся крупномасштабной хакерской атаке
СМИ: минздрав США подвергся крупномасштабной хакерской атаке - РИА Новости, 29.06.2023
СМИ: минздрав США подвергся крупномасштабной хакерской атаке
Минздрав США подвергся крупномасштабной хакерской атаке, передает агентство Блумберг со ссылкой на информацию чиновника ведомства. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T02:33
2023-06-29T02:33
в мире
министерство здравоохранения сша
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847642127_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ccad12bc55c5ead6540e8d5af2ef2ee6.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минздрав США подвергся крупномасштабной хакерской атаке, передает агентство Блумберг со ссылкой на информацию чиновника ведомства. В середине июня телеканал CNN сообщал, что ряд американских федеральных ведомств подверглись хакерским атакам, Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) предпринимает шаги для минимизации последствий. "Злоумышленники получили доступ к данным, использовав (изъян) приложения MOVEit", - говорится в сообщении агентства. Согласно одному из источников, речь идет о крупномасштабном инциденте. Отмечается, что в результате атаки были рассекречены по меньшей мере десятки тысяч документов с личными данными граждан. При этом системы департамента не пострадали. По информации агентства, руководство министерства подозревает в совершении атаки группировку CLOP, которую связывают с русскоговорящими хакерами. Впрочем, никаких доказательств не приводится. Согласно чиновнику, конгресс уведомили об инциденте 27 июня.
https://ria.ru/20230628/shoytov-1880745576.html
https://ria.ru/20230628/metodika-1880819628.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847642127_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_62567773e5bc388d09713c158bbacbfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, министерство здравоохранения сша, технологии
В мире, Министерство здравоохранения США, Технологии
СМИ: минздрав США подвергся крупномасштабной хакерской атаке

"Блумберг": минздрав США в июне подвергся крупномасштабной хакерской атаке

© iStock.com / urbazonХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© iStock.com / urbazon
Хакер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минздрав США подвергся крупномасштабной хакерской атаке, передает агентство Блумберг со ссылкой на информацию чиновника ведомства.
В середине июня телеканал CNN сообщал, что ряд американских федеральных ведомств подверглись хакерским атакам, Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) предпринимает шаги для минимизации последствий.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов
Александр Шойтов: кибератаки на Россию усложняются, но страна выдерживает
Вчера, 11:00
"Злоумышленники получили доступ к данным, использовав (изъян) приложения MOVEit", - говорится в сообщении агентства. Согласно одному из источников, речь идет о крупномасштабном инциденте. Отмечается, что в результате атаки были рассекречены по меньшей мере десятки тысяч документов с личными данными граждан. При этом системы департамента не пострадали.
По информации агентства, руководство министерства подозревает в совершении атаки группировку CLOP, которую связывают с русскоговорящими хакерами. Впрочем, никаких доказательств не приводится.
Согласно чиновнику, конгресс уведомили об инциденте 27 июня.
Сообщение о вирусе на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Минцифры апробирует методику выявления рисков в сфере кибербезопасности
Вчера, 07:40
 
В миреМинистерство здравоохранения СШАТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала