https://ria.ru/20230629/khakery-1881014823.html

СМИ: минздрав США подвергся крупномасштабной хакерской атаке

СМИ: минздрав США подвергся крупномасштабной хакерской атаке - РИА Новости, 29.06.2023

СМИ: минздрав США подвергся крупномасштабной хакерской атаке

Минздрав США подвергся крупномасштабной хакерской атаке, передает агентство Блумберг со ссылкой на информацию чиновника ведомства. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T02:33

2023-06-29T02:33

2023-06-29T02:33

в мире

министерство здравоохранения сша

технологии

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минздрав США подвергся крупномасштабной хакерской атаке, передает агентство Блумберг со ссылкой на информацию чиновника ведомства. В середине июня телеканал CNN сообщал, что ряд американских федеральных ведомств подверглись хакерским атакам, Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) предпринимает шаги для минимизации последствий. "Злоумышленники получили доступ к данным, использовав (изъян) приложения MOVEit", - говорится в сообщении агентства. Согласно одному из источников, речь идет о крупномасштабном инциденте. Отмечается, что в результате атаки были рассекречены по меньшей мере десятки тысяч документов с личными данными граждан. При этом системы департамента не пострадали. По информации агентства, руководство министерства подозревает в совершении атаки группировку CLOP, которую связывают с русскоговорящими хакерами. Впрочем, никаких доказательств не приводится. Согласно чиновнику, конгресс уведомили об инциденте 27 июня.

https://ria.ru/20230628/shoytov-1880745576.html

https://ria.ru/20230628/metodika-1880819628.html

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в мире, министерство здравоохранения сша, технологии