https://ria.ru/20230629/kbr-1881236869.html

В КБР плетут маскировочные сети и отливают свечи для участников СВО

В КБР плетут маскировочные сети и отливают свечи для участников СВО - РИА Новости, 29.06.2023

В КБР плетут маскировочные сети и отливают свечи для участников СВО

Жители станицы Солдатской в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии изготавливают маскировочные сети и блиндажные свечи для военнослужащих, участвующих в... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T17:13

2023-06-29T17:13

2023-06-29T17:13

надежные люди

кабардино-балкарская республика (кбр)

прохладненский район

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НАЛЬЧИК, 29 июн – РИА Новости. Жители станицы Солдатской в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии изготавливают маскировочные сети и блиндажные свечи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщило правительство региона. "Сети помогают бойцам маскировать окопы и технику, а на свечах можно подогреть чайник, подсушить вещи или согреться, они горят более шести часов", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства. Отмечается, что организация гуманитарной помощи для участников СВО создана на базе ресурсного Центра развития волонтерства. Здесь неравнодушные жители станицы, члены Совета ветеранов, учащиеся сельской школы из камуфляжной ткани, которую поставляет местная швейная фабрика, нарезают лоскуты и вяжут их на сетку. А в местном храме Архистратига Михаила волонтеры, среди которых много детей, отливают блиндажные свечи.

https://ria.ru/20230629/volontery-1881035853.html

прохладненский район

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кабардино-балкарская республика (кбр), прохладненский район