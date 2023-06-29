https://ria.ru/20230629/kbr-1881236869.html
В КБР плетут маскировочные сети и отливают свечи для участников СВО
В КБР плетут маскировочные сети и отливают свечи для участников СВО - РИА Новости, 29.06.2023
В КБР плетут маскировочные сети и отливают свечи для участников СВО
Жители станицы Солдатской в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии изготавливают маскировочные сети и блиндажные свечи для военнослужащих, участвующих в... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T17:13
2023-06-29T17:13
2023-06-29T17:13
надежные люди
кабардино-балкарская республика (кбр)
прохладненский район
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НАЛЬЧИК, 29 июн – РИА Новости. Жители станицы Солдатской в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии изготавливают маскировочные сети и блиндажные свечи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщило правительство региона. "Сети помогают бойцам маскировать окопы и технику, а на свечах можно подогреть чайник, подсушить вещи или согреться, они горят более шести часов", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства. Отмечается, что организация гуманитарной помощи для участников СВО создана на базе ресурсного Центра развития волонтерства. Здесь неравнодушные жители станицы, члены Совета ветеранов, учащиеся сельской школы из камуфляжной ткани, которую поставляет местная швейная фабрика, нарезают лоскуты и вяжут их на сетку. А в местном храме Архистратига Михаила волонтеры, среди которых много детей, отливают блиндажные свечи.
https://ria.ru/20230629/volontery-1881035853.html
прохладненский район
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кабардино-балкарская республика (кбр), прохладненский район
Надежные люди, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Прохладненский район
В КБР плетут маскировочные сети и отливают свечи для участников СВО
Станичники в КБР плетут маскировочные сети и отливают блиндажные свечи для участников СВО
НАЛЬЧИК, 29 июн – РИА Новости.
Жители станицы Солдатской в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии изготавливают маскировочные сети и блиндажные свечи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщило
правительство региона.
"Сети помогают бойцам маскировать окопы и технику, а на свечах можно подогреть чайник, подсушить вещи или согреться, они горят более шести часов", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
Отмечается, что организация гуманитарной помощи для участников СВО создана на базе ресурсного Центра развития волонтерства. Здесь неравнодушные жители станицы, члены Совета ветеранов, учащиеся сельской школы из камуфляжной ткани, которую поставляет местная швейная фабрика, нарезают лоскуты и вяжут их на сетку.
А в местном храме Архистратига Михаила волонтеры, среди которых много детей, отливают блиндажные свечи.
Волонтеры приморского Большого Камня передали маскировочные сети в зону СВО