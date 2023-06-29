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В КБР плетут маскировочные сети и отливают свечи для участников СВО - РИА Новости, 29.06.2023
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Надежные люди
 
17:13 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/kbr-1881236869.html
В КБР плетут маскировочные сети и отливают свечи для участников СВО
В КБР плетут маскировочные сети и отливают свечи для участников СВО - РИА Новости, 29.06.2023
В КБР плетут маскировочные сети и отливают свечи для участников СВО
Жители станицы Солдатской в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии изготавливают маскировочные сети и блиндажные свечи для военнослужащих, участвующих в... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T17:13
2023-06-29T17:13
надежные люди
кабардино-балкарская республика (кбр)
прохладненский район
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НАЛЬЧИК, 29 июн – РИА Новости. Жители станицы Солдатской в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии изготавливают маскировочные сети и блиндажные свечи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщило правительство региона. "Сети помогают бойцам маскировать окопы и технику, а на свечах можно подогреть чайник, подсушить вещи или согреться, они горят более шести часов", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства. Отмечается, что организация гуманитарной помощи для участников СВО создана на базе ресурсного Центра развития волонтерства. Здесь неравнодушные жители станицы, члены Совета ветеранов, учащиеся сельской школы из камуфляжной ткани, которую поставляет местная швейная фабрика, нарезают лоскуты и вяжут их на сетку. А в местном храме Архистратига Михаила волонтеры, среди которых много детей, отливают блиндажные свечи.
https://ria.ru/20230629/volontery-1881035853.html
прохладненский район
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кабардино-балкарская республика (кбр), прохладненский район
Надежные люди, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Прохладненский район
В КБР плетут маскировочные сети и отливают свечи для участников СВО

Станичники в КБР плетут маскировочные сети и отливают блиндажные свечи для участников СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 29 июн – РИА Новости. Жители станицы Солдатской в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии изготавливают маскировочные сети и блиндажные свечи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщило правительство региона.
"Сети помогают бойцам маскировать окопы и технику, а на свечах можно подогреть чайник, подсушить вещи или согреться, они горят более шести часов", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
Отмечается, что организация гуманитарной помощи для участников СВО создана на базе ресурсного Центра развития волонтерства. Здесь неравнодушные жители станицы, члены Совета ветеранов, учащиеся сельской школы из камуфляжной ткани, которую поставляет местная швейная фабрика, нарезают лоскуты и вяжут их на сетку.
А в местном храме Архистратига Михаила волонтеры, среди которых много детей, отливают блиндажные свечи.
Военнослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 Нона-С в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Волонтеры приморского Большого Камня передали маскировочные сети в зону СВО
Вчера, 09:25
 
Надежные людиКабардино-Балкарская Республика (КБР)Прохладненский район
 
 
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