https://ria.ru/20230629/grazhdanstvo-1881321029.html
СМИ: глава компании "Арети" Макаров отказался от российского гражданства
СМИ: глава компании "Арети" Макаров отказался от российского гражданства - РИА Новости, 30.06.2023
СМИ: глава компании "Арети" Макаров отказался от российского гражданства
Миллиардер и основатель энергетической компании "Арети" Игорь Макаров отказался от российского гражданства, сообщило американское издание Forbes. РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-29T21:52
2023-06-29T21:52
2023-06-30T00:10
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Миллиардер и основатель энергетической компании "Арети" Игорь Макаров отказался от российского гражданства, сообщило американское издание Forbes.По информации СМИ, предприниматель отказался от российского паспорта в 2023 году и оставил только кипрское подданство.На момент публикации материала Макаров, обладающий состоянием в 2,2 миллиарда долларов, занимает 1468-е место в рейтинге самых богатых людей планеты.
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общество, forbes, россия
СМИ: глава компании "Арети" Макаров отказался от российского гражданства
Forbes: миллиардер и глава компании "Арети" Макаров отказался от гражданства России