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СМИ: глава компании "Арети" Макаров отказался от российского гражданства - РИА Новости, 30.06.2023
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21:52 29.06.2023 (обновлено: 00:10 30.06.2023)
https://ria.ru/20230629/grazhdanstvo-1881321029.html
СМИ: глава компании "Арети" Макаров отказался от российского гражданства
СМИ: глава компании "Арети" Макаров отказался от российского гражданства - РИА Новости, 30.06.2023
СМИ: глава компании "Арети" Макаров отказался от российского гражданства
Миллиардер и основатель энергетической компании "Арети" Игорь Макаров отказался от российского гражданства, сообщило американское издание Forbes. РИА Новости, 30.06.2023
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Миллиардер и основатель энергетической компании "Арети" Игорь Макаров отказался от российского гражданства, сообщило американское издание Forbes.По информации СМИ, предприниматель отказался от российского паспорта в 2023 году и оставил только кипрское подданство.На момент публикации материала Макаров, обладающий состоянием в 2,2 миллиарда долларов, занимает 1468-е место в рейтинге самых богатых людей планеты.
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общество, forbes, россия
Общество, Forbes, Россия
СМИ: глава компании "Арети" Макаров отказался от российского гражданства

Forbes: миллиардер и глава компании "Арети" Макаров отказался от гражданства России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкИгорь Макаров
Игорь Макаров - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Игорь Макаров . Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Миллиардер и основатель энергетической компании "Арети" Игорь Макаров отказался от российского гражданства, сообщило американское издание Forbes.
По информации СМИ, предприниматель отказался от российского паспорта в 2023 году и оставил только кипрское подданство.
На момент публикации материала Макаров, обладающий состоянием в 2,2 миллиарда долларов, занимает 1468-е место в рейтинге самых богатых людей планеты.
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