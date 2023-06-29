https://ria.ru/20230629/grazhdanstvo-1881321029.html

СМИ: глава компании "Арети" Макаров отказался от российского гражданства

СМИ: глава компании "Арети" Макаров отказался от российского гражданства - РИА Новости, 30.06.2023

СМИ: глава компании "Арети" Макаров отказался от российского гражданства

Миллиардер и основатель энергетической компании "Арети" Игорь Макаров отказался от российского гражданства, сообщило американское издание Forbes. РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-29T21:52

2023-06-29T21:52

2023-06-30T00:10

общество

forbes

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881321156_0:504:2048:1656_1920x0_80_0_0_60691b7a383f5f8231703f32f2d86c2d.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Миллиардер и основатель энергетической компании "Арети" Игорь Макаров отказался от российского гражданства, сообщило американское издание Forbes.По информации СМИ, предприниматель отказался от российского паспорта в 2023 году и оставил только кипрское подданство.На момент публикации материала Макаров, обладающий состоянием в 2,2 миллиарда долларов, занимает 1468-е место в рейтинге самых богатых людей планеты.

https://ria.ru/20230627/mask-1880605738.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, forbes, россия