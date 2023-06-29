https://ria.ru/20230629/gospital-1881246125.html
СМИ: американские врачи проверили финский госпиталь перед визитом Байдена
СМИ: американские врачи проверили финский госпиталь перед визитом Байдена - РИА Новости, 29.06.2023
СМИ: американские врачи проверили финский госпиталь перед визитом Байдена
Врачи медицинской части Белого дома побывали с ознакомительным визитом в больнице Йорви в Эспоо в столичном регионе Финляндии в преддверии возможного визита в... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T17:26
2023-06-29T17:26
2023-06-29T17:26
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ХЕЛЬСИНКИ, 29 июн — РИА Новости. Врачи медицинской части Белого дома побывали с ознакомительным визитом в больнице Йорви в Эспоо в столичном регионе Финляндии в преддверии возможного визита в страну президента США Джо Байдена, сообщает в четверг со ссылкой на источники крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat. Как сообщалось 23 мая, Финляндия готовится провести в начале июля саммит Северных стран и США с участием Байдена. "Медицинская часть Белого дома посетила больницу Йорви, чтобы проверить уровень оснащения. Визит состоялся в мае", - говорится в сообщении. Руководство столичного медицинского округа (HUS) оказалось от комментариев, при этом главный врач Маркку Мякиярви отметил, что визиты медицинского персонала перед государственными визитами являются обычной практикой. Ранее врачи Белого дома проводили оценку состояния больницы Мейлахти в финской столице в 2018 году, примерно за две недели до визита президента Дональда Трампа, который побывал в Хельсинки 15-16 июля 2018 года.
https://ria.ru/20230628/bayden-1880999833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, сша, эспоо, джо байден
В мире, Финляндия, США, Эспоо, Джо Байден
СМИ: американские врачи проверили финский госпиталь перед визитом Байдена
Helsingin Sanomat: врачи Белого дома проверили госпиталь в Финляндии перед визитом Байдена