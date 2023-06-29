https://ria.ru/20230629/gospital-1881246125.html

СМИ: американские врачи проверили финский госпиталь перед визитом Байдена

СМИ: американские врачи проверили финский госпиталь перед визитом Байдена - РИА Новости, 29.06.2023

СМИ: американские врачи проверили финский госпиталь перед визитом Байдена

Врачи медицинской части Белого дома побывали с ознакомительным визитом в больнице Йорви в Эспоо в столичном регионе Финляндии в преддверии возможного визита в... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T17:26

2023-06-29T17:26

2023-06-29T17:26

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 июн — РИА Новости. Врачи медицинской части Белого дома побывали с ознакомительным визитом в больнице Йорви в Эспоо в столичном регионе Финляндии в преддверии возможного визита в страну президента США Джо Байдена, сообщает в четверг со ссылкой на источники крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat. Как сообщалось 23 мая, Финляндия готовится провести в начале июля саммит Северных стран и США с участием Байдена. "Медицинская часть Белого дома посетила больницу Йорви, чтобы проверить уровень оснащения. Визит состоялся в мае", - говорится в сообщении. Руководство столичного медицинского округа (HUS) оказалось от комментариев, при этом главный врач Маркку Мякиярви отметил, что визиты медицинского персонала перед государственными визитами являются обычной практикой. Ранее врачи Белого дома проводили оценку состояния больницы Мейлахти в финской столице в 2018 году, примерно за две недели до визита президента Дональда Трампа, который побывал в Хельсинки 15-16 июля 2018 года.

https://ria.ru/20230628/bayden-1880999833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, сша, эспоо, джо байден