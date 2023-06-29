https://ria.ru/20230629/gosdolg-1881330650.html

СМИ: США выплатили 4,5 миллиарда долларов на погашение госдолга Украины

СМИ: США выплатили 4,5 миллиарда долларов на погашение госдолга Украины - РИА Новости, 29.06.2023

СМИ: США выплатили 4,5 миллиарда долларов на погашение госдолга Украины

Агентство США по международному развитию выплатило 4,5 миллиардов долларов на погашение государственного долга Украины, заявил на заседании СБ ООН американский... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T23:37

2023-06-29T23:37

2023-06-29T23:37

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ООН, 29 июн – РИА Новости. Агентство США по международному развитию выплатило 4,5 миллиардов долларов на погашение государственного долга Украины, заявил на заседании СБ ООН американский журналист, основатель и главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь. "Американская общественность понятия не имеет о том, куда идут их налоги. Поэтому на этой неделе мы, The Grayzone опубликовали независимый аудит выделений американских налоговых средств Украине в течение 2022 и 2023 годов", - сказал Блюменталь. "Среди множества странных платежей мы выявили выплату в 4,5 миллиона долларов от администрации социального обеспечения США киевскому правительству. Мы выявили 4,5 миллиарда долларов платежей от Агентства США по международному развитию для погашения государственного долга Украины. Это составляет 30 долларов, взятых с каждого гражданина США, в то время, как 4 из 10 американцев не могут позволить себе скорую помощь за 400 долларов", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230629/gosdolg-1881329892.html

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