https://ria.ru/20230629/gosdolg-1881329892.html
МВФ спрогнозировал рост госдолга Украины
МВФ спрогнозировал рост госдолга Украины - РИА Новости, 29.06.2023
МВФ спрогнозировал рост госдолга Украины
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост госдолга Украины в 2023 году до 88,1% ВВП, в 2024 году - до 98,6%, а в 2025 году до 100,7%, говорится в... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T23:24
2023-06-29T23:24
2023-06-29T23:24
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост госдолга Украины в 2023 году до 88,1% ВВП, в 2024 году - до 98,6%, а в 2025 году до 100,7%, говорится в опубликованном в четверг документе организации. Согласно приведенным табличным значениям, вслед за 2025 годом уровень госдолга начнет снижаться и составит 99,5% ВВП в 2026 году и 98,4% в 2027 году. В 2022 году МВФ оценил украинский госдолг в 78,5% ВВП.
https://ria.ru/20230629/mvf-1881327951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, мвф, в мире
Экономика, Украина, МВФ, В мире
МВФ спрогнозировал рост госдолга Украины
МВФ спрогнозировал рост госдолга Украины в 2023 году до 88,1% ВВП, в 2025 — до 100,7% ВВП
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост госдолга Украины в 2023 году до 88,1% ВВП, в 2024 году - до 98,6%, а в 2025 году до 100,7%, говорится в опубликованном в четверг документе организации.
Согласно приведенным табличным значениям, вслед за 2025 годом уровень госдолга начнет снижаться и составит 99,5% ВВП в 2026 году и 98,4% в 2027 году.
В 2022 году МВФ
оценил украинский госдолг в 78,5% ВВП.
МВФ одобрил перевод Киеву почти 900 миллионов долларов