Рейтинг@Mail.ru
МВФ спрогнозировал рост госдолга Украины - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:24 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/gosdolg-1881329892.html
МВФ спрогнозировал рост госдолга Украины
МВФ спрогнозировал рост госдолга Украины - РИА Новости, 29.06.2023
МВФ спрогнозировал рост госдолга Украины
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост госдолга Украины в 2023 году до 88,1% ВВП, в 2024 году - до 98,6%, а в 2025 году до 100,7%, говорится в... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T23:24
2023-06-29T23:24
экономика
украина
мвф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/68/1529016862_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_c0dddefbd5680684c6201bc75d73cb91.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост госдолга Украины в 2023 году до 88,1% ВВП, в 2024 году - до 98,6%, а в 2025 году до 100,7%, говорится в опубликованном в четверг документе организации. Согласно приведенным табличным значениям, вслед за 2025 годом уровень госдолга начнет снижаться и составит 99,5% ВВП в 2026 году и 98,4% в 2027 году. В 2022 году МВФ оценил украинский госдолг в 78,5% ВВП.
https://ria.ru/20230629/mvf-1881327951.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/68/1529016862_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_39052b79de8c7d52306dabfab33bac19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, мвф, в мире
Экономика, Украина, МВФ, В мире
МВФ спрогнозировал рост госдолга Украины

МВФ спрогнозировал рост госдолга Украины в 2023 году до 88,1% ВВП, в 2025 — до 100,7% ВВП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост госдолга Украины в 2023 году до 88,1% ВВП, в 2024 году - до 98,6%, а в 2025 году до 100,7%, говорится в опубликованном в четверг документе организации.
Согласно приведенным табличным значениям, вслед за 2025 годом уровень госдолга начнет снижаться и составит 99,5% ВВП в 2026 году и 98,4% в 2027 году.
В 2022 году МВФ оценил украинский госдолг в 78,5% ВВП.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
МВФ одобрил перевод Киеву почти 900 миллионов долларов
Вчера, 22:58
 
ЭкономикаУкраинаМВФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала