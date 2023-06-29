https://ria.ru/20230629/gosdolg-1881329892.html

МВФ спрогнозировал рост госдолга Украины

МВФ спрогнозировал рост госдолга Украины - РИА Новости, 29.06.2023

МВФ спрогнозировал рост госдолга Украины

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост госдолга Украины в 2023 году до 88,1% ВВП, в 2024 году - до 98,6%, а в 2025 году до 100,7%, говорится в... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T23:24

2023-06-29T23:24

2023-06-29T23:24

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост госдолга Украины в 2023 году до 88,1% ВВП, в 2024 году - до 98,6%, а в 2025 году до 100,7%, говорится в опубликованном в четверг документе организации. Согласно приведенным табличным значениям, вслед за 2025 годом уровень госдолга начнет снижаться и составит 99,5% ВВП в 2026 году и 98,4% в 2027 году. В 2022 году МВФ оценил украинский госдолг в 78,5% ВВП.

https://ria.ru/20230629/mvf-1881327951.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, украина, мвф, в мире