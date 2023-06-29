https://ria.ru/20230629/geomarketing-1881318328.html

РЭЦ запустил программу геомаркетинга поддержки продукции "Сделано в России"

РЭЦ запустил программу геомаркетинга поддержки продукции "Сделано в России" - РИА Новости, 29.06.2023

РЭЦ запустил программу геомаркетинга поддержки продукции "Сделано в России"

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) запустил программу геомаркетинга российской продукции "Сделано в России" на 20 международных рынках, сообщила... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T21:19

2023-06-29T21:19

2023-06-29T21:19

экономика

технологии

россия

вероника никишина

владимир путин

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) запустил программу геомаркетинга российской продукции "Сделано в России" на 20 международных рынках, сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Это программа комплексного таргетированного странового продвижения отечественных товаров за границей", - сказала Никишина.Она отметила, что ключевой смысл "Сделано в России" - это решение большой государственной задачи по усилению позиций российских компаний за рубежом, и это не только работа по повышению узнаваемости российской продукции, но и все меры поддержки, оказываемые институтами развития, руководством регионов России, федеральными органами исполнительной власти, деловыми объединениями, общественными организациями, бизнесом и публичными лицами.По ее словам, главный принцип работы в рамках новой концепции заключается во взаимосвязи коммуникационного инструментария с конкретными бизнес-целями расширения продаж российской продукции на внешних рынках с учетом специфики конкретного экспортера или потенциального экспортера.Программа "Сделано в России" реализуется в несколько этапов. Один из них - система добровольной сертификации "Сделано в России", в которой могут принять участие любые производители качественной продукции с повышенными характеристиками качества или улучшенными свойствами. Это может быть органическое происхождение, экологичность, энергоэффективность, надежность.Президент России Владимир Путин в четверг на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени" заявил, что "необходима целенаправленная политика всемирного продвижения отечественных брендов, на всех уровнях, в том числе СМИ, прежде всего - государственных, а также в социальных сетях и новых медиа"."Конечно, свои программы продвижения местных торговых марок должны быть у каждого региона. Хочу, чтобы меня услышали сейчас мои коллеги в регионах РФ. Это не ерунда, это очень важное направление совместной работы. Ведь именно в городах, населенных пунктах, начинается путь небольших предприятий, локальных брендов. Начинается путь к общероссийской известности, проектам федерального и, надеюсь, международного масштаба", - отметил Путин.

https://ria.ru/20230629/putin-1881187393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, технологии, россия, вероника никишина, владимир путин