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"Газпром" обсудил с казахстанской стороной перспективы взаимодействия - РИА Новости, 29.06.2023
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13:53 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/gazprom-1881143892.html
"Газпром" обсудил с казахстанской стороной перспективы взаимодействия
"Газпром" обсудил с казахстанской стороной перспективы взаимодействия - РИА Новости, 29.06.2023
"Газпром" обсудил с казахстанской стороной перспективы взаимодействия
"Газпром" и Казахстан обсудили перспективы взаимодействия, в том числе в сфере транспортировки и поставок газа, сообщила компания. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:53
2023-06-29T13:53
экономика
казахстан
узбекистан
алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. "Газпром" и Казахстан обсудили перспективы взаимодействия, в том числе в сфере транспортировки и поставок газа, сообщила компания. "Сегодня состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра. На встрече была дана высокая оценка ходу развития сотрудничества. Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы взаимодействия, в том числе в сфере транспортировки и поставок газа", - говорится в сообщении российской компании. В январе 2023 года "Газпром" и правительство Казахстана подписали двустороннюю дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. В июне 2023 года "Газпром" и АО "НК QazaqGaz" подписали договор на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Казахстана для потребителей Узбекистана.
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экономика, казахстан, узбекистан, алексей миллер, газпром
Экономика, Казахстан, Узбекистан, Алексей Миллер, Газпром
"Газпром" обсудил с казахстанской стороной перспективы взаимодействия

Миллер и первый зампремьера Казахстана Скляр обсудили транспортировку и поставки газа

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип энергетической компании "Газпром"
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип энергетической компании "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. "Газпром" и Казахстан обсудили перспективы взаимодействия, в том числе в сфере транспортировки и поставок газа, сообщила компания.
"Сегодня состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра. На встрече была дана высокая оценка ходу развития сотрудничества. Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы взаимодействия, в том числе в сфере транспортировки и поставок газа", - говорится в сообщении российской компании.
В январе 2023 года "Газпром" и правительство Казахстана подписали двустороннюю дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли.
В июне 2023 года "Газпром" и АО "НК QazaqGaz" подписали договор на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Казахстана для потребителей Узбекистана.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
"Газпром" и CNPC обсудили поставки газа в Китай
16 июня, 21:34
 
ЭкономикаКазахстанУзбекистанАлексей МиллерГазпром
 
 
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