https://ria.ru/20230629/gazprom-1881143892.html

"Газпром" обсудил с казахстанской стороной перспективы взаимодействия

"Газпром" обсудил с казахстанской стороной перспективы взаимодействия - РИА Новости, 29.06.2023

"Газпром" обсудил с казахстанской стороной перспективы взаимодействия

"Газпром" и Казахстан обсудили перспективы взаимодействия, в том числе в сфере транспортировки и поставок газа, сообщила компания. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:53

2023-06-29T13:53

2023-06-29T13:53

экономика

казахстан

узбекистан

алексей миллер

газпром

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. "Газпром" и Казахстан обсудили перспективы взаимодействия, в том числе в сфере транспортировки и поставок газа, сообщила компания. "Сегодня состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра. На встрече была дана высокая оценка ходу развития сотрудничества. Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы взаимодействия, в том числе в сфере транспортировки и поставок газа", - говорится в сообщении российской компании. В январе 2023 года "Газпром" и правительство Казахстана подписали двустороннюю дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. В июне 2023 года "Газпром" и АО "НК QazaqGaz" подписали договор на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Казахстана для потребителей Узбекистана.

https://ria.ru/20230616/postavki-1878799395.html

казахстан

узбекистан

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экономика, казахстан, узбекистан, алексей миллер, газпром