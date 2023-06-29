https://ria.ru/20230629/gazprom-1881143892.html
"Газпром" обсудил с казахстанской стороной перспективы взаимодействия
"Газпром" обсудил с казахстанской стороной перспективы взаимодействия - РИА Новости, 29.06.2023
"Газпром" обсудил с казахстанской стороной перспективы взаимодействия
"Газпром" и Казахстан обсудили перспективы взаимодействия, в том числе в сфере транспортировки и поставок газа, сообщила компания. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:53
2023-06-29T13:53
2023-06-29T13:53
экономика
казахстан
узбекистан
алексей миллер
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155527/96/1555279694_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d3858ac56ad480d5da3f694a812c3d9.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. "Газпром" и Казахстан обсудили перспективы взаимодействия, в том числе в сфере транспортировки и поставок газа, сообщила компания. "Сегодня состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра. На встрече была дана высокая оценка ходу развития сотрудничества. Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы взаимодействия, в том числе в сфере транспортировки и поставок газа", - говорится в сообщении российской компании. В январе 2023 года "Газпром" и правительство Казахстана подписали двустороннюю дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. В июне 2023 года "Газпром" и АО "НК QazaqGaz" подписали договор на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Казахстана для потребителей Узбекистана.
https://ria.ru/20230616/postavki-1878799395.html
казахстан
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155527/96/1555279694_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c8163c6a5b4ab721982b4f4242cb116.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, казахстан, узбекистан, алексей миллер, газпром
Экономика, Казахстан, Узбекистан, Алексей Миллер, Газпром
"Газпром" обсудил с казахстанской стороной перспективы взаимодействия
Миллер и первый зампремьера Казахстана Скляр обсудили транспортировку и поставки газа