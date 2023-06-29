В Екатеринбурге опечатали гараж, в котором нашли тело пропавшего мальчика
Силовики опечатали гараж, в котором нашли тело пропавшего в Екатеринбурге мальчика
© Фото : УМВД по ЕкатеринбургуГараж в Екатеринбурге, в котором нашли тело шестилетнего мальчика
© Фото : УМВД по Екатеринбургу
Гараж в Екатеринбурге, в котором нашли тело шестилетнего мальчика
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Свердловские следователи опечатали гараж, в котором было найдено тело пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика, передает корреспондент РИА Новости.
Утром в понедельник начались поиски 6-летнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на Симферопольской улице в Екатеринбурге, в них принимали участие порядка 1,5 тысяч человек. В региональном управлении СК РФ в среду отмечали, что 34-летняя женщина, официальный опекун мальчика, была признана потерпевшей и допрошена, однако в этот же день ее задержали из-за "причастности к исчезновению ребенка". В четверг утром тело нашли на территории гаражного комплекса в сумке.
В настоящее время гараж, в котором нашли тело ребенка, опечатан отделом криминалистики регионального управления СК РФ. На гараже лежит детская игрушка. Также игрушки и цветы люди несут к дому, где жил погибший мальчик.
Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).