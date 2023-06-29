Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге опечатали гараж, в котором нашли тело пропавшего мальчика - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 29.06.2023 (обновлено: 11:01 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/garazh-1881059599.html
В Екатеринбурге опечатали гараж, в котором нашли тело пропавшего мальчика
В Екатеринбурге опечатали гараж, в котором нашли тело пропавшего мальчика - РИА Новости, 29.06.2023
В Екатеринбурге опечатали гараж, в котором нашли тело пропавшего мальчика
Свердловские следователи опечатали гараж, в котором было найдено тело пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:51
2023-06-29T11:01
происшествия
екатеринбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881061687_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1d906a9a225c636a1115f190b9087987.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Свердловские следователи опечатали гараж, в котором было найдено тело пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика, передает корреспондент РИА Новости. Утром в понедельник начались поиски 6-летнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на Симферопольской улице в Екатеринбурге, в них принимали участие порядка 1,5 тысяч человек. В региональном управлении СК РФ в среду отмечали, что 34-летняя женщина, официальный опекун мальчика, была признана потерпевшей и допрошена, однако в этот же день ее задержали из-за "причастности к исчезновению ребенка". В четверг утром тело нашли на территории гаражного комплекса в сумке. В настоящее время гараж, в котором нашли тело ребенка, опечатан отделом криминалистики регионального управления СК РФ. На гараже лежит детская игрушка. Также игрушки и цветы люди несут к дому, где жил погибший мальчик. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
https://ria.ru/20230628/zaderzhanie-1881003262.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881061687_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3a3f298b85f17ce7a7be6e9a5bf760b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге опечатали гараж, в котором нашли тело пропавшего мальчика

Силовики опечатали гараж, в котором нашли тело пропавшего в Екатеринбурге мальчика

© Фото : УМВД по ЕкатеринбургуГараж в Екатеринбурге, в котором нашли тело шестилетнего мальчика
Гараж в Екатеринбурге, в котором нашли тело шестилетнего мальчика - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : УМВД по Екатеринбургу
Гараж в Екатеринбурге, в котором нашли тело шестилетнего мальчика
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Свердловские следователи опечатали гараж, в котором было найдено тело пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика, передает корреспондент РИА Новости.
Утром в понедельник начались поиски 6-летнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на Симферопольской улице в Екатеринбурге, в них принимали участие порядка 1,5 тысяч человек. В региональном управлении СК РФ в среду отмечали, что 34-летняя женщина, официальный опекун мальчика, была признана потерпевшей и допрошена, однако в этот же день ее задержали из-за "причастности к исчезновению ребенка". В четверг утром тело нашли на территории гаражного комплекса в сумке.
В настоящее время гараж, в котором нашли тело ребенка, опечатан отделом криминалистики регионального управления СК РФ. На гараже лежит детская игрушка. Также игрушки и цветы люди несут к дому, где жил погибший мальчик.
Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
В Екатеринбурге задержали приемную мать пропавшего три дня назад мальчика
28 июня, 22:58
 
ПроисшествияЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала