https://ria.ru/20230629/garazh-1881059599.html

В Екатеринбурге опечатали гараж, в котором нашли тело пропавшего мальчика

В Екатеринбурге опечатали гараж, в котором нашли тело пропавшего мальчика - РИА Новости, 29.06.2023

В Екатеринбурге опечатали гараж, в котором нашли тело пропавшего мальчика

Свердловские следователи опечатали гараж, в котором было найдено тело пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T10:51

2023-06-29T10:51

2023-06-29T11:01

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Свердловские следователи опечатали гараж, в котором было найдено тело пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика, передает корреспондент РИА Новости. Утром в понедельник начались поиски 6-летнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на Симферопольской улице в Екатеринбурге, в них принимали участие порядка 1,5 тысяч человек. В региональном управлении СК РФ в среду отмечали, что 34-летняя женщина, официальный опекун мальчика, была признана потерпевшей и допрошена, однако в этот же день ее задержали из-за "причастности к исчезновению ребенка". В четверг утром тело нашли на территории гаражного комплекса в сумке. В настоящее время гараж, в котором нашли тело ребенка, опечатан отделом криминалистики регионального управления СК РФ. На гараже лежит детская игрушка. Также игрушки и цветы люди несут к дому, где жил погибший мальчик. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

https://ria.ru/20230628/zaderzhanie-1881003262.html

екатеринбург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, екатеринбург