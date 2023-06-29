https://ria.ru/20230629/gaaga-1881172931.html

В Гааге фермеры вышли на протест из-за провала переговоров с властями

В Гааге фермеры вышли на протест из-за провала переговоров с властями - РИА Новости, 29.06.2023

В Гааге фермеры вышли на протест из-за провала переговоров с властями

Сотни фермеров и поддерживающих их граждан вышли на протест в Гааге в четверг из-за провала переговоров с властями по выработке сельскохозяйственного... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:46

2023-06-29T14:46

2023-06-29T14:46

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ГААГА, 29 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. Сотни фермеров и поддерживающих их граждан вышли на протест в Гааге в четверг из-за провала переговоров с властями по выработке сельскохозяйственного соглашения, передает корреспондент РИА Новости. В четверг фермерская организация в Нидерландах Farmers Defense Force (FDF) планировала устроить демонстрацию на тракторах в Гааге. Однако полиция с утра останавливала ее участников на трассах, чтобы не дать тракторам проехать в город. Сначала сообщалось, что фермеры проведут протест у здания Палаты представителей (нижней палате парламента), где в четверг обсуждают провал сельскохозяйственного соглашения. Однако мэрия направила их в парк Маливелд недалеко от центрального железнодорожного вокзала Гааги. Акция проходит мирно, в ней участвуют сотни фермеров и поддерживающих их граждан. На поле посреди парка установили большие экраны, где демонстранты слушают выступающих в Палате представителей по вопросу сельскохозяйственного соглашения депутатов. Плакаты фермеров гласят: "Всем, кто бросит сельское хозяйство, будет нечего есть!", "Эту политику нужно остановить!". Порядок на демонстрации обеспечивает полиция. "Мы здесь собрались потому, что правительство хочет избавиться от фермерских хозяйств. Не все граждане хорошо понимают, что это будет значить для них. Есть риск, что продукты будут стоить очень дорого. И ситуация может превратиться в маленькую внутреннюю войну из-за цен на продукты", - рассказала в беседе с агентством член FDF Айрин. По ее словам, план правительства по тому, как должны работать фермеры, не соответствует видению ситуации самими фермерами. "Правительство говорит, что к 1 сентября необходимо собрать урожай картофеля, но картофель не успеет созреть. У правительства жесткая позиция в вопросе соглашения, они ждут, чтобы мы просто сказали "да", никаких корректировок внести невозможно", - отметила собеседница агентства. Переговоры по реформированию фермерских хозяйств в Нидерландах, которые длятся уже шесть месяцев, провалились в прошлую среду, 21 июня, после того, как основная фермерская организация LTO покинула стол переговоров. Встреча была направлена на выработку сельскохозяйственного соглашения, среди целей которого, в том числе, сокращение выбросов азота на 50% к 2030 году. Прошлым летом фермеры в Нидерландах несколько дней подряд блокировали крупные автомагистрали и разбрасывали на дорогах навоз и сено в знак протеста против политики правительства в экологической сфере. Протесты фермеров начались после того, как правительство Нидерландов сообщило о введении более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Фермеры заявили, что это приведет к разорению многих сельских домохозяйств, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота.

https://ria.ru/20230622/moldavia-1879884388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нидерланды, гаага