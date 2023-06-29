Рейтинг@Mail.ru
В ОСК рассказали о передаче ВМФ новых кораблей - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 29.06.2023 (обновлено: 03:48 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/flot-1881016834.html
В ОСК рассказали о передаче ВМФ новых кораблей
В ОСК рассказали о передаче ВМФ новых кораблей - РИА Новости, 29.06.2023
В ОСК рассказали о передаче ВМФ новых кораблей
Военно-морской флот России в ближайшее время пополнят фрегат "Адмирал Головко" и корвет "Резкий", сообщил РИА Новости генеральный директор "Объединенной... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T03:09
2023-06-29T03:48
россия
безопасность
алексей рахманов
александр i
объединенная судостроительная корпорация
северная верфь
амурский судостроительный завод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571856434_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_4d5a68b3f854a9902bd06d5066333ec0.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Военно-морской флот России в ближайшее время пополнят фрегат "Адмирал Головко" и корвет "Резкий", сообщил РИА Новости генеральный директор "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов. В России 29 июня отмечается День кораблестроителя. Всего в 2023 году ОСК планирует передать ВМФ не менее 11 кораблей: пять подлодок (три атомные и две дизельные), корабли дальней и ближней морских зон. "В ближайшее время военно-морской флаг будет поднят на третьем по счету фрегате проекта 22350 "Адмирал Головко", построенном на "Северной верфи", и корвете "Резкий", построенном на "Амурском судостроительном заводе", - сказал Рахманов. Кроме того, по его словам, после ремонта "Кронштадтский морской завод" планирует передать государственному заказчику большой десантный корабль проекта 775 "Александр Шабалин". Рахманов напомнил, что в апреле Балтийскому флоту был возвращен после ремонта на прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" сторожевой корабль проекта 11540 "Неустрашимый". 13 мая, в день 240-летия Черноморского флота, в его состав был зачислен новейший корвет проекта 20380 "Меркурий", построенный на "Северной верфи". "Поддерживается ежегодная динамика передачи по гособоронзаказу атомных подводных лодок. В этом году производственное объединение "Севмаш" планирует сдать флоту новые атомные подводные лодки проектов "Борей-А" ("Император Александр III") и "Ясень-М" ("Красноярск"). "Адмиралтейские верфи" завершают испытания трех построенных дизель-электрических подводных лодок", - сказал гендиректор ОСК.
https://ria.ru/20230622/podlodka-1879698535.html
https://ria.ru/20230621/korabli-1879555305.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571856434_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_07c18f04871080e0eaecafd01fbaa50c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, алексей рахманов, александр i, объединенная судостроительная корпорация, северная верфь, амурский судостроительный завод
Россия, Безопасность, Алексей Рахманов, Александр I, Объединенная судостроительная корпорация, Северная верфь, Амурский судостроительный завод
В ОСК рассказали о передаче ВМФ новых кораблей

Глава ОСК Рахманов: ВМФ России скоро пополнят фрегат "Адмирал Головко" и корвет "Резкий"

© РИА Новости / пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь" | Перейти в медиабанкСпуск на воду фрегата "Адмирал Головко" на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге
Спуск на воду фрегата Адмирал Головко на судостроительном заводе Северная верфь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь"
Перейти в медиабанк
Спуск на воду фрегата "Адмирал Головко" на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Военно-морской флот России в ближайшее время пополнят фрегат "Адмирал Головко" и корвет "Резкий", сообщил РИА Новости генеральный директор "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
В России 29 июня отмечается День кораблестроителя.
Спуск на воду атомной подводной лодки Белгород - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Подлодку "Белгород", носитель "Посейдонов", примут в состав ВМФ в 2023 году
22 июня, 03:22
Всего в 2023 году ОСК планирует передать ВМФ не менее 11 кораблей: пять подлодок (три атомные и две дизельные), корабли дальней и ближней морских зон.
"В ближайшее время военно-морской флаг будет поднят на третьем по счету фрегате проекта 22350 "Адмирал Головко", построенном на "Северной верфи", и корвете "Резкий", построенном на "Амурском судостроительном заводе", - сказал Рахманов.
Кроме того, по его словам, после ремонта "Кронштадтский морской завод" планирует передать государственному заказчику большой десантный корабль проекта 775 "Александр Шабалин".
Рахманов напомнил, что в апреле Балтийскому флоту был возвращен после ремонта на прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" сторожевой корабль проекта 11540 "Неустрашимый". 13 мая, в день 240-летия Черноморского флота, в его состав был зачислен новейший корвет проекта 20380 "Меркурий", построенный на "Северной верфи".
"Поддерживается ежегодная динамика передачи по гособоронзаказу атомных подводных лодок. В этом году производственное объединение "Севмаш" планирует сдать флоту новые атомные подводные лодки проектов "Борей-А" ("Император Александр III") и "Ясень-М" ("Красноярск"). "Адмиралтейские верфи" завершают испытания трех построенных дизель-электрических подводных лодок", - сказал гендиректор ОСК.
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Главком ВМФ потребовал строить корабли "не быстро, а немедленно"
21 июня, 14:19
 
РоссияБезопасностьАлексей РахмановАлександр IОбъединенная судостроительная корпорацияСеверная верфьАмурский судостроительный завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала