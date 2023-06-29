https://ria.ru/20230629/flot-1881016834.html
В ОСК рассказали о передаче ВМФ новых кораблей
В ОСК рассказали о передаче ВМФ новых кораблей - РИА Новости, 29.06.2023
В ОСК рассказали о передаче ВМФ новых кораблей
Военно-морской флот России в ближайшее время пополнят фрегат "Адмирал Головко" и корвет "Резкий", сообщил РИА Новости генеральный директор "Объединенной... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T03:09
2023-06-29T03:09
2023-06-29T03:48
россия
безопасность
алексей рахманов
александр i
объединенная судостроительная корпорация
северная верфь
амурский судостроительный завод
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Военно-морской флот России в ближайшее время пополнят фрегат "Адмирал Головко" и корвет "Резкий", сообщил РИА Новости генеральный директор "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов. В России 29 июня отмечается День кораблестроителя. Всего в 2023 году ОСК планирует передать ВМФ не менее 11 кораблей: пять подлодок (три атомные и две дизельные), корабли дальней и ближней морских зон. "В ближайшее время военно-морской флаг будет поднят на третьем по счету фрегате проекта 22350 "Адмирал Головко", построенном на "Северной верфи", и корвете "Резкий", построенном на "Амурском судостроительном заводе", - сказал Рахманов. Кроме того, по его словам, после ремонта "Кронштадтский морской завод" планирует передать государственному заказчику большой десантный корабль проекта 775 "Александр Шабалин". Рахманов напомнил, что в апреле Балтийскому флоту был возвращен после ремонта на прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" сторожевой корабль проекта 11540 "Неустрашимый". 13 мая, в день 240-летия Черноморского флота, в его состав был зачислен новейший корвет проекта 20380 "Меркурий", построенный на "Северной верфи". "Поддерживается ежегодная динамика передачи по гособоронзаказу атомных подводных лодок. В этом году производственное объединение "Севмаш" планирует сдать флоту новые атомные подводные лодки проектов "Борей-А" ("Император Александр III") и "Ясень-М" ("Красноярск"). "Адмиралтейские верфи" завершают испытания трех построенных дизель-электрических подводных лодок", - сказал гендиректор ОСК.
https://ria.ru/20230622/podlodka-1879698535.html
https://ria.ru/20230621/korabli-1879555305.html
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россия, безопасность, алексей рахманов, александр i, объединенная судостроительная корпорация, северная верфь, амурский судостроительный завод
Россия, Безопасность, Алексей Рахманов, Александр I, Объединенная судостроительная корпорация, Северная верфь, Амурский судостроительный завод
В ОСК рассказали о передаче ВМФ новых кораблей
Глава ОСК Рахманов: ВМФ России скоро пополнят фрегат "Адмирал Головко" и корвет "Резкий"
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Военно-морской флот России в ближайшее время пополнят фрегат "Адмирал Головко" и корвет "Резкий", сообщил РИА Новости генеральный директор "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
В России 29 июня отмечается День кораблестроителя.
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Всего в 2023 году ОСК планирует передать ВМФ не менее 11 кораблей: пять подлодок (три атомные и две дизельные), корабли дальней и ближней морских зон.
"В ближайшее время военно-морской флаг будет поднят на третьем по счету фрегате проекта 22350 "Адмирал Головко", построенном на "Северной верфи
", и корвете "Резкий", построенном на "Амурском судостроительном заводе
", - сказал Рахманов.
Кроме того, по его словам, после ремонта "Кронштадтский морской завод" планирует передать государственному заказчику большой десантный корабль проекта 775 "Александр Шабалин".
Рахманов напомнил, что в апреле Балтийскому флоту был возвращен после ремонта на прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" сторожевой корабль проекта 11540 "Неустрашимый". 13 мая, в день 240-летия Черноморского флота, в его состав был зачислен новейший корвет проекта 20380 "Меркурий", построенный на "Северной верфи".
"Поддерживается ежегодная динамика передачи по гособоронзаказу атомных подводных лодок. В этом году производственное объединение "Севмаш
" планирует сдать флоту новые атомные подводные лодки проектов "Борей-А" ("Император Александр I
II") и "Ясень-М" ("Красноярск"). "Адмиралтейские верфи
" завершают испытания трех построенных дизель-электрических подводных лодок", - сказал гендиректор ОСК.
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